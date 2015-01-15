Додано: Суб 24 бер, 2018 09:29

jump написав: це якийсь притон це якийсь притон

Ми шукали квартиру в "ближньому центрі" 2.5 роки (дивилися і новобудови, і старий фонд). Надивилися різного. Насправді таких квартир в старому фонді дуже багато. Ми бачили і набагато гірші. Люди (переважно старші пенсійного, передпенсійного віку) живуть там десятки років, мало хто хоче щось змінювати. Хіба знайдеться хтось проактивний, хто запропонує мешканцям хороший варіант на заміну, допоможе там з ремонтом, перевезе і т.ін.Ми купили квартиру в стані "полный убой", хоча людина там жила. Вода була в одному крані - в кухні (в туалеті не було). Вода в ванній і туалеті була відключеня через несправну каналізацію, через що страждали сусіди і стіни під'їзду (пліснява, грибок). Дві працюючі лампочки на всю квартиру. Зірвана пломба газового лічильника, але працювала лише плитка, пічки були відрізані. Двері на балкон кухні розбухли і не відкривалися, але й не прилягали. І в такому стані людина жила роки. Стан був набагато гірший ніж на фото, там хоча б світло в ванній є, і ознаки користування нею.Ремонт розпочався з повного демонтажу - розібрали пічки, збили штукатурку на стіні/стелі до цегли/перекриття, вивезли паркет, дошки/лаги на яку він був покладений, забрали пісок, щоб дійти до перекриття. Потім почистили, обробили проти їржі, погрунтували і законсервували швелера в перекритті. Поміняли водопровідну трубу аж до підвалу. Під акцію попали ще дві квартири знизу. Хотіли ще поміняти каналізаційний сток, але це було більш масштабно для сусідів, вони не погодились (плюс за результатами огляду він виявився не в такому поганому стані). Залили легеньку стяжку (повернули частину піску, екструдований ППС, чорнова стяжка, тепла підлога, чистова стяжка). Змурували нові перегородки, трішки їх посунувши, і зробивши квартиру більш збалансованою. Відреставрували стару польську столярку (зробити копію балконних дверей 2.70 на 2.00 ніхто не взявся), окрім балкону на кухні (який не піддавався реставрації, тому туда пішов металопластик). Виготовили вхідні металеві двері, з дерев'яними накладками, що дуже подібні до оригіналу. Ну а далі вже все як в новобудові.В результаті, маємо гарну затишну квартиру в ближньому центрі, в хорошому польському будинку, з виглядом на центр міста і Ратушу за $770 за кв.м. (+ $1500 було борги по комуналці, + ремонт). Також маємо трішки вдячних сусідів, і дуже вдячний ЖЕК (треба було бачити їх радість, коли вони взнавали, що в цієї квартири нові власники).До речі, зауваження щодо сусідів дуже слушне. В нас з ними не все ідеально, але з більшістю ми домовились и пережили ремонт без конфліктів, і навіть зкооперувалися. Над нами живе пенсіонерка, але дуже активна. Потрібно було зробити певні роботи по під'їзду. Ми розподілили обов'язки, вона вирішила всі організаційні питання (зібрати підписи, піти на прийом в міськраду до п. Маруняк, щоб вона добила ЖЕК, ЖЕК сказав грошей немає, можемо надати лише матеріали, а роботу робіть самі, в рахунок квартплати), ми на себе взяли фінансові питання. Плюс в неї були проблеми на балконі, через які замокала стіна в нас на балконі, вона нас пустила до себе зробити міні-ремонт (збити штукатурку, стару плитку, зробити гідроізоляцію і стяжку, плитку вже покладе сама якщо будуть бажання/можливості) в неї на балконі. Ніби всі задоволені. Перед тим розглядали квартиру на Л. Толстого з бомбезним виглядом на місто з балкону, але в під'їзді такий "серпентарій" (а роботи по під'їзду там також були потрібні), що відмовилися від того (як виявилося, там продавалися 3 квартири, причому сусіди приховували це один від одного), тому при купівлі квартири розвідку по сусідах проводити обов'язково.Але загалом, за умови адекватних сусідів, і порядку з документами, нічого страшного в таких квартирах немає. Їх можна і треба приводити до ладу. Ціни за метр можна знайти дуже привабливі. Так, вартість ремонту буде звичайно вищою. Можливо для оренди, це буде трішки дорогий варіант, але для себе... як на мене, воно того вартує.