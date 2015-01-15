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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:59

Приведу пример,как обговаривается недвижимость на харьковском форуме https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4985627 Неужели здесь это сложно сделать?
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:02

Приємно читати мрійників-теоретиків:
  geoleo написав:Отже, під оренду, так щоби здати відразу після ремонту - звичайно підійде тільки центр. І тут є цікавою ідея купівлі старого фонду на першому поверсі, щоби розділити на дві кавалірки і здавати їх окремо подобово. Перший поверх - тому що це є переплануванням і під вами не має бути сусідів, в яких над головою над житловою кімнатою раптом появиться кухня-ніша або санвузол. І це має бути популярний серед туристів центр, щоби був постійний попит.

Ніколи такого не робив але дає поради.
Кумедно.
Якщо я помиляюсь: чекаємо подробиці, як купив, де купив старий фонд, що саме...
За якою ціною.
У лютому купили приятелі стровинну квартиру в старовинному будинку 70 квадратів за 71 000 долярів. Двушка. Повторю: 71 000 долярів.
Цікаво, за скільки те пропонують фахівці здати, та скільки буде коштувати попердній ремонт.
Чекаємо ПРАКТИЧНІ поради.

Поставив "плюс"!
  Vadim V написав:
  geoleo написав:подобово.

Вы занимались подобным ?
Це дуже клопітка справа , ні на що інше не буде часу , навіть про валюту читати :)


Дуже справедлива думка і вірно поставлене питання. Ніяку дівчину для того із села в якості "управительниці та збирательниці кешу" тут не получиться найняти.
Я ОСОБИСТО (прошу теоретиків не топати ногами) робив у Львові експеримент: зареєстрував одну з квартир на Airbnb.
У перший же день - замовлення та бронювання.
Іноземець.
Через 6 годин відмінив.
На наступний день - нове замовлення. Знову іноземець. Круто!
Всі іноземці - у Львів!
До речі, того, хто замовив зовсім не інтересувало, квартира на площі Ринок чи на Лесі Українки.
Зовсім.
Так ось:
- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)
- додатковий запит: чи вільна квартира не з 12-00, а з 7-00? - Вільна (Чого не зробиш для лондонця (хі-хі)). Відразу думаю: як він попаде у Львів? Який такий діріжабль?
Дивлюсь розклад аеропорту: немає в такий час літаків. Дивно. Насторожуюся. Питаю СМС-кою, як із Лондона прибуде? - Автобусом (!!!). Вивчаю ту справу. Розумію, що дешевше якось зустріти самому: все ж таки людина платить валютою ПОДОБОВО (пан Долярчик, так приємно, коли пахне валютою, хочеться людям іти на зустіч). Відповідь: на Центральному автовокзалі. Зрозуміло: автоекспрес "Лондон-Стрийська". Ну добре - експеримент є експериментом.
- була дуже погана погода, мокро, дощ... Стою, як дурень, на автівці на автовокзалі, чекаю автобус із Лондона (хі-хі). Годину стояв чекав, переписуючись із лондонцем (хі-хі) СМС-ками, оплата як за СМС за кордон...
- через півтори години зустрілися, як я зрозумів прийшов автобус із Польщі із запізненням.
- в автобусі приїхала до спермодонора - легіня (поляка) із Львова - кобіта, що мешкає у Кракові. Як раз у неї критичні дні і тому спермодонору треба було 4 доби ретельно над тим попрацювати, щоби влучити вірно і саме туди, куди треба. Тут я як раз взявся допомагати. (Пан Долячик: мені було легко допомагати поляку, бо я майже вільно володію польскою мовою. А ось якшо замовник буде із Німеччини, або із Іраку - що будете робити????)
- слава Богу, на дорогому матраці було одіто те, що не пропускає рідину (купляв в "Територія сну", здається таке коштувало 1000 гривень).
- вся кровать була через 4 доби залита червоним вином та біологічно активними рідинами. Матрац не ушкоджений (слава Богу, вартість 7500 гривень).
- в санвузлі було все залито водою, бо як я розумію, приймали разом приємні вани у трикутній ванні "Ravak". Слава Богу, до сусідів не побігло, бо вкинуті правильні кошти в кахель у ванній кімнаті.

Був депозит в 100 долярів, з якого теоретично можна було щось утримати.
Я не став цього робити.
Зробив простий висновок та видалив свої оголошення з Airbnb.

Пан Долярчик! "Такой хоккей нам не нужен".

Але надія вмирає останньою: чекаємо, що напишуть Вам пани про те, як купили щось старе в австрійському будинку, зробили реконструкцію та коли відіб"ють вкладені мінімум 71 000 долярів.
Я особисто почитаю з інтересом.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:27

Бываю иногда в Ужгороде и снимаю квартиру в одном и том же месте,хозяева этой квартиры имеют около 10 квартир в Ужгороде, может сейчас больше,все квартиры сдают ппосуточно,со всем этим хозяйством справляются две девочки,которые убирают и привозят ключи https://m.olx.ua/obyavlenie/kvartira-po ... mXm8G.html Вот эта квартира. С такой же точно схемой работы я сталкивался и в Киеве. Так что именно так всё и работает.
Востаннє редагувалось sinus в П'ят 23 бер, 2018 11:30, всього редагувалось 1 раз.
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:30

Ну може з'явиться. Напевне образився і вичікує. Нічого особистого,але писати бажано по темі. Чужина є чужина,думаю йому скучно і хоче щоб в Анталії було наших як в Вроцлаві.
В мене вот дилема пробую продати вторинку і приглядаюся . Смарт парус подобається ,але не знаю.
А про австрійські будинки ви не праві акурт. Ви би бачили як до колеги приїзжають гості і розглядають старинний будинок! Фоткаються і в захваті.
Не так як би дивилися на вашу модерн квартирку в Анталії.
Треба жити в задоволення ,а не тільки кошти складати в інобанку.
Ethereum
 
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  #<1 ... 158159160161
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