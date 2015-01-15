akurt написав:- важливе питання про вхідні двері у квартиру - 6 500 за нові - не гроші - але все-ж таки. Дуже раджу поставити "лічинку" замка не за 260 гривень (відкривається за допомогою шила та шматочка фольги - в інеті багато інструкцій, як те робиться, а щос за 800 гривень - там і проти зламу, і проти висверлювання. 800 гривень тут не треба економтти, краще один рахз поїхати на Південний, ніж 20 разів у поліцію на допити. У приятелів недавно квартиру вскрили. Орендар був розгублений. Дуже.
пане Акурт, ну що ж Ви так дилетантськи!
Будь яку серцевину циліндрового замка можна висверлити дрилем вбо зламати влучним ударом молотка.
Тому серцевину замка слід закривати броненакладкою.
Такою, наприклад.
На дверях потрібно мати два замки - циліндровий (з броненакладкою) і сувальдний (також з металічною накладкою).То не панацея, але зразу ж остудить злодіїв-швидкокрутів.
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Ніхто не впізнає богочестивого кадра????
"Злодій під час служби у львівському храмі вкрав скриньку для пожертв. ВIДЕО камер спостереження"