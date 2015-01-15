RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:04

  Lambada написав:
  dinozavrik написав:Є кілька варіантів купівлі житла під оренду, або перепродаж. Вагаюсь між
- старою квартирою в центрі під оренду
- новобуд зданий (на Тернопільській), чи ще не збудовані будинки біля Стрийського парку (маю сумвніви що вартує вкладати в бетон і чекати дуже довго по часі, факчтино заморозивши гроші)
- новобуд на етапі бетону, під перепродаж

Тут тільки перший варіант.
Другий і третій - не варіанти.


саме так :D
гляньте тут - купа відгуків і про Ваші варіанти у т.ч.:
http://www.skyscrapercity.com/forumdisp ... 190&f=2379
jump
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 18.08.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:14

Ахтунг

Люди в інтернеті часто надміру жорстокі та дозволяють собі написати іншому те, що зроду б не сказали у вічі.

Деякі з них професійні тролі, а деякі просто маскують свою невпевненість у собі та намагаються принизити інших до свого рівня. 8)
jump
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 18.08.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:19

  dinozavrik написав:Є кілька варіантів купівлі житла під оренду, або перепродаж. Вагаюсь між
- старою квартирою в центрі під оренду
- новобуд зданий (на Тернопільській), чи ще не збудовані будинки біля Стрийського парку (маю сумвніви що вартує вкладати в бетон і чекати дуже довго по часі, факчтино заморозивши гроші)
- новобуд на етапі бетону, під перепродаж

бюджет 30-45 тис


Щось не чути дніпровського флудера. Не його питання, не про антальські огірки. Життєва криза, моче горе у пляшчині закарпатського.

1) Стара квартира в центрі - зараз підійде тільки під оренду. Цільова аудиторія такої квартири під оренду - туристи подобово; іногородні і іноземні професіонали, які працюють у Львові - на тривалий термін. Але якщо дуже хороше місце і пощастить, що зроблять капремонт під'їзду, то вона може вирости в ціні. Наприклад, "Центр міської історії" реконструював під'їзд і подвір'я на вул. Богомольця, там стало дуже цивільно і затишно. В містах типу Кракова будинки в центрі приводяться до ладу тому що це туристичні центри і тому що взагалі так треба: історичне надбання має бути відреставроване. Рано чи пізно це відбудеться і у Львові, і ремонтуватися будуть не тільки фасади, а будинки комплексно, з дахами, під'їздами і комунікаціями. Центр щільно забудований, вільного місця там вже не з'явиться, конкуренція з боку сусідніх житлових новобудів не виникне. Львів - це насамперед райони історичної забудови і в першу чергу - центр.

2) Зданий новобуд вже піднявся в ціні (від котлована до нинішньої ціни). Тобто ви заплатите продавцю премію за його ризик і отримаєте готовий об'єкт. Це можна зробити, якщо ви впевнені, що на цю локацію і на ваш варіант ремонту буде хороший попит на ринку оренди. Платоспроможний попит на оренду в новобудах існує. Мій родич знімає 2к на "Добрій оселі" (Кн. Ольги) за 11000 грв. Інша справа, що для його орендодателя навіть така віддача є надто повільною. Цільова аудиторія - платоспроможні професіонали, насамперед айтішники і насамперед львів'яни, для яких аура центру довкола їхнього житла несуттєва.

3) Новобуд на етапах поле, котлован, бетон. Чим раніше - тим дешевше і менш безпечно. Всі варіанти підходять під перепродаж, кожен об'єкт треба вивчати окремо. Поки йде будівництво - це інвестиція, а не заморожені кошти. Це як довший депозит з відсотками, кращими ніж в банку, але цей бетонний "банк" не гарантується державою. Тому "перекуп" справедливо має право на премію за ризик. При інвестиції в непочате/незавершене будівництво треба налаштовуватись, що до здачі в експлуатацію пройде до трьох років. Причому продати ви можете і до здачі і після. Приріст ціни об'єкту і прибуту від його перепродажу вібувається поетапно: 1) приблизно через 7-10 місяців після старту будівництва, коли вже вигнали коробку, 2) перед здачею, коли майже все готове, але ви ще не отримали документів про власність і переуступаєете - щоби не платити податок, 3) через 3 роки після отримання права власності, коли ремонти більш-менш закінчені, косяки виправлені, і вам вже не треба сплачувати податок.

Отже, під оренду, так щоби здати відразу після ремонту - звичайно підійде тільки центр. І тут є цікавою ідея купівлі старого фонду на першому поверсі, щоби розділити на дві кавалірки і здавати їх окремо подобово. Перший поверх - тому що це є переплануванням і під вами не має бути сусідів, в яких над головою над житловою кімнатою раптом появиться кухня-ніша або санвузол. І це має бути популярний серед туристів центр, щоби був постійний попит.

Під оренду колись в майбутньому - підійде і котлован, але ви маєте чекати три роки поки ця оренда вам почне капати і ризикуєте, що будівництво не буде завершене.
geoleo
 
Повідомлень: 222
З нами з: 08.09.15
Подякував: 66 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 157158159160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 388248
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15886
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62884
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12681)
23.03.2018 09:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.