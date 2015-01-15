|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:10
Акурту-я не письменник як ви,я більше читач,тому згоден з тими,хто пропонує вам свою тему про Анталію відкрити,тому що назва теми не вілповідає тому,про що би тут кортіло почитати!Ви якось не зовсім той кого би я хотів почитати-розумієте? Відкрийте теми своі з відповідними назвами і все буде добре,розуміете?
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:16
Нагадаю тему гілки: "Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!"
Щось можете сказати по темі?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 бер, 2018 03:33, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:34
Що за дурню я зараз прочитав? Ви коли обстеження проходили у лікарів -наркологів?
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:37
Нагадаю тему гілки: "Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!"
Щось можете сказати по темі?
Можна в двох словах...
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:55
Є кілька варіантів купівлі житла під оренду, або перепродаж. Вагаюсь між
- старою квартирою в центрі під оренду
- новобуд зданий (на Тернопільській), чи ще не збудовані будинки біля Стрийського парку (маю сумвніви що вартує вкладати в бетон і чекати дуже довго по часі, факчтино заморозивши гроші)
- новобуд на етапі бетону, під перепродаж
бюджет 30-45 тис
Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:23
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Тут тільки перший варіант.
Другий і третій - не варіанти.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...якщо буде пов'язано з нерухомістю(хоч і не в нашій країні) - то можна! - бо теж цікаво порівнювати нашу неухомість із закордонною!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:28
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...от бачите, - заходите, щоб щось цікавеньке почитати, а самі, порозганяли б всіх на юхх!
...інша б річ була, якби тут хоч з десяток ЦІКАВИХ постів писали б щодня! - то тоді, можна більш жосткішше звертати увагу на дотримання виключно профілю гілки!
...а так що, дуже цікаво читати тільки сварки між форумчанами і "мірянням пісюнами"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:38
... ні! — вони лише вміють кричати на весь форум, що "в них довший!", а як кажемо їм - "покажи! - покажи на весь форум!"(тобто, напиши щось своє РОЗУМНЕ про нерухомість!), то ні, як риби мовчать! - або огризаються не по темі....
мораль? - напевно, в штанях(ой, у голові) у них нічого немає....
(а може, і там, і там!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:15
Долярчик
Як варіант створити закриту гілку із паролем для нормальних користувачів, типу яку створював Козак-Характерник. Тоді можна якось спокійно спілкуватись
Пропоную:
Козак-Характерник
акurt
Долярчик
Bolt
fis
es77
Lambada
V2
Дарий
Aldebaranchik
sailed
Львівський батяр
і я
зараз один бруд і лайно від деяких персонажів
просто вбили гілку
реклама
|