Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:49

Пан Долярчик!

Ви - супер!



P.S. Це Ви ще не казали жінці, що їй щодня треба буде прати простирадла, сущити їх у "залі" вашої нової квартири серед кімнати та прасувати...

І ще обрежно скажу: тре купити засобів усіляких хімічних та особисто вам мити унітаз. Душову. Умивальник.

Мити унітаз, умивальник та душову кабіну щодня після орендарів - то є мистецтво!

Не треба соромитися: "Чистота - застава здоров"я!"



P.Р.S. Можете винайняти для того якусь сільську - вибачайте - дівчинку-дурочку.

Якщо дійсно - прости мене, Господи, грішного - дурочка, то не обманить Вас і не оббере по повній програмі.



P.P.P.S. Нагадую про порохотяг - знавцю "олбанської мови" невідомо, що то таке. Слава Богу.

Корисна річ. Oсобливо, якщо його чистити; рекомендую самий простий LG.

Якщо подобовий орендар Львської квартири вибирається - як домовлено - о 12-00 та не зіпсував всю орендовану квартиру від підлоги до стелі - то - за власним досвідом - на прибирання двома особами достатньо 2-х (двох) годин - із 12-00 (час, коли ви будете їх випроводжувати, приємно посміхаючись та одночасно люто ненавидячі) до 14-00 (час коли ви дивитеся в руки орандарю, намагаючись побачити там передбачені гроші) і можете заселяти нових.



P.P.P.Р.S. Пан Долярчик! Зазвичай чоловіки в цьому зовсім не розбираються, але треба врахувати заздалегідь:

- ви не можете обійтися одним комлектом білизни. Це для однієї квартири.

- для здачі в оренду однієї квартири треба мінімум 3 (три) комплекти білизни. Інакше ні Ви, ні чудова пральня у Львові не встигатимуть.

- не купуйте щось звичне із пухом чи пір"ям - того не можна укладати на кровать для орендарів - раптом у них алергія. Купуйте щось силіконове із Вінничини (Україна).

- білизна із звичайної бавовни тонка та швидко зношується.

- Сатен ( у нас кажуть "Сатин") зношується за 10 років, але дуже дорогий відразу.

- якщо хочете здавати щось старовинне у серці Львова - то не солідно застеляти матрац чимось гіршим за сатен.

Дорого.

Так!

А Ви як хотіли?