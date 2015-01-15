Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:05

Все вірно, пані Lambada.

Ще треба рахувати, що реально клієнтами займалися - зараз порахую:

90+10+10+10+20+20=160 днів на рік. Можливо, й 180 получалося.

Максимальна плата - рекорд - був 180 $ на добу.

Це один 2-поверховий будинок на родину.

Ідеальне розташування: 4 дорослих та 2 дитини: дві родини з однією дитиною.

Був вивпадок - 2 особи всього. Плата, здається, в середньому була 100 $ на добу.

Взагалі це класна школа, тому що ціна коливалася дуже суттєво, в залежності від завантаження.

Наприклад, якщо було "вікно" в 5-6 днів, то був великий дисконт.

Самий смішний випадок, коли орендував якийсь кореєць зріст 155 та привіз двох білявок 185.

Мабуть, це був жовтень... Було сухо та тепло...



20 000 $ - дійсно виручка. В рік.

Капіталовкладення були на один будинок "Під ключ" із всіма роботами, меблями, технікою, і - в тому числі - і доріжки, і альтанка, і навіть невеликий фонтан біля будинку (брали в Новій лінії по акції) - 46 000 долярів.

Відбився грубо за 3 роки.

Будинки були дуже якісно побудовані - пам"ятаю було 2 родини: 2+1 кожна - там жили, то вони сказали, що самі займаються будівництвом і не знайшли жодного прорахунку.

Будували хлопці із Франківщини... Спілкуюся і зараз. завжди називають мене ім"ям та по-батькові, якось тепер навіть незручно...



Вдало продав у 2015 - будинкам було по 6 років, ну, якщо точно, то 5,5...