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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:10

Акурту-я не письменник як ви,я більше читач,тому згоден з тими,хто пропонує вам свою тему про Анталію відкрити,тому що назва теми не вілповідає тому,про що би тут кортіло почитати!Ви якось не зовсім той кого би я хотів почитати-розумієте? Відкрийте теми своі з відповідними назвами і все буде добре,розуміете?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:16

Я ОЧЕНЬ рад, что Вы зарегились 3 (три) дня назад и написали целых 3 (три) сообщения и потому можете мне лично давать советы.
ВЕ_ЛИ_КО_ЛЕП_НО!
Супер!
Для начала напишите:
- в какой стране Вы живете...
- в каком городе...
- есть жилье лично у Вас, кроме малосемейки, купленной за деньги тещи...
- купили ли квартиры под сдачу во Львове...
- по какой цене купили...
- в каком районе Львова...
- сколько потратили на ремонт...
- как меблирована квартира...
- по какой цене сдаете...
Ждем.

P.S. Про всяк випадок: у нас тут редакторів, корректорів, аналізаторів слогів та букв, аналізаторів дієприкметників, іменників, дієприкметних зворотів, відмінку іменників, вживання слів "як би я мав можливість купити в цьому житті хоча б 1-к- квартиру", "якби мені платили хоча б 2 600 гривнями на місяць"... більш, ніж достатньо... Конкретику на тему "Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!", прОшу... в студію...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 22 бер, 2018 23:36, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:34

  akurt написав:Я ОЧЕНЬ рад, что Вы зарегились 3 (три) дня назад и написали целых 3 (три) сообщения и потому можете мне лично давать советы.
ВЕ_ЛИ_КО_ЛЕП_НО!
Супер!
Для начала напишите:
- в какой стране Вы живете
- в каком городе
- есть жилье, кроме малосемейки
- купили ли квартиры под сдачу во Львове
- по какой цене сдаете...
Ждем.

P.S. Про всяк випадок: у нас тут редакторів, корректорів, аналізаторів слогів та букв, аналізаторів дієприкметників, іменників, дієприкметних зворотів, відмінку іменників, вживання слів "як би я мав можливість купити в цьому житті хоча б 1-к- квартиру", "якби мені платили хоча б 2 600 гривнями на місяць"... більш, ніж достатньо... Конкретику, прошу... в студію...

Що за дурню я зараз прочитав? Ви коли обстеження проходили у лікарів -наркологів?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:37

Нагадаю тему гілки: "Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!"
Щось можете сказати по темі?
Можна в двох словах...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:55

Є кілька варіантів купівлі житла під оренду, або перепродаж. Вагаюсь між
- старою квартирою в центрі під оренду
- новобуд зданий (на Тернопільській), чи ще не збудовані будинки біля Стрийського парку (маю сумвніви що вартує вкладати в бетон і чекати дуже довго по часі, факчтино заморозивши гроші)
- новобуд на етапі бетону, під перепродаж

бюджет 30-45 тис
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Є кілька варіантів купівлі житла під оренду, або перепродаж. Вагаюсь між
- старою квартирою в центрі під оренду
- новобуд зданий (на Тернопільській), чи ще не збудовані будинки біля Стрийського парку (маю сумвніви що вартує вкладати в бетон і чекати дуже довго по часі, факчтино заморозивши гроші)
- новобуд на етапі бетону, під перепродаж

Тут тільки перший варіант.
Другий і третій - не варіанти.
Lambada
 
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