geoleo написав:

Ethereum написав:

Що Ви скажете по смарт парусу?

Без реклами. Що Ви скажете по смарт парусу?Без реклами.

Плюс Ламбаді за пости по суті. Лопоухий навіть на airbnb сяде в калюжу - чужої лажі.Місце - краще, ніж кінець Стрийської біля автовокзалу: не треба стояти в корках на перехресті з Хуторівкою. Зовнішній вигляд імпозантний. Всередині по суті - гуртожиток-термітник, з дуже великою кількістю хат на поверхах. Це означає довгий період шуміння під час ремонтів і потім, черги перед ліфтом. Відразу біля будинку ноль інфраструктури, але вже в 5-10-20 хвилинах пішки є школи, садки, магазини, нічний клуб, дитячий клуб. Якась інфраструктура утвориться на перших поверхах будинку, як на інший об'єктах Парусу.Тепер по забудовнику. Безпосередній підрядник на попередніх об'єктах - "АВР", який робить посередньо або погано. Вікна на "Парус парку" на перших двох поверхах комерції - везли з закордону. На житлових поверхах - вікна львівського виробника "Екран", ніби непогані. Вікна при натисканні трохи хитаються-гуляють, тобто закріплені не професійно. Будинок високий - буде без газу, але з газовою котельнею на будинок (подача гарячої води до квартири, з лічильником). Вентфасад, як на попередніх об'єктах, зроблять частково - хіба з боку вулиці. Матеріали стін - нормальні, керамоблоки. На початку продажів влітку минулого року були цікаві ціни. Кавалірка-студія виходила 11000 уо, але чекати її ще довго, реально роки три. На першому "Парусі" затримок не було, на "Парус Парку" затримка з жовтня минулого року: будинок формально зданий, але реально в ньому навіть не можна робити ремонти, до них ще 3-6 місяців. І це мінус для репутації забудовника.Сама ідея продати свою стару вторинку і взяти новобуд - звичайно непогана. Треба конкретно дивитися що саме можна продати і що саме пізніше за ці гроші (або з доплатою) можна купити. Якщо це панель - то треба продавати. Якщо якісний будинок з червоної цегли, хоч радянський, хоч польсько-австрійський - дивлячись по його стану.