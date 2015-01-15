Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:02

geoleo написав: Отже, під оренду, так щоби здати відразу після ремонту - звичайно підійде тільки центр. І тут є цікавою ідея купівлі старого фонду на першому поверсі, щоби розділити на дві кавалірки і здавати їх окремо подобово. Перший поверх - тому що це є переплануванням і під вами не має бути сусідів, в яких над головою над житловою кімнатою раптом появиться кухня-ніша або санвузол. І це має бути популярний серед туристів центр, щоби був постійний попит.

Отже, під оренду, так щоби здати відразу після ремонту - звичайно підійде тільки центр. І тут є цікавою ідея купівлі старого фонду на першому поверсі, щоби розділити на дві кавалірки і здавати їх окремо подобово. Перший поверх - тому що це є переплануванням і під вами не має бути сусідів, в яких над головою над житловою кімнатою раптом появиться кухня-ніша або санвузол. І це має бути популярний серед туристів центр, щоби був постійний попит.

Vadim V написав: geoleo написав: подобово. подобово.

Вы занимались подобным ?

Це дуже клопітка справа , ні на що інше не буде часу , навіть про валюту читати

теоретиків

Ніколи такого не робив але дає поради.Кумедно.Якщо я помиляюсь: чекаємо подробиці, як купив, де купив старий фонд, що саме...За якою ціною.У лютому купили приятелі стровинну квартиру в старовинному будинку 70 квадратів за 71 000 долярів. Двушка. Повторю: 71 000 долярів.Цікаво, за скільки те пропонують фахівці здати, та скільки буде коштувати попердній ремонт.Чекаємо ПРАКТИЧНІ поради.Поставив ""!Дуже справедлива думка і вірно поставлене питання. Ніяку дівчину для того із села в якості "управительниці та збирательниці кешу" тут не получиться найняти.Я ОСОБИСТО (прошуне топати ногами) робив у Львові експеримент: зареєстрував одну з квартир наУ перший же день - замовлення та бронювання.Іноземець.Через 6 годин відмінив.На наступний день - нове замовлення. Знову іноземець. Круто!Всі іноземці - у Львів!До речі, того, хто замовив зовсім не інтересувало, квартира на площі Ринок чи на Лесі Українки.Зовсім.Так ось:- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)- додатковий запит: чи вільна квартира не з 12-00, а з 7-00? - Вільна (Чого не зробиш для лондонця (хі-хі)). Відразу думаю: як він попаде у Львів? Який такий діріжабль?Дивлюсь розклад аеропорту: немає в такий час літаків. Дивно. Насторожуюся. Питаю СМС-кою, як із Лондона прибуде? - Автобусом (!!!). Вивчаю ту справу. Розумію, що дешевше якось зустріти самому: все ж таки людина платить валютою ПОДОБОВО (пан, так приємно, коли пахне валютою, хочеться людям іти на зустіч). Відповідь: на Центральному автовокзалі. Зрозуміло: автоекспрес "Лондон-Стрийська". Ну добре - експеримент є експериментом.- була дуже погана погода, мокро, дощ... Стою,на автівці на автовокзалі, чекаю автобус із Лондона (хі-хі). Годину стояв чекав, переписуючись із лондонцем (хі-хі) СМС-ками, оплата як за СМС за кордон...- через півтори години зустрілися, як я зрозумів прийшов автобус із Польщі із запізненням.- в автобусі приїхала до спермодонора - легіня (поляка) із Львова - кобіта, що мешкає у Кракові. Як раз у неї критичні дні і тому спермодонору треба було 4 доби ретельно над тим попрацювати, щоби влучити вірно і саме туди, куди треба. Тут я як раз взявся допомагати. (Пан: мені було легко допомагати поляку, бо я майже вільно володію польскою мовою. А ось якшо замовник буде із Німеччини, або із Іраку - що будете робити????)- слава Богу, на дорогому матраці було одіто те, що не пропускає рідину (купляв в "Територія сну", здається таке коштувало 1000 гривень).- вся кровать була через 4 доби залита червоним вином та біологічно активними рідинами. Матрац не ушкоджений (слава Богу, вартість 7500 гривень).- в санвузлі було все залито водою, бо як я розумію, приймали разом приємні вани у трикутній ванні "Ravak". Слава Богу, до сусідів не побігло, бо вкинуті правильні кошти в кахель у ванній кімнаті.Був депозит в 100 долярів, з якого теоретично можна було щось утримати.Я не став цього робити.Зробив простий висновок та видалив свої оголошення зПан! "Такой хоккей нам не нужен".Але надія вмирає останньою: чекаємо, що напишуть Вам пани про те, як купили щось старе в австрійському будинку, зробили реконструкцію та коли відіб"ють вкладені мінімум 71 000 долярів.