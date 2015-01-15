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Зелений туризм - такоє. Вибираючи де його робити - в Карпатах, чи у Львові, то краще під Львовом. Мені на зеленому туризмі тільки декілька разів вдалося валюту отримати, а так - це скоріше волонтерство, чи то інвестиції для здобування досвіду.
jump написав:це якийсь притон
не думаву.
Якось дивилася квартиру десь в такому чи похлєще стані. Зацініть мою фотку: До нині не можу відійти, як молоді люди 20-25 років у наш час можуть жити, і користуватися ванною як отам. Батьки їм купили за гроші (так розказували)- тобто маючи 18-20 шт баксів їм в голову не прийшло наприклад побілити ту ванну, або навіть помити, а вони там ЖИВУТЬ... 21 століття... Я у ванну не заходила, і ні до чого не доторкалася, просто зумом наблизила для фото. Звернула увагу на пральну машину самсунг, здається, там була функція eco-bubble... Вони студентами пожили там, а тепер, вже одружені, продають... ну, може вже продали, бо то було ще минулого року. Але локація непогана, і там реально можна зробити цілий пентхаус у дворі, і справитися з неадекватними сусідами. Ось чому деякі оголошення виставляють без фото: https://www.real-estate.lviv.ua/959254- ... a-vul.htmlжитловий стан! Тобто люди в такому живуть в наш час! Це відповідь на питання тим - хто буде жити в старих будинках, коли всі переїдуть в новобудови. А така квартира після ремонту - піде під здачу.
jump написав:як в оточенні таких бидлорогулів можна робити хостел? пянота, залляють, скандалитимуть
ну тому й кажу - якшо справитися з тим сусідом, - запропонувати йому заміну наприклад - то можна щось робити. Сама ж квартира маленька, але під здачу могла би підійти. Пентхаус можна будувати в дворі на місці гаража - не зачіпаючи нікого.
geoleo написав:Плюс Ламбаді за пости по суті. Лопоухий навіть на airbnb сяде в калюжу - чужої лажі.
Ethereum написав: Що Ви скажете по смарт парусу? Без реклами.
Місце - краще, ніж кінець Стрийської біля автовокзалу: не треба стояти в корках на перехресті з Хуторівкою. Зовнішній вигляд імпозантний. Всередині по суті - гуртожиток-термітник, з дуже великою кількістю хат на поверхах. Це означає довгий період шуміння під час ремонтів і потім, черги перед ліфтом. Відразу біля будинку ноль інфраструктури, але вже в 5-10-20 хвилинах пішки є школи, садки, магазини, нічний клуб, дитячий клуб. Якась інфраструктура утвориться на перших поверхах будинку, як на інший об'єктах Парусу.
Тепер по забудовнику. Безпосередній підрядник на попередніх об'єктах - "АВР", який робить посередньо або погано. Вікна на "Парус парку" на перших двох поверхах комерції - везли з закордону. На житлових поверхах - вікна львівського виробника "Екран", ніби непогані. Вікна при натисканні трохи хитаються-гуляють, тобто закріплені не професійно. Будинок високий - буде без газу, але з газовою котельнею на будинок (подача гарячої води до квартири, з лічильником). Вентфасад, як на попередніх об'єктах, зроблять частково - хіба з боку вулиці. Матеріали стін - нормальні, керамоблоки. На початку продажів влітку минулого року були цікаві ціни. Кавалірка-студія виходила 11000 уо, але чекати її ще довго, реально роки три. На першому "Парусі" затримок не було, на "Парус Парку" затримка з жовтня минулого року: будинок формально зданий, але реально в ньому навіть не можна робити ремонти, до них ще 3-6 місяців. І це мінус для репутації забудовника.
Сама ідея продати свою стару вторинку і взяти новобуд - звичайно непогана. Треба конкретно дивитися що саме можна продати і що саме пізніше за ці гроші (або з доплатою) можна купити. Якщо це панель - то треба продавати. Якщо якісний будинок з червоної цегли, хоч радянський, хоч польсько-австрійський - дивлячись по його стану.
Дуже дякую за конкретику. Місце дійсно краще ніж автовокзал,тим більше до Шептицького школи близько. Але видно треба щось краще шукати ,вторинка позволить. Акурт би написав є нюанси...,ну і всякої фігні додав. Думаю він так агітує,бо домовився за % в Анталії.
Lambada написав:Якось дивилася квартиру десь в такому чи похлєще стані. Зацініть мою фотку:
де Ви таке знаходите
"і справитися з неадекватними сусідами."
як справляєтесь? деколи реальні рогулі, дике бидло живе поруч, просто шокує
Я таке бачив на Дністровській. Повністю вбита квартира. Продав чоловік (був якийсь час директором підприємства) десь за 14500 рік от непам'ятаю, але перед 2007. Ясно що його підприємство теж збанкротувало.