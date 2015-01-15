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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:10
Акурту-я не письменник як ви,я більше читач,тому згоден з тими,хто пропонує вам свою тему про Анталію відкрити,тому що назва теми не вілповідає тому,про що би тут кортіло почитати!Ви якось не зовсім той кого би я хотів почитати-розумієте? Відкрийте теми своі з відповідними назвами і все буде добре,розуміете?
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:16
Я ОЧЕНЬ рад, что Вы зарегились 3 (три) дня назад и написали целых 3 (три) сообщения и потому можете мне лично давать советы.
ВЕ_ЛИ_КО_ЛЕП_НО!
Супер!
Для начала напишите:
- в какой стране Вы живете...
- в каком городе...
- есть жилье лично у Вас, кроме малосемейки, купленной за деньги тещи...
- купили ли квартиры под сдачу во Львове...
- по какой цене купили...
- в каком районе Львова...
- сколько потратили на ремонт...
- как меблирована квартира...
- по какой цене сдаете...
Ждем.
P.S. Про всяк випадок: у нас тут редакторів, корректорів, аналізаторів слогів та букв, аналізаторів дієприкметників, іменників, дієприкметних зворотів, відмінку іменників, вживання слів "як би я мав можливість купити в цьому житті хоча б 1-к- квартиру", "якби мені платили хоча б 2 600 гривнями на місяць"... більш, ніж достатньо... Конкретику на тему "Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!", прОшу... в студію...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 22 бер, 2018 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:34
Що за дурню я зараз прочитав? Ви коли обстеження проходили у лікарів -наркологів?
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:37
Нагадаю тему гілки: "Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!"
Щось можете сказати по темі?
Можна в двох словах...
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:55
Є кілька варіантів купівлі житла під оренду, або перепродаж. Вагаюсь між
- старою квартирою в центрі під оренду
- новобуд зданий (на Тернопільській), чи ще не збудовані будинки біля Стрийського парку (маю сумвніви що вартує вкладати в бетон і чекати дуже довго по часі, факчтино заморозивши гроші)
- новобуд на етапі бетону, під перепродаж
бюджет 30-45 тис
Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:23
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Тут тільки перший варіант.
Другий і третій - не варіанти.
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