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Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:36
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
....подобова оренда - це як город самому доглядати/обробляти ......а треба ж і інколи мати час на трачення отих "орендних грошей"!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:49
Пан Долярчик!
Ви - супер!
P.S. Це Ви ще не казали жінці, що їй щодня треба буде прати простирадла, сущити їх у "залі" вашої нової квартири серед кімнати та прасувати...
І ще обрежно скажу: тре купити засобів усіляких хімічних та особисто вам мити унітаз. Душову. Умивальник.
Мити унітаз, умивальник та душову кабіну щодня після орендарів - то є мистецтво!
Не треба соромитися: "Чистота - застава здоров"я!"
P.Р.S. Можете винайняти для того якусь сільську - вибачайте - дівчинку-дурочку.
Якщо дійсно - прости мене, Господи, грішного - дурочка, то не обманить Вас і не оббере по повній програмі.
P.P.P.S. Нагадую про порохотяг - знавцю "олбанської мови" невідомо, що то таке. Слава Богу.
Корисна річ. Oсобливо, якщо його чистити; рекомендую самий простий LG.
Якщо подобовий орендар Львської квартири вибирається - як домовлено - о 12-00 та не зіпсував всю орендовану квартиру від підлоги до стелі - то - за власним досвідом - на прибирання двома особами достатньо 2-х (двох) годин - із 12-00 (час, коли ви будете їх випроводжувати, приємно посміхаючись та одночасно люто ненавидячі) до 14-00 (час коли ви дивитеся в руки орандарю, намагаючись побачити там передбачені гроші) і можете заселяти нових.
P.P.P.Р.S. Пан Долярчик! Зазвичай чоловіки в цьому зовсім не розбираються, але треба врахувати заздалегідь:
- ви не можете обійтися одним комлектом білизни. Це для однієї квартири.
- для здачі в оренду однієї квартири треба мінімум 3 (три) комплекти білизни. Інакше ні Ви, ні чудова пральня у Львові не встигатимуть.
- не купуйте щось звичне із пухом чи пір"ям - того не можна укладати на кровать для орендарів - раптом у них алергія. Купуйте щось силіконове із Вінничини (Україна).
- білизна із звичайної бавовни тонка та швидко зношується.
- Сатен ( у нас кажуть "Сатин") зношується за 10 років, але дуже дорогий відразу.
- якщо хочете здавати щось старовинне у серці Львова - то не солідно застеляти матрац чимось гіршим за сатен.
Дорого.
Так!
А Ви як хотіли?
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