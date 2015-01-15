Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:15

Пані Lambada!Не хотів говорити, але вийшов на балькон, викурив цигарку і дарую нову ідею пану Долярчику.



Мені то вже не інтересно - пройдений етап, але все ж таки. Знаю, що зараз буде не одне відро бруду, а два. Але все ж таки - це на тему гілки.

1. Ви думаєте, я даремно будував брусові будинки? А ні... 5 років займався організацією "Зеленого туризму". Один будинок приносив на рік 20 000$ виручки. Дуже клопітка справа, повірте, але все ж таки...

2. Думаючи, як розширити сервіс, я пропонував туристам КРІМ ОРЕНДИ або ДОДАТКОВО для подорожуючих особливий сервіс: "Один день незвичайної подорожі у Карпати". Ідею мені подарував класний вуйко із Трускавця (дай Боже йому здоров"я) - коли я попив водички у бюветі та гуляв, побачив джипа із оголошенням типу "Єх, прокачу". За 50 доларів з особи вуйко посадив у автівку 4 особи та катав цілий день по горах та фортецях. У вуйка навіть був графік завантаження!!! Всі дні були розписані!!!

3. По дорозі вуйко забезпечів нам і проходження вброд гірської річки, і спуск на тросах у каньон, по дорозі - не жалкуючи - пропонував калганівку та сало із чорним хлібом (у багажнику все було приготовлено). А в кінці подорожі - без жлобства - влаштував прямо у лісі нам пікнік (в нього там була секретна альтанка). Шашлики його були дуже смачні. Це все входило у програму подорожі.

4. Я зробив щось схоже. "Один день незвичайної подорожі у Карпати". Я пропонував такий сервіс: а) забираю у будь-якому готелі Львова (дайте адресу). Повертав ту ди ж. б) початок був о 9-00. Повернення - планувалося о 18-00, реально було і 20-00 і 21-00. в) брав 4 соби + діти, якщо були. г) сам був екскурсоводом та гідом. д) завозив людей пообідати тільки у перевірені власноруч Колиби із нормальною кухнею та цінами.

5. Довго думав, яку ціну за те призначити. Не міг придумати. Як порахувати? Які розцінки? Тоді - пан Долярчик - дарую ідею - це Вам не колеса до роверів продавати, де купив за 100 гривень та продав за 250, я сам собі задав питання - "За скільки грошей я продав би 1 (один) день свого вільного життя?". Чомусь призначив цифру в 100 євро.

6. Порахував: якщо буде зайнято 25 днів - отримаю 2 500 євро.

7. Так і було.

Пан Долярчик - пишу про те вперше. Власний досвід.

Готуйтеся, зараз будуть лити...