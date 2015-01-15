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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 157158159160>
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:10

Акурту-я не письменник як ви,я більше читач,тому згоден з тими,хто пропонує вам свою тему про Анталію відкрити,тому що назва теми не вілповідає тому,про що би тут кортіло почитати!Ви якось не зовсім той кого би я хотів почитати-розумієте? Відкрийте теми своі з відповідними назвами і все буде добре,розуміете?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:16

Нагадаю тему гілки: "Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!"
Щось можете сказати по темі?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 бер, 2018 03:33, всього редагувалось 3 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:34

  akurt написав:Я ОЧЕНЬ рад, что Вы зарегились 3 (три) дня назад и написали целых 3 (три) сообщения и потому можете мне лично давать советы.
ВЕ_ЛИ_КО_ЛЕП_НО!
Супер!
Для начала напишите:
- в какой стране Вы живете
- в каком городе
- есть жилье, кроме малосемейки
- купили ли квартиры под сдачу во Львове
- по какой цене сдаете...
Ждем.

P.S. Про всяк випадок: у нас тут редакторів, корректорів, аналізаторів слогів та букв, аналізаторів дієприкметників, іменників, дієприкметних зворотів, відмінку іменників, вживання слів "як би я мав можливість купити в цьому житті хоча б 1-к- квартиру", "якби мені платили хоча б 2 600 гривнями на місяць"... більш, ніж достатньо... Конкретику, прошу... в студію...

Що за дурню я зараз прочитав? Ви коли обстеження проходили у лікарів -наркологів?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:37

Нагадаю тему гілки: "Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!"
Щось можете сказати по темі?
Можна в двох словах...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:55

Є кілька варіантів купівлі житла під оренду, або перепродаж. Вагаюсь між
- старою квартирою в центрі під оренду
- новобуд зданий (на Тернопільській), чи ще не збудовані будинки біля Стрийського парку (маю сумвніви що вартує вкладати в бетон і чекати дуже довго по часі, факчтино заморозивши гроші)
- новобуд на етапі бетону, під перепродаж

бюджет 30-45 тис
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Є кілька варіантів купівлі житла під оренду, або перепродаж. Вагаюсь між
- старою квартирою в центрі під оренду
- новобуд зданий (на Тернопільській), чи ще не збудовані будинки біля Стрийського парку (маю сумвніви що вартує вкладати в бетон і чекати дуже довго по часі, факчтино заморозивши гроші)
- новобуд на етапі бетону, під перепродаж

Тут тільки перший варіант.
Другий і третій - не варіанти.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Trast написав:А шо тут можна писати аби шось? Чи шо?

...якщо буде пов'язано з нерухомістю(хоч і не в нашій країні) - то можна! - бо теж цікаво порівнювати нашу неухомість із закордонною!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Trast написав:про що би тут кортіло почитати

...от бачите, - заходите, щоб щось цікавеньке почитати, а самі, порозганяли б всіх на юхх! :mrgreen:
...інша б річ була, якби тут хоч з десяток ЦІКАВИХ постів писали б щодня! - то тоді, можна більш жосткішше звертати увагу на дотримання виключно профілю гілки!
...а так що, дуже цікаво читати тільки сварки між форумчанами і "мірянням пісюнами"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:38

  akurt написав:Нагадаю тему гілки: "Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!"
Щось можете сказати по темі?
Можна в двох словах...

... ні! — вони лише вміють кричати на весь форум, що "в них довший!", а як кажемо їм - "покажи! - покажи на весь форум!"(тобто, напиши щось своє РОЗУМНЕ про нерухомість!), то ні, як риби мовчать! - або огризаються не по темі....

мораль? - напевно, в штанях(ой, у голові) у них нічого немає....
(а може, і там, і там!) :shock: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:15

Долярчик

Як варіант створити закриту гілку із паролем для нормальних користувачів, типу яку створював Козак-Характерник. Тоді можна якось спокійно спілкуватись
Пропоную:
Козак-Характерник
акurt
Долярчик
Bolt
fis
es77
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V2
Дарий
Aldebaranchik
sailed
Львівський батяр
і я :D

зараз один бруд і лайно від деяких персонажів
просто вбили гілку
jump
 
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