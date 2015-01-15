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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:42

  Lambada написав:
  akurt написав:Коли пану Долярчику дадуть калькуляцію купівлі старобудови недалеко від Арсеналу під здачу в подобову оренду раджу врахувати наступне:

Так, це лайно.


Може, кому треба - тут от продається. Не моє, просто натрапила. Австрійський будинок, як-не-як, в притул реставрують віллу під щось грандіозне.
https://www.real-estate.lviv.ua/1154671 ... a-vul.html
Якщо ви не дуже чутливі, то тут можна глянути більше фото: https://www.real-estate.lviv.ua/1141915 ... a-vul.html
Калькуляцію надам, якщо хтось наважиться туди зайти просто на огляд :mrgreen:
Але здаватися в оренду там буде класно, це 100%.


це якийсь притон :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Зелений туризм - такоє. Вибираючи де його робити - в Карпатах, чи у Львові, то краще під Львовом.
Мені на зеленому туризмі тільки декілька разів вдалося валюту отримати, а так - це скоріше волонтерство, чи то інвестиції для здобування досвіду. :mrgreen:

:mrgreen:
  jump написав:це якийсь притон

не думаву. :mrgreen:

Якось дивилася квартиру десь в такому чи похлєще стані.
Зацініть мою фотку:
Зображення
До нині не можу відійти, як молоді люди 20-25 років у наш час можуть жити, і користуватися ванною як отам. Батьки їм купили за гроші (так розказували)- тобто маючи 18-20 шт баксів їм в голову не прийшло наприклад побілити ту ванну, або навіть помити, а вони там ЖИВУТЬ... 21 століття... Я у ванну не заходила, і ні до чого не доторкалася, просто зумом наблизила для фото. Звернула увагу на пральну машину самсунг, здається, там була функція eco-bubble... Вони студентами пожили там, а тепер, вже одружені, продають... ну, може вже продали, бо то було ще минулого року. Але локація непогана, і там реально можна зробити цілий пентхаус у дворі, і справитися з неадекватними сусідами.
Ось чому деякі оголошення виставляють без фото: https://www.real-estate.lviv.ua/959254- ... a-vul.html
Тобто люди в такому живуть в наш час! Це відповідь на питання тим - хто буде жити в старих будинках, коли всі переїдуть в новобудови.
А така квартира після ремонту - піде під здачу. :wink:
Lambada
 
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