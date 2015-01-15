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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 162163164165>
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Ви думаєте, я даремно будував брусові будинки? А ні... 5 років займався організацією "Зеленого туризму". Один будинок приносив на рік 20 000$ виручки. Дуже клопітка справа, повірте, але все ж таки...

20000 ділимо на 12 місяців - це 1667 в місяць, 25 днів заповнення - це 66,67 баксів в день, на сьогодні $ нехай 26,25 - це 1750 грн в день.
Це щось або велике, або шикарне, або десь на Буковелі.
І це виручка. Віднімаємо комунальні, роботу персоналу, обслуговування, амортизацію і регулярний доїзд...
Загалом добре. Тільки то треба мати декілька хат.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:05

Все вірно, пані Lambada.
Ще треба рахувати, що реально клієнтами займалися - зараз порахую:
90+10+10+10+20+20=160 днів на рік. Можливо, й 180 получалося.
Максимальна плата - рекорд - був 180 $ на добу.
Це один 2-поверховий будинок на родину.
Ідеальне розташування: 4 дорослих та 2 дитини: дві родини з однією дитиною.
Був вивпадок - 2 особи всього. Плата, здається, в середньому була 100 $ на добу.
Взагалі це класна школа, тому що ціна коливалася дуже суттєво, в залежності від завантаження.
Наприклад, якщо було "вікно" в 5-6 днів, то був великий дисконт.
Самий смішний випадок, коли орендував якийсь кореєць зріст 155 та привіз двох білявок 185.
Мабуть, це був жовтень... Було сухо та тепло...

20 000 $ - дійсно виручка. В рік.
Капіталовкладення були на один будинок "Під ключ" із всіма роботами, меблями, технікою, і - в тому числі - і доріжки, і альтанка, і навіть невеликий фонтан біля будинку (брали в Новій лінії по акції) - 46 000 долярів.
Відбився грубо за 3 роки.
Будинки були дуже якісно побудовані - пам"ятаю було 2 родини: 2+1 кожна - там жили, то вони сказали, що самі займаються будівництвом і не знайшли жодного прорахунку.
Будували хлопці із Франківщини... Спілкуюся і зараз. завжди називають мене ім"ям та по-батькові, якось тепер навіть незручно...

Вдало продав у 2015 - будинкам було по 6 років, ну, якщо точно, то 5,5...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:28

  jump написав:Долярчик

Як варіант створити закриту гілку із паролем для нормальних користувачів, типу яку створював Козак-Характерник. Тоді можна якось спокійно спілкуватись
Пропоную:
Козак-Характерник
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Львівський батяр
і я :D

зараз один бруд і лайно від деяких персонажів
просто вбили гілку

Підтримую! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:00

  Долярчик написав:
  jump написав:Долярчик

Як варіант створити закриту гілку із паролем для нормальних користувачів, типу яку створював Козак-Характерник. Тоді можна якось спокійно спілкуватись
Пропоную:
Козак-Характерник
акurt
Долярчик
Bolt
fis
es77
Lambada
V2
Дарий
Aldebaranchik
sailed
Львівський батяр
і я :D

зараз один бруд і лайно від деяких персонажів
просто вбили гілку

Підтримую! :D

Дуже гарна думка,навіть не уявляю яка вона буде активна ця гілка!Хто здогалався чому вона буде активна того в свою гілку беру!
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:04

Підтримую!

Тільки для тих, кого реально інтересує ситуація із нерухомістю.
Та із оренди такої.
Та інтересує тенденція. На майбутнє...

Приведу діалог по Скайпу СЬОГОДНІ ВВЕЧЕРІ із громадянином України - зараз мешкає у Стокгольмі.
Виїхав 2 (два) роки тому. Працює, жінка працює, мають разом на місяць жалюгідні приблизно 100 000 шведских крон на місяць (1 шведская крона =0.12128 доллара США). Сьогодні продав двушку свою. Проспект Воронцова у Дніпрі - я раніше писав, але видалив точне місце - щоби не зглазити... Це лівий берег Дніпра.
Починаю:

