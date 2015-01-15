RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:10

  akurt написав:- важливе питання про вхідні двері у квартиру - 6 500 за нові - не гроші - але все-ж таки. Дуже раджу поставити "лічинку" замка не за 260 гривень (відкривається за допомогою шила та шматочка фольги - в інеті багато інструкцій, як те робиться, а щос за 800 гривень - там і проти зламу, і проти висверлювання. 800 гривень тут не треба економтти, краще один рахз поїхати на Південний, ніж 20 разів у поліцію на допити. У приятелів недавно квартиру вскрили. Орендар був розгублений. Дуже.

пане Акурт, ну що ж Ви так дилетантськи! :cry:

Будь яку серцевину циліндрового замка можна висверлити дрилем вбо зламати влучним ударом молотка.
Тому серцевину замка слід закривати броненакладкою.
Такою, наприклад.
Зображення
На дверях потрібно мати два замки - циліндровий (з броненакладкою) і сувальдний (також з металічною накладкою).То не панацея, але зразу ж остудить злодіїв-швидкокрутів.
___________

Ніхто не впізнає богочестивого кадра????
"Злодій під час служби у львівському храмі вкрав скриньку для пожертв. ВIДЕО камер спостереження"

https://ua.censor.net.ua/news/3057365/z ... terejennya
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18550
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1996 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:20

Все життя та всю наснагу пан витрачає на критику кожного слова в моєму реченні.
Це похвально.
Перший раз за весь час дав корисну пораду, бо дійсно то важливе питання про замки.
С цього приводу дуже раджу послухати не мене, і не цього знавця, а поговорити на Південному із хлопцями під парковкою, що на даху, хлопці торгують тією бідою під назвою "замки" - вони краше розкажуть.
В ціновій категорії 800 гривень я ставлю ось такі серцевини.
Зображення
Я знаю, що зараз виллють відро бруду, скиглячі, що я щось рекламую, оскільки точно знають, що тримаю всі геть кіоски на Південному, але скажу: "Рекомендую".
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2007
З нами з: 12.02.09
Подякував: 155 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 159160161162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, es77, flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 388271
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15886
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62886
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (97)
23.03.2018 13:24
Конкорд (2168)
23.03.2018 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.