Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:С цього приводу дуже раджу послухати не мене, , а поговорити на Південному із хлопцями в тому магазині, що під парковкою, яка на даху: хлопці торгують тією бідою під назвою "замки" - вони краще розкажуть.
Серйозно? Торговці замками - "експерти по захисту від злодіїв"??? Не поліцаї-криміналісти, а торгаші? Пан Акурт, ви вже святкуєте п,ятницю з обіда?)))) Закарпатський коньяк чи угорський абсент?
akurt написав:- важливе питання про вхідні двері у квартиру - 6 500 за нові - не гроші - але все-ж таки. Дуже раджу поставити "лічинку" замка не за 260 гривень (відкривається за допомогою шила та шматочка фольги - в інеті багато інструкцій, як те робиться, а щос за 800 гривень - там і проти зламу, і проти висверлювання. 800 гривень тут не треба економтти, краще один рахз поїхати на Південний, ніж 20 разів у поліцію на допити. У приятелів недавно квартиру вскрили. Орендар був розгублений. Дуже.
пане Акурт, ну що ж Ви так по дилетантськи!
Будь яку серцевину циліндрового замка можна висверлити дрилем вбо зламати влучним ударом молотка. Тому серцевину замка слід закривати броненакладкою. Такою, наприклад. На дверях потрібно мати два замки - циліндровий (з броненакладкою) і сувальдний (також з металічною накладкою).То не панацея, але зразу ж остудить злодіїв-швидкокрутів. ___________
Ніхто не впізнає богочестивого кадра???? "Злодій під час служби у львівському храмі вкрав скриньку для пожертв. ВIДЕО камер спостереження"
sinus написав:Прошел по ссылке и вижу много предложений с той же ценой, например вот это https://www.booking.com/hotel/ua/aparta ... d4782bfX11 .А в Ужгороде к той цене,что написана ещё по счётчик берут деньги за котёл.
airbnb - це найкращий варіант здачі квартири в оренду на сьогодні. Це єдиний варіант, який хоч якось захищає орендодавця - бо діяльність ведеться за взірцем тих країн, де це відрегульовано в першу чергу законодавчо. У нас не захищає ані підписаний договір, ані професійний рієлтор, ані закон. А тут захищає.
Akurt - ви тут декілька разів помилилися, що дуже дивно.
akurt написав:іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)
Якщо підтвердити свій профіль документами, то можна отримувати бронювання тільки від перевірених гостей. І не паритися, що приїде неадекват.
akurt написав:додатковий запит: чи вільна квартира не з 12-00, а з 7-00? - Вільна (Чого не зробиш для лондонця (хі-хі)). Відразу думаю: як він попаде у Львів? Який такий діріжабль? Дивлюсь розклад аеропорту: немає в такий час літаків.
В правилах можна описати - заселяєте раніше чи ні, і взяти за це додаткові гроші. Є рейси, які в 5 ранку прибувають, і що - будете їх чекати на вокзалі? А через кордон вони доїдуть до Львова через додаткових 2-5 годин. Трансфер всюди за додаткові гроші - і іноземці з радістю доплатять, замовлять таксі чи прогуляються пішки з вокзалу в центр - бувають і такі.
akurt написав:переписуючись із лондонцем (хі-хі) СМС-ками, оплата як за СМС за кордон...
push-повідомлення відправляються через інтернет, і приходять в повідомлення на платформі airbnb. До речі, все, що ви написали не через airbnb - не враховується, якщо виникають якісь диспути чи конфліктні ситуації. Це теж є у правилах і рекомендаціях.
akurt написав:в автобусі приїхала до спермодонора - легіня (поляка) із Львова - кобіта, що мешкає у Кракові. Як раз у неї критичні дні і тому спермодонору треба було 4 доби ретельно над тим попрацювати, щоби влучити вірно і саме туди, куди треба. Тут я як раз взявся допомагати.
це може бути небезпечно для здоров'я!
akurt написав:А ось якшо замовник буде із Німеччини, або із Іраку - що будете робити????)
На airbnb з ними можна навіть не спілкуватися - просто вказати, де ключі від хати. Висновок: хату треба зробити так, щоби не виникало зайвих питань.
akurt написав:Був депозит в 100 долярів, з якого теоретично можна було щось утримати. Я не став цього робити.
Навряд чи він був. Ви би її так швидко не здали з оплаченим 100$ депозитом. Ви могли вказати, що якшошо, знімаєте депозит. Тоді писати в airbnb і вимагати грошей. За вино і біологічно активні рідини... вода у ванні? а де їй ще бути? Якщо це настільки трагічно виглядало, то зняти з них гроші можна було. Akurt поспішили Ви з висновками про airbnb.
akurt написав:як купили щось старе в австрійському будинку, зробили реконструкцію та коли відіб"ють вкладені мінімум 71 000 долярів.
Ті пани дійсно під здачу то взяли? Може, там є шанс зробити 2 входи і вийде 2 квартири? Хоча, на шикарні квартири теж є охочі - див попередній пост. Зрештою, в класному будинку за класні гроші вона завжди буде в ціні.
Пані Lambada дала дуже гарну та розгорнуту пораду пану Долярчику щодо оренди через Airbnb. Мені здаться, що пан Долярчик навіть замислився про той бізнес. До речі, що одну річ від власних вражень не сказав: - майже весь час треба бути на зв"язку та контролювати-корегувати-виправляти Графік завантаження квартири.
Lambada написав:Akurt - ви тут декілька разів помилилися, що дуже дивно.
Я, як нормальна людина (не за критеріями пана Франта), можу помилятися. Але з вашого тексту видно, що не я помиляюся - просто той бізнес і той сервіс вимагає суттєвої роботи, там багато нюансів. Я про всі ці рейтинги орендарів знаю, і в моїх орендарів були нормальні відгуки - ЗВІСНО Я ТЕ БАЧИВ і те читав. Доречі САМ написав про того, хто залив мені всю постіль вином і наматрацник, і зробив із ванни басейн, як у парку - написав позитивний відгук. В кінці-кінців людина мені заплатила. І взагалі реально нормальний хлопець був - просто наполегливо працював у кроваті 4 доби.
Але я не помилявся, я просто написав власні враження. Бізнес через той сервіс вимагає кропіткої уважної роботи. Подивимося, що напише пан Долярчик після спроби.
P.S. Члени моєї родини користуються АКТИВНО Airbnb, активно читають відгуки, але сам я не користуюся. Завжди зупиняюсь тільки в готелях. Ну ось такий я...
Плюс Ламбаді за пости по суті. Лопоухий навіть на airbnb сяде в калюжу - чужої лажі.
Ethereum написав: Що Ви скажете по смарт парусу? Без реклами.
Місце - краще, ніж кінець Стрийської біля автовокзалу: не треба стояти в корках на перехресті з Хуторівкою. Зовнішній вигляд імпозантний. Всередині по суті - гуртожиток-термітник, з дуже великою кількістю хат на поверхах. Це означає довгий період шуміння під час ремонтів і потім, черги перед ліфтом. Відразу біля будинку ноль інфраструктури, але вже в 5-10-20 хвилинах пішки є школи, садки, магазини, нічний клуб, дитячий клуб. Якась інфраструктура утвориться на перших поверхах будинку, як на інший об'єктах Парусу.
Тепер по забудовнику. Безпосередній підрядник на попередніх об'єктах - "АВР", який робить посередньо або погано. Вікна на "Парус парку" на перших двох поверхах комерції - везли з закордону. На житлових поверхах - вікна львівського виробника "Екран", ніби непогані. Вікна при натисканні трохи хитаються-гуляють, тобто закріплені не професійно. Будинок високий - буде без газу, але з газовою котельнею на будинок (подача гарячої води до квартири, з лічильником). Вентфасад, як на попередніх об'єктах, зроблять частково - хіба з боку вулиці. Матеріали стін - нормальні, керамоблоки. На початку продажів влітку минулого року були цікаві ціни. Кавалірка-студія виходила 11000 уо, але чекати її ще довго, реально роки три. На першому "Парусі" затримок не було, на "Парус Парку" затримка з жовтня минулого року: будинок формально зданий, але реально в ньому навіть не можна робити ремонти, до них ще 3-6 місяців. І це мінус для репутації забудовника.
Сама ідея продати свою стару вторинку і взяти новобуд - звичайно непогана. Треба конкретно дивитися що саме можна продати і що саме пізніше за ці гроші (або з доплатою) можна купити. Якщо це панель - то треба продавати. Якщо якісний будинок з червоної цегли, хоч радянський, хоч польсько-австрійський - дивлячись по його стану.
Пані Lambada!Не хотів говорити, але вийшов на балькон, викурив цигарку і дарую нову ідею пану Долярчику.
Мені то вже не інтересно - пройдений етап, але все ж таки. Знаю, що зараз буде не одне відро бруду, а два. Але все ж таки - це на тему гілки. 1. Ви думаєте, я даремно будував брусові будинки? А ні... 5 років займався організацією "Зеленого туризму". Один будинок приносив на рік 20 000$ виручки. Дуже клопітка справа, повірте, але все ж таки... 2. Думаючи, як розширити сервіс, я пропонував туристам КРІМ ОРЕНДИ або ДОДАТКОВО для подорожуючих особливий сервіс: "Один день незвичайної подорожі у Карпати". Ідею мені подарував класний вуйко із Трускавця (дай Боже йому здоров"я) - коли я попив водички у бюветі та гуляв, побачив джипа із оголошенням типу "Єх, прокачу". За 50 доларів з особи вуйко посадив у автівку 4 особи та катав цілий день по горах та фортецях. У вуйка навіть був графік завантаження!!! Всі дні були розписані!!! 3. По дорозі вуйко забезпечів нам і проходження вброд гірської річки, і спуск на тросах у каньон, по дорозі - не жалкуючи - пропонував калганівку та сало із чорним хлібом (у багажнику все було приготовлено). А в кінці подорожі - без жлобства - влаштував прямо у лісі нам пікнік (в нього там була секретна альтанка). Шашлики його були дуже смачні. Це все входило у програму подорожі. 4. Я зробив щось схоже. "Один день незвичайної подорожі у Карпати". Я пропонував такий сервіс: а) забираю у будь-якому готелі Львова (дайте адресу). Повертав ту ди ж. б) початок був о 9-00. Повернення - планувалося о 18-00, реально було і 20-00 і 21-00. в) брав 4 соби + діти, якщо були. г) сам був екскурсоводом та гідом. д) завозив людей пообідати тільки у перевірені власноруч Колиби із нормальною кухнею та цінами. 5. Довго думав, яку ціну за те призначити. Не міг придумати. Як порахувати? Які розцінки? Тоді - пан Долярчик - дарую ідею - це Вам не колеса до роверів продавати, де купив за 100 гривень та продав за 250, я сам собі задав питання - "За скільки грошей я продав би 1 (один) день свого вільного життя?". Чомусь призначив цифру в 100 євро. 6. Порахував: якщо буде зайнято 25 днів - отримаю 2 500 євро. 7. Так і було. Пан Долярчик - пишу про те вперше. Власний досвід. Готуйтеся, зараз будуть лити...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 бер, 2018 14:18, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Коли пану Долярчику дадуть калькуляцію купівлі старобудови недалеко від Арсеналу під здачу в подобову оренду раджу врахувати наступне:
Так, це лайно.
В маленьких квартирах, де треба залишити місце для санвузла, здається до 20 метрів, газове не дозволяють встановити. Та й і для чого, якщо можна на електриці - 3 тис кіловат в опалювальний сезон при двозонному лічильнику, і паркет відновлювати не треба - зразу класти ламінат з підігрівом - орендарі і так розцарапають. А парковка, як не дивно, подобово приїжджають на вихідні, в суботу їздити по центру - це просто екстаз, і місць для парковки німєріно! Зрештою - 20 грн година, і хай стоїть собі десь за Арсеналом, на Валовій в любий день. Може, кому треба - тут от продається. Не моє, просто натрапила. Австрійський будинок, як-не-як, в притул реставрують віллу під щось грандіозне. https://www.real-estate.lviv.ua/1154671 ... a-vul.html Якщо ви не дуже чутливі, то тут можна глянути більше фото: https://www.real-estate.lviv.ua/1141915 ... a-vul.html Калькуляцію надам, якщо хтось наважиться туди зайти просто на огляд Але здаватися в оренду там буде класно, це 100%.
Востаннє редагувалось Lambada в П'ят 23 бер, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Подивився із задовленням - ніколи раніше про цю співачку не чув... Хі-хі... так вона живе у Los Angeles... Прікольно...
Діти зазвичай люблять відпочивати та гуляти в San Diego - доречі завжди житло бронюють через Airbnb - орієнтир ціни 250 долярів на добу... Ну, такі там ціни... Це 2+1. На 4 особи. Один раз жили вп"ятьох, але хазяїну про те не говорили... Ну, порушували умови, звісно, а що робити... Трохи зекономили...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 бер, 2018 14:51, всього редагувалось 1 раз.