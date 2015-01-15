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Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:36
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
....подобова оренда - це як город самому доглядати/обробляти ......а треба ж і інколи мати час на трачення отих "орендних грошей"!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:49
Пан Долярчик!
Ви - супер!
P.S. Це Ви ще не казали жінці, що їй щодня треба буде прати простирадла, сущити їх у "залі" вашої нової квартири серед кімнати та прасувати...
І ще обрежно скажу: тре купити засобів усіляких хімічних та особисто вам мити унітаз. Душову. Умивальник.
Мити унітаз, умивальник та душову кабіну щодня після орендарів - то є мистецтво!
Не треба соромитися: "Чистота - застава здоров"я!"
P.Р.S. Можете винайняти для того якусь сільську - вибачайте - дівчинку-дурочку.
Якщо дійсно - прости мене, Господи, грішного - дурочка, то не обманить Вас і не оббере по повній програмі.
P.P.P.S. Нагадую про порохотяг - знавцю "олбанської мови" невідомо, що то таке. Слава Богу.
Корисна річ. Oсобливо, якщо його чистити; рекомендую самий простий LG.
Якщо подобовий орендар Львської квартири вибирається - як домовлено - о 12-00 та не зіпсував всю орендовану квартиру від підлоги до стелі - то - за власним досвідом - на прибирання двома особами достатньо 2-х (двох) годин - із 12-00 (час, коли ви будете їх випроводжувати, приємно посміхаючись та одночасно люто ненавидячі) до 14-00 (час коли ви дивитеся в руки орандарю, намагаючись побачити там передбачені гроші) і можете заселяти нових.
P.P.P.Р.S. Пан Долярчик! Зазвичай чоловіки в цьому зовсім не розбираються, але треба врахувати заздалегідь:
- ви не можете обійтися одним комлектом білизни. Це для однієї квартири.
- для здачі в оренду однієї квартири треба мінімум 3 (три) комплекти білизни. Інакше ні Ви, ні чудова пральня у Львові не встигатимуть.
- не купуйте щось звичне із пухом чи пір"ям - того не можна укладати на кровать для орендарів - раптом у них алергія. Купуйте щось силіконове із Вінничини (Україна).
- білизна із звичайної бавовни тонка та швидко зношується.
- Сатен ( у нас кажуть "Сатин") зношується за 10 років, але дуже дорогий відразу.
- якщо хочете здавати щось старовинне у серці Львова - то не солідно застеляти матрац чимось гіршим за сатен.
Дорого.
Так!
А Ви як хотіли?
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:29
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ми шукали квартиру в "ближньому центрі" 2.5 роки (дивилися і новобудови, і старий фонд). Надивилися різного. Насправді таких квартир в старому фонді дуже багато. Ми бачили і набагато гірші. Люди (переважно старші пенсійного, передпенсійного віку) живуть там десятки років, мало хто хоче щось змінювати. Хіба знайдеться хтось проактивний, хто запропонує мешканцям хороший варіант на заміну, допоможе там з ремонтом, перевезе і т.ін.
Ми купили квартиру в стані "полный убой", хоча людина там жила. Вода була в одному крані - в кухні (в туалеті не було). Вода в ванній і туалеті була відключеня через несправну каналізацію, через що страждали сусіди і стіни під'їзду (пліснява, грибок). Дві працюючі лампочки на всю квартиру. Зірвана пломба газового лічильника, але працювала лише плитка, пічки були відрізані. Двері на балкон кухні розбухли і не відкривалися, але й не прилягали. І в такому стані людина жила роки. Стан був набагато гірший ніж на фото, там хоча б світло в ванній є, і ознаки користування нею.
Ремонт розпочався з повного демонтажу - розібрали пічки, збили штукатурку на стіні/стелі до цегли/перекриття, вивезли паркет, дошки/лаги на яку він був покладений, забрали пісок, щоб дійти до перекриття. Потім почистили, обробили проти їржі, погрунтували і законсервували швелера в перекритті. Поміняли водопровідну трубу аж до підвалу. Під акцію попали ще дві квартири знизу. Хотіли ще поміняти каналізаційний сток, але це було більш масштабно для сусідів, вони не погодились (плюс за результатами огляду він виявився не в такому поганому стані). Залили легеньку стяжку (повернули частину піску, екструдований ППС, чорнова стяжка, тепла підлога, чистова стяжка). Змурували нові перегородки, трішки їх посунувши, і зробивши квартиру більш збалансованою. Відреставрували стару польську столярку (зробити копію балконних дверей 2.70 на 2.00 ніхто не взявся), окрім балкону на кухні (який не піддавався реставрації, тому туда пішов металопластик). Виготовили вхідні металеві двері, з дерев'яними накладками, що дуже подібні до оригіналу. Ну а далі вже все як в новобудові. В результаті, маємо гарну затишну квартиру в ближньому центрі, в хорошому польському будинку, з виглядом на центр міста і Ратушу за $770 за кв.м. (+ $1500 було борги по комуналці, + ремонт). Також маємо трішки вдячних сусідів, і дуже вдячний ЖЕК (треба було бачити їх радість, коли вони взнавали, що в цієї квартири нові власники).
До речі, зауваження щодо сусідів дуже слушне. В нас з ними не все ідеально, але з більшістю ми домовились и пережили ремонт без конфліктів, і навіть зкооперувалися. Над нами живе пенсіонерка, але дуже активна. Потрібно було зробити певні роботи по під'їзду. Ми розподілили обов'язки, вона вирішила всі організаційні питання (зібрати підписи, піти на прийом в міськраду до п. Маруняк, щоб вона добила ЖЕК, ЖЕК сказав грошей немає, можемо надати лише матеріали, а роботу робіть самі, в рахунок квартплати), ми на себе взяли фінансові питання. Плюс в неї були проблеми на балконі, через які замокала стіна в нас на балконі, вона нас пустила до себе зробити міні-ремонт (збити штукатурку, стару плитку, зробити гідроізоляцію і стяжку, плитку вже покладе сама якщо будуть бажання/можливості) в неї на балконі. Ніби всі задоволені. Перед тим розглядали квартиру на Л. Толстого з бомбезним виглядом на місто з балкону, але в під'їзді такий "серпентарій" (а роботи по під'їзду там також були потрібні), що відмовилися від того (як виявилося, там продавалися 3 квартири, причому сусіди приховували це один від одного), тому при купівлі квартири розвідку по сусідах проводити обов'язково.
Але загалом, за умови адекватних сусідів, і порядку з документами, нічого страшного в таких квартирах немає. Їх можна і треба приводити до ладу. Ціни за метр можна знайти дуже привабливі. Так, вартість ремонту буде звичайно вищою. Можливо для оренди, це буде трішки дорогий варіант, але для себе... як на мене, воно того вартує.
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:55
Мав щось подібне на Коперника
з жахом і холодним потом згадую ті ремонти
дуже треба любити і хотіти жити у старому фонді, чи у центрі....
я ж бажаю якнайдалі від центру
скільки ж Ви ввалили в той ремонт грошей-часу-нервів-сил???
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:07
Безумовно, Coder заслуговує на вищу нагороду людства.
Молодець!
Коли я раніше писав пану Долярчику, що треба дуже уважно віднестися до купівлі такого старовинного фонду, то я думав саме про те, про що нам повідомила Coder .
Те, що вони зробили із занедбаною квартирою та страхітнім під"їздом - справжінй корисний і для себе, і для людей подвиг!
Часто, їдучи Львовом, розглядаю чудові будинки, архітектори яких точно занесені на небесах до числа Святих, і думаю: "А мешканціям треба