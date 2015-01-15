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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 159160161162>
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:59

Приведу пример,как обговаривается недвижимость на харьковском форуме https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4985627 Неужели здесь это сложно сделать?
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:02

Приємно читати мрійників-теоретиків:
  geoleo написав:Отже, під оренду, так щоби здати відразу після ремонту - звичайно підійде тільки центр. І тут є цікавою ідея купівлі старого фонду на першому поверсі, щоби розділити на дві кавалірки і здавати їх окремо подобово. Перший поверх - тому що це є переплануванням і під вами не має бути сусідів, в яких над головою над житловою кімнатою раптом появиться кухня-ніша або санвузол. І це має бути популярний серед туристів центр, щоби був постійний попит.

Ніколи такого не робив але дає поради.
Кумедно.
Якщо я помиляюсь: чекаємо подробиці, як купив, де купив старий фонд, що саме...
За якою ціною.
У лютому купили приятелі стровинну квартиру в старовинному будинку 70 квадратів за 71 000 долярів. Двушка. Повторю: 71 000 долярів.
Цікаво, за скільки те пропонують фахівці здати, та скільки буде коштувати попердній ремонт.
Чекаємо ПРАКТИЧНІ поради.

Поставив "плюс"!
  Vadim V написав:
  geoleo написав:подобово.

Вы занимались подобным ?
Це дуже клопітка справа , ні на що інше не буде часу , навіть про валюту читати :)


Дуже справедлива думка і вірно поставлене питання. Ніяку дівчину для того із села в якості "управительниці та збирательниці кешу" тут не получиться найняти.
Я ОСОБИСТО (прошу теоретиків не топати ногами) робив у Львові експеримент: зареєстрував одну з квартир на Airbnb.
У перший же день - замовлення та бронювання.
Іноземець.
Через 6 годин відмінив.
На наступний день - нове замовлення. Знову іноземець. Круто!
Всі іноземці - у Львів!
До речі, того, хто замовив зовсім не інтересувало, квартира на площі Ринок чи на Лесі Українки.
Зовсім.
Так ось:
- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)
- додатковий запит: чи вільна квартира не з 12-00, а з 7-00? - Вільна (Чого не зробиш для лондонця (хі-хі)). Відразу думаю: як він попаде у Львів? Який такий діріжабль?
Дивлюсь розклад аеропорту: немає в такий час літаків. Дивно. Насторожуюся. Питаю СМС-кою, як із Лондона прибуде? - Автобусом (!!!). Вивчаю ту справу. Розумію, що дешевше якось зустріти самому: все ж таки людина платить валютою ПОДОБОВО (пан Долярчик, так приємно, коли пахне валютою, хочеться людям іти на зустіч). Відповідь: на Центральному автовокзалі. Зрозуміло: автоекспрес "Лондон-Стрийська". Ну добре - експеримент є експериментом.
- була дуже погана погода, мокро, дощ... Стою, як дурень, на автівці на автовокзалі, чекаю автобус із Лондона (хі-хі). Годину стояв чекав, переписуючись із лондонцем (хі-хі) СМС-ками, оплата як за СМС за кордон...
- через півтори години зустрілися, як я зрозумів прийшов автобус із Польщі із запізненням.
- в автобусі приїхала до спермодонора - легіня (поляка) із Львова - кобіта, що мешкає у Кракові. Як раз у неї критичні дні і тому спермодонору треба було 4 доби ретельно над тим попрацювати, щоби влучити вірно і саме туди, куди треба. Тут я як раз взявся допомагати. (Пан Долячик: мені було легко допомагати поляку, бо я майже вільно володію польскою мовою. А ось якшо замовник буде із Німеччини, або із Іраку - що будете робити????)
- слава Богу, на дорогому матраці було одіто те, що не пропускає рідину (купляв в "Територія сну", здається таке коштувало 1000 гривень).
- вся кровать була через 4 доби залита червоним вином та біологічно активними рідинами. Матрац не ушкоджений (слава Богу, вартість 7500 гривень).
- в санвузлі було все залито водою, бо як я розумію, приймали разом приємні вани у трикутній ванні "Ravak". Слава Богу, до сусідів не побігло, бо вкинуті правильні кошти в кахель у ванній кімнаті.

Був депозит в 100 долярів, з якого теоретично можна було щось утримати.
Я не став цього робити.
Зробив простий висновок та видалив свої оголошення з Airbnb.

Пан Долярчик! "Такой хоккей нам не нужен".

Але надія вмирає останньою: чекаємо, що напишуть Вам пани про те, як купили щось старе в австрійському будинку, зробили реконструкцію та коли відіб"ють вкладені мінімум 71 000 долярів.
Я особисто почитаю з інтересом.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:27

Бываю иногда в Ужгороде и снимаю квартиру в одном и том же месте,хозяева этой квартиры имеют около 10 квартир в Ужгороде, может сейчас больше,все квартиры сдают ппосуточно,со всем этим хозяйством справляются две девочки,которые убирают и привозят ключи https://m.olx.ua/obyavlenie/kvartira-po ... mXm8G.html Вот эта квартира. С такой же точно схемой работы я сталкивался и в Киеве. Так что именно так всё и работает.
Востаннє редагувалось sinus в П'ят 23 бер, 2018 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:30

Ну може з'явиться. Напевне образився і вичікує. Нічого особистого,але писати бажано по темі. Чужина є чужина,думаю йому скучно і хоче щоб в Анталії було наших як в Вроцлаві.
В мене вот дилема пробую продати вторинку і приглядаюся . Смарт парус подобається ,але не знаю.
А про австрійські будинки ви не праві акурт. Ви би бачили як до колеги приїзжають гості і розглядають старинний будинок! Фоткаються і в захваті.
Не так як би дивилися на вашу модерн квартирку в Анталії.
Треба жити в задоволення ,а не тільки кошти складати в інобанку.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:- в автобусі приїхала до спермодонора - легіня (поляка) із Львова - кобіта, що мешкає у Кракові. Як раз у неї критичні дні і тому спермодонору треба було 4 доби ретельно над тим попрацювати, щоби влучити вірно і саме туди, куди треба. Тут я як раз взявся допомагати.

Вибачаюсь , але нічого не зрозумів :oops: , можете написать по русски або на мові Т.Г.Шевченка?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:13

  Vadim V написав:
  akurt написав:- в автобусі приїхала до спермодонора - легіня (поляка) із Львова - кобіта, що мешкає у Кракові. Як раз у неї критичні дні і тому спермодонору треба було 4 доби ретельно над тим попрацювати, щоби влучити вірно і саме туди, куди треба. Тут я як раз взявся допомагати.

Вибачаюсь , але нічого не зрозумів :oops: , можете написать по русски або на мові Т.Г.Шевченка?


Та то турецький суржик.
Мова для особливо розумних.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sinus написав:Бываю иногда в Ужгороде и снимаю квартиру в одном и том же месте,хозяева этой квартиры имеют около 10 квартир в Ужгороде, может сейчас больше,все квартиры сдают ппосуточно,со всем этим хозяйством справляются две девочки,которые убирают и привозят ключи https://m.olx.ua/obyavlenie/kvartira-po ... mXm8G.html Вот эта квартира. С такой же точно схемой работы я сталкивался и в Киеве. Так что именно так всё и работает.

330 грн доба - у вас там мабуть ще й знижки є, як для постійного клієнта...
Складно це назвати бізнесом. Невже в Ужгороді собівартість здачі інша ніж у Львові?

У Львові такі квартири теж є, але є і такі, які на прибуток для орендодавця розраховані.
Гляньте тут: https://booki.ng/2HYokN0
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:01

  Lambada написав:
  sinus написав:Бываю иногда в Ужгороде и снимаю квартиру в одном и том же месте,хозяева этой квартиры имеют около 10 квартир в Ужгороде, может сейчас больше,все квартиры сдают ппосуточно,со всем этим хозяйством справляются две девочки,которые убирают и привозят ключи https://m.olx.ua/obyavlenie/kvartira-po ... mXm8G.html Вот эта квартира. С такой же точно схемой работы я сталкивался и в Киеве. Так что именно так всё и работает.

330 грн доба - у вас там мабуть ще й знижки є, як для постійного клієнта...
Складно це назвати бізнесом. Невже в Ужгороді собівартість здачі інша ніж у Львові?

У Львові такі квартири теж є, але є і такі, які на прибуток для орендодавця розраховані.
Гляньте тут: https://booki.ng/2HYokN0

Прошел по ссылке и вижу много предложений с той же ценой, например вот это https://www.booking.com/hotel/ua/aparta ... d4782bfX11 .А в Ужгороде к той цене,что написана ещё по счётчик берут деньги за котёл.
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:05

:arrow:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 бер, 2018 13:17, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:06

Коли пану Долярчику дадуть калькуляцію купівлі старобудови недалеко від Арсеналу під здачу в подобову оренду раджу врахувати наступне:
(мій приятель здає подобово квартиру на вулиці "Тиха" біля Вінниківського ринку, то знаю, про що говорю. Доречі приятель значно розбагатів на тому: все ж таки 300 гривень на добу - гроші гарні. Особливо, коли вдається знайти клієнта на тиждень. У свята - не лайтеся - гилить 600):

- чи реставровані вхідні двері у під"їзд. У мого приятеля подарунок долі - реально - вхідні двері виготовлені у 1881 році. Витвір мистецтва. Останній раз їх хтось намагався вскрити лаком у 1939 році. Скоро будемо з ним святкувати ювілей.
- який стан стін під"їзду - зазвичай все обідране та відвалюється, стеля дуже висока, за ремонт візьмуться не всі працівники.
- який стан сходів на поверхи - чи всі дощечки сходів на місці, яка частина заміненена сосновими брудними "досточками".
- особливо в мене кров"ю серце обливається, коли бачу балясини тих бідних сходів. Бачив би архітектор та майстер 1881 року ті бідні балясини... та перила... плакали би разом зі мною. Тут, правда, приятелю повезло: я дав телефон приятелів із Івано-Франківська - вони "краснодеревщики" можуть відреставрувати. Зараз у під"їзді намагаються зібрати гроші із мешканців на тую реставрацію. Зібрали вже майже половину, збирають із серпня 2015 року - вже недовго залишилося.
- важливе питання про вхідні двері у квартиру - 6 500 гривень за нові - не гроші - але все-ж таки. Дуже раджу поставити "лічинку" замка не за 260 гривень (відкривається за допомогою шила та шматочка фольги - в інеті багато інструкцій, як те робиться, час відкриття - 3-5 хвилин), а щось за 800 гривень - там і проти зламу, і проти висверлювання. 800 гривень тут не треба економити, краще один раз поїхати на Південний, ніж 20 разів у поліцію на допити. У приятелів недавно квартиру вскрили. Орендар був розгублений. Дуже. Дзвонив тремтячими руками до орендодавця...
- треба оцінити стан паркету - зазвичай у Львові черга до майстра на відновлення паркету - в мене працює гарний хлопчина Георгій - 3 (три !!!) роки.
- оцінити, чи вдало получилося вигородити із вітальні місце для ванної або душевої. Важко повірити, але подобові орендарі питають про ванну та просять ще й фото.
- дуже важливе питання - газове опалення та джерело гарячої води (подобові орендарі зазвичай хочуть мати у ванній гарячу воду - ну, такі в них вимоги, що поробиш), бо в таких квартирах можливо - але не факт - встановили двоконтурний котел. Не дай Боже самостійно та без відома Львівгазу - клопоту не оберетеся, і газ відріжуть.
- обов"язково буде питання від подобового орендаря - будь то жовнір, або просто кумпель - щодо місця під парковку автівки - бо верогідно, що бімбу привезуть на автівці. Дуже важливе питання про парковку, треба продумати задалегідь.

То бачите, пан Долярчик, тут є питання... Не суттеві, такі, шо легко вирішуються за пару копійОк, але є...

P.S. Панів, що ллють на цю гілку бруд, прошу не турбуватися та не нервуватися - вони у мене всі в ігнорі, я їх вумні тексти не бачу, бо однак корисного нічого за час із січня не написали.
Про всяк випадок нагадаю про тему гілки: "Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львіську нерухомість!"
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 бер, 2018 13:17, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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