- Продали Воронцовку... Все баксы проверил - как вы и советовали - на машинке - и положили уже в банк на счет, что бы перевести в Швецию. Я даже нашел в Днепре, где де купить шведские кроны за баксы у менял приличных.
- Отлично! Так и надо! Какая получилась цена сделки? (напоминаю: двушка в Днепре)
- Реально покупатель забрал за 25.500, из них 1500 $ риэлторов комиссия (!!!!!) и 3000 грн. нотариус. Повезло, даже б/у кондиционер ему продали и диван. Он сказал, что квартиру берет под сдачу в оренду.
- Круто! Мы как раз - в теме!
- В общем вышло что за 24к двушку эту отдали. И хорошо!
- Отлично! Что там сегодня в Днепре - копия Швеции?
- Да, уменьшенная копия самого черного квартала в Швеции!
- Ха-ха-ха!
- Первый день все противно и черно было вокруг. На второй день перестал смотреть вокруг и попустило...
-Ха-ха-ха! Прикинь: меня тут топчут ногами всякие недоросли, вот они все время в этом дерьме и живут!
- Ну, у них и мысли должно быть дерьмовые!
- Так и есть! Ха-ха-ха, я им об этом говорю все: не понимают и не воспринимают…
- Родной город, но я бы в этой дыре (shithole) не хотел бы жить...

P.S. На всякий случай, только для тех, кто уже в ведро набирает дерьмо, чтобы меня поливать: приведены цитаты.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:34

  akurt написав:Пані Lambada - Ви - супер!

...а я ж казав!(с) :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:інтересує тенденція.

Досить знущатися з мови :evil: :(
На приличных форумах за олбанский банят.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:04

Тенденція, тенденційність (від лат. tendo — направляю, прагну) — можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку. Має наступні визначення:

в економіці — виявлені в результаті економічного аналізу, що спостерігаються стійкі співвідношення, властивості, ознаки, властиві економічній системі, економіці країни, підприємства, фірми, показниками доходів, витрат, споживання сімей, попиту та пропозиції на ринку товарів і послуг; склалася спрямованість економічних процесів. На основі тенденцій можна робити висновки про хід економічних процесів у майбутньому, прогнозувати економічні показники.

Кодло дурнуватих збільшується.
Мабуть, щось їдять не корисне...

Оценіть думку хвахівця за 19 березня цього року на цьому форумі (цитата):
"Та , да , ваше и иже ,ежедневное на ветке :mrgreen:"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:13

  Vadim V написав:
  akurt написав:інтересує тенденція.

Досить знущатися з мови :evil: :(
На приличных форумах за олбанский банят.

....ну скільки можна пояснювати, що у місті Лева мова діалектна... "розбавлена" і польською, і російською, і мадярською, і німецькою... і т. д.
...ЧИСТОЮ українською мовою у Львові спілкуються не так вже й багато людей!
...чудовий приклад Андрій Кузьменко("Скрябін") - включіть собі на ютубі будь-яке його інтерв'ю! - і все зрозумієте про НАШУ "ЛЬВІВСЬКУ МОВУ"! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 23 бер, 2018 21:25, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:16

Аби ж оте нещасне хоч би було львівське...
Пан Долярчик!
Чисто для того, щоби Ви знали, кому будете здавати в оренду нерухомість.

Олбанский йазыгг (не путать с официальным языком Албании) является одним из самых современных языков всемирной сети и официальным языком Олбании. По своему содержанию он относится к падонкафской языковой группе и по всей вероятности произошёл от древнеудаффкомафского языка с элементами словарного запаса из русского языка, заменяющие древнеудаффкомафский мат. На сегодняшний день на олбанском языке говорят около десяти миллиардов жителей Земли и свыше двадцати тысяч гоблиннаф Мордора.

Отак вкладете кошти родини у старожитні занедбані квартири Львова у районі Вінниківського ринку, прийде отакий знавець олбанської (прости мене, грішного) мови...
Ховайся, хто може...
Воно ж іще і повчає...
Ні-ні-ні! Пан Долярчик, ніякої подобової здачі!
Тільки довготривала із прискіпливім відбором орендаря!
Самі ж бачите, що робиться...
Поради дають такі розумні...
akurt
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