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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:42

  Lambada написав:
  akurt написав:Коли пану Долярчику дадуть калькуляцію купівлі старобудови недалеко від Арсеналу під здачу в подобову оренду раджу врахувати наступне:

Так, це лайно.


Може, кому треба - тут от продається. Не моє, просто натрапила. Австрійський будинок, як-не-як, в притул реставрують віллу під щось грандіозне.
https://www.real-estate.lviv.ua/1154671 ... a-vul.html
Якщо ви не дуже чутливі, то тут можна глянути більше фото: https://www.real-estate.lviv.ua/1141915 ... a-vul.html
Калькуляцію надам, якщо хтось наважиться туди зайти просто на огляд :mrgreen:
Але здаватися в оренду там буде класно, це 100%.


це якийсь притон :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Зелений туризм - такоє. Вибираючи де його робити - в Карпатах, чи у Львові, то краще під Львовом.
Мені на зеленому туризмі тільки декілька разів вдалося валюту отримати, а так - це скоріше волонтерство, чи то інвестиції для здобування досвіду. :mrgreen:

:mrgreen:
  jump написав:це якийсь притон

не думаву. :mrgreen:

Якось дивилася квартиру десь в такому чи похлєще стані.
Зацініть мою фотку:
Зображення
До нині не можу відійти, як молоді люди 20-25 років у наш час можуть жити, і користуватися ванною як отам. Батьки їм купили за гроші (так розказували)- тобто маючи 18-20 шт баксів їм в голову не прийшло наприклад побілити ту ванну, або навіть помити, а вони там ЖИВУТЬ... 21 століття... Я у ванну не заходила, і ні до чого не доторкалася, просто зумом наблизила для фото. Звернула увагу на пральну машину самсунг, здається, там була функція eco-bubble... Вони студентами пожили там, а тепер, вже одружені, продають... ну, може вже продали, бо то було ще минулого року. Але локація непогана, і там реально можна зробити цілий пентхаус у дворі, і справитися з неадекватними сусідами.
Ось чому деякі оголошення виставляють без фото: https://www.real-estate.lviv.ua/959254- ... a-vul.html житловий стан!
Тобто люди в такому живуть в наш час! Це відповідь на питання тим - хто буде жити в старих будинках, коли всі переїдуть в новобудови.
А така квартира після ремонту - піде під здачу. :wink:
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:Якось дивилася квартиру десь в такому чи похлєще стані.
Зацініть мою фотку:


де Ви таке знаходите :shock:


"і справитися з неадекватними сусідами."


як справляєтесь?
деколи реальні рогулі, дике бидло живе поруч, просто шокує
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:41

  jump написав:
  Lambada написав:Якось дивилася квартиру десь в такому чи похлєще стані.
Зацініть мою фотку:


де Ви таке знаходите :shock:


"і справитися з неадекватними сусідами."


як справляєтесь?
деколи реальні рогулі, дике бидло живе поруч, просто шокує

Де-де? у Львові!
Коли я там була, то ще не висохла стіна після того, як сусід зверху залив. Не вперше.
От як мене туди занесло - сама не знаю.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:50

  Lambada написав:
  jump написав:
  Lambada написав:Якось дивилася квартиру десь в такому чи похлєще стані.
Зацініть мою фотку:


де Ви таке знаходите :shock:



Де-де? у Львові!
Коли я там була, то ще не висохла стіна після того, як сусід зверху залив. Не вперше.
От як мене туди занесло - сама не знаю.


як в оточенні таких бидлорогулів можна робити хостел?
пянота, залляють, скандалитимуть :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:як в оточенні таких бидлорогулів можна робити хостел?
пянота, залляють, скандалитимуть

ну тому й кажу - якшо справитися з тим сусідом, - запропонувати йому заміну наприклад - то можна щось робити. Сама ж квартира маленька, але під здачу могла би підійти. Пентхаус можна будувати в дворі на місці гаража - не зачіпаючи нікого.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:11

  geoleo написав:Плюс Ламбаді за пости по суті. Лопоухий навіть на airbnb сяде в калюжу - чужої лажі.

  Ethereum написав:
Що Ви скажете по смарт парусу?
Без реклами.


Місце - краще, ніж кінець Стрийської біля автовокзалу: не треба стояти в корках на перехресті з Хуторівкою. Зовнішній вигляд імпозантний. Всередині по суті - гуртожиток-термітник, з дуже великою кількістю хат на поверхах. Це означає довгий період шуміння під час ремонтів і потім, черги перед ліфтом. Відразу біля будинку ноль інфраструктури, але вже в 5-10-20 хвилинах пішки є школи, садки, магазини, нічний клуб, дитячий клуб. Якась інфраструктура утвориться на перших поверхах будинку, як на інший об'єктах Парусу.

Тепер по забудовнику. Безпосередній підрядник на попередніх об'єктах - "АВР", який робить посередньо або погано. Вікна на "Парус парку" на перших двох поверхах комерції - везли з закордону. На житлових поверхах - вікна львівського виробника "Екран", ніби непогані. Вікна при натисканні трохи хитаються-гуляють, тобто закріплені не професійно. Будинок високий - буде без газу, але з газовою котельнею на будинок (подача гарячої води до квартири, з лічильником). Вентфасад, як на попередніх об'єктах, зроблять частково - хіба з боку вулиці. Матеріали стін - нормальні, керамоблоки. На початку продажів влітку минулого року були цікаві ціни. Кавалірка-студія виходила 11000 уо, але чекати її ще довго, реально роки три. На першому "Парусі" затримок не було, на "Парус Парку" затримка з жовтня минулого року: будинок формально зданий, але реально в ньому навіть не можна робити ремонти, до них ще 3-6 місяців. І це мінус для репутації забудовника.

Сама ідея продати свою стару вторинку і взяти новобуд - звичайно непогана. Треба конкретно дивитися що саме можна продати і що саме пізніше за ці гроші (або з доплатою) можна купити. Якщо це панель - то треба продавати. Якщо якісний будинок з червоної цегли, хоч радянський, хоч польсько-австрійський - дивлячись по його стану.


Дуже дякую за конкретику.
Місце дійсно краще ніж автовокзал,тим більше до Шептицького школи близько. Але видно треба щось краще шукати ,вторинка позволить.
Акурт би написав є нюанси...,ну і всякої фігні додав. Думаю він так агітує,бо домовився за % в Анталії.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  geoleo написав:Якщо якісний будинок з червоної цегли


Чим погана біла цегла?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:18

  jump написав:
  Lambada написав:Якось дивилася квартиру десь в такому чи похлєще стані.
Зацініть мою фотку:


де Ви таке знаходите :shock:


"і справитися з неадекватними сусідами."


як справляєтесь?
деколи реальні рогулі, дике бидло живе поруч, просто шокує


Я таке бачив на Дністровській.
Повністю вбита квартира. Продав чоловік (був якийсь час директором підприємства) десь за 14500 рік от непам'ятаю, але перед 2007. Ясно що його підприємство теж збанкротувало.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:57

щойно з доріг Львова
вірніше напрямків

реально, Львів стає у суцільних корках, це ще не Київ, але їздити просто жахливо...
jump
 
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