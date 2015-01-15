Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:06

Коли пану Долярчику дадуть калькуляцію купівлі старобудови недалеко від Арсеналу під здачу в подобову оренду раджу врахувати наступне:

(мій приятель здає подобово квартиру на вулиці "Тиха" біля Вінниківського ринку, то знаю, про що говорю. Доречі приятель значно розбагатів на тому: все ж таки 300 гривень на добу - гроші гарні. Особливо, коли вдається знайти клієнта на тиждень. У свята - не лайтеся - гилить 600):



- чи реставровані вхідні двері у під"їзд. У мого приятеля подарунок долі - реально - вхідні двері виготовлені у 1881 році. Витвір мистецтва. Останній раз їх хтось намагався вскрити лаком у 1939 році. Скоро будемо з ним святкувати ювілей.

- який стан стін під"їзду - зазвичай все обідране та відвалюється, стеля дуже висока, за ремонт візьмуться не всі працівники.

- який стан сходів на поверхи - чи всі дощечки сходів на місці, яка частина заміненена сосновими брудними "досточками".

- особливо в мене кров"ю серце обливається, коли бачу балясини тих бідних сходів. Бачив би архітектор та майстер 1881 року ті бідні балясини... та перила... плакали би разом зі мною. Тут, правда, приятелю повезло: я дав телефон приятелів із Івано-Франківська - вони "краснодеревщики" можуть відреставрувати. Зараз у під"їзді намагаються зібрати гроші із мешканців на тую реставрацію. Зібрали вже майже половину, збирають із серпня 2015 року - вже недовго залишилося.

- важливе питання про вхідні двері у квартиру - 6 500 гривень за нові - не гроші - але все-ж таки. Дуже раджу поставити "лічинку" замка не за 260 гривень (відкривається за допомогою шила та шматочка фольги - в інеті багато інструкцій, як те робиться, час відкриття - 3-5 хвилин), а щось за 800 гривень - там і проти зламу, і проти висверлювання. 800 гривень тут не треба економити, краще один раз поїхати на Південний, ніж 20 разів у поліцію на допити. У приятелів недавно квартиру вскрили. Орендар був розгублений. Дуже. Дзвонив тремтячими руками до орендодавця...

- треба оцінити стан паркету - зазвичай у Львові черга до майстра на відновлення паркету - в мене працює гарний хлопчина Георгій - 3 (три !!!) роки.

- оцінити, чи вдало получилося вигородити із вітальні місце для ванної або душевої. Важко повірити, але подобові орендарі питають про ванну та просять ще й фото.

- дуже важливе питання - газове опалення та джерело гарячої води (подобові орендарі зазвичай хочуть мати у ванній гарячу воду - ну, такі в них вимоги, що поробиш), бо в таких квартирах можливо - але не факт - встановили двоконтурний котел. Не дай Боже самостійно та без відома Львівгазу - клопоту не оберетеся, і газ відріжуть.

- обов"язково буде питання від подобового орендаря - будь то жовнір, або просто кумпель - щодо місця під парковку автівки - бо верогідно, що бімбу привезуть на автівці. Дуже важливе питання про парковку, треба продумати задалегідь.



То бачите, пан Долярчик, тут є питання... Не суттеві, такі, шо легко вирішуються за пару копійОк, але є...



P.S. Панів, що ллють на цю гілку бруд, прошу не турбуватися та не нервуватися - вони у мене всі в ігнорі, я їх вумні тексти не бачу, бо однак корисного нічого за час із січня не написали.

Про всяк випадок нагадаю про тему гілки: "Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львіську нерухомість!"