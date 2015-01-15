Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:19

dinozavrik написав: Є кілька варіантів купівлі житла під оренду, або перепродаж. Вагаюсь між

- старою квартирою в центрі під оренду

- новобуд зданий (на Тернопільській), чи ще не збудовані будинки біля Стрийського парку (маю сумвніви що вартує вкладати в бетон і чекати дуже довго по часі, факчтино заморозивши гроші)

- новобуд на етапі бетону, під перепродаж



бюджет 30-45 тис Є кілька варіантів купівлі житла під оренду, або перепродаж. Вагаюсь між- старою квартирою в центрі під оренду- новобуд зданий (на Тернопільській), чи ще не збудовані будинки біля Стрийського парку (маю сумвніви що вартує вкладати в бетон і чекати дуже довго по часі, факчтино заморозивши гроші)- новобуд на етапі бетону, під перепродажбюджет 30-45 тис

Щось не чути дніпровського флудера. Не його питання, не про антальські огірки. Життєва криза, моче горе у пляшчині закарпатського.1) Стара квартира в центрі - зараз підійде тільки під оренду. Цільова аудиторія такої квартири під оренду - туристи подобово; іногородні і іноземні професіонали, які працюють у Львові - на тривалий термін. Але якщо дуже хороше місце і пощастить, що зроблять капремонт під'їзду, то вона може вирости в ціні. Наприклад, "Центр міської історії" реконструював під'їзд і подвір'я на вул. Богомольця, там стало дуже цивільно і затишно. В містах типу Кракова будинки в центрі приводяться до ладу тому що це туристичні центри і тому що взагалі так треба: історичне надбання має бути відреставроване. Рано чи пізно це відбудеться і у Львові, і ремонтуватися будуть не тільки фасади, а будинки комплексно, з дахами, під'їздами і комунікаціями. Центр щільно забудований, вільного місця там вже не з'явиться, конкуренція з боку сусідніх житлових новобудів не виникне. Львів - це насамперед райони історичної забудови і в першу чергу - центр.2) Зданий новобуд вже піднявся в ціні (від котлована до нинішньої ціни). Тобто ви заплатите продавцю премію за його ризик і отримаєте готовий об'єкт. Це можна зробити, якщо ви впевнені, що на цю локацію і на ваш варіант ремонту буде хороший попит на ринку оренди. Платоспроможний попит на оренду в новобудах існує. Мій родич знімає 2к на "Добрій оселі" (Кн. Ольги) за 11000 грв. Інша справа, що для його орендодателя навіть така віддача є надто повільною. Цільова аудиторія - платоспроможні професіонали, насамперед айтішники і насамперед львів'яни, для яких аура центру довкола їхнього житла несуттєва.3) Новобуд на етапах поле, котлован, бетон. Чим раніше - тим дешевше і менш безпечно. Всі варіанти підходять під перепродаж, кожен об'єкт треба вивчати окремо. Поки йде будівництво - це інвестиція, а не заморожені кошти. Це як довший депозит з відсотками, кращими ніж в банку, але цей бетонний "банк" не гарантується державою. Тому "перекуп" справедливо має право на премію за ризик. При інвестиції в непочате/незавершене будівництво треба налаштовуватись, що до здачі в експлуатацію пройде до трьох років. Причому продати ви можете і до здачі і після. Приріст ціни об'єкту і прибуту від його перепродажу вібувається поетапно: 1) приблизно через 7-10 місяців після старту будівництва, коли вже вигнали коробку, 2) перед здачею, коли майже все готове, але ви ще не отримали документів про власність і переуступаєете - щоби не платити податок, 3) через 3 роки після отримання права власності, коли ремонти більш-менш закінчені, косяки виправлені, і вам вже не треба сплачувати податок.Отже, під оренду, так щоби здати відразу після ремонту - звичайно підійде тільки центр. І тут є цікавою ідея купівлі старого фонду на першому поверсі, щоби розділити на дві кавалірки і здавати їх окремо подобово. Перший поверх - тому що це є переплануванням і під вами не має бути сусідів, в яких над головою над житловою кімнатою раптом появиться кухня-ніша або санвузол. І це має бути популярний серед туристів центр, щоби був постійний попит.Під оренду колись в майбутньому - підійде і котлован, але ви маєте чекати три роки поки ця оренда вам почне капати і ризикуєте, що будівництво не буде завершене.