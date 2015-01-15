Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:23

jump написав: це якийсь притон це якийсь притон

Зелений туризм - такоє. Вибираючи де його робити - в Карпатах, чи у Львові, то краще під Львовом.Мені на зеленому туризмі тільки декілька разів вдалося валюту отримати, а так - це скоріше волонтерство, чи то інвестиції для здобування досвіду.не думаву.Якось дивилася квартиру десь в такому чи похлєще стані.Зацініть мою фотку:До нині не можу відійти, як молоді люди 20-25 років у наш час можуть жити, і користуватися ванною як отам. Батьки їм купили за гроші (так розказували)- тобто маючи 18-20 шт баксів їм в голову не прийшло наприклад побілити ту ванну, або навіть помити, а вони там ЖИВУТЬ... 21 століття... Я у ванну не заходила, і ні до чого не доторкалася, просто зумом наблизила для фото. Звернула увагу на пральну машину самсунг, здається, там була функція eco-bubble... Вони студентами пожили там, а тепер, вже одружені, продають... ну, може вже продали, бо то було ще минулого року. Але локація непогана, і там реально можна зробити цілий пентхаус у дворі, і справитися з неадекватними сусідами.Ось чому деякі оголошення виставляють без фото:Тобто люди в такому живуть в наш час! Це відповідь на питання тим - хто буде жити в старих будинках, коли всі переїдуть в новобудови.А така квартира після ремонту - піде під здачу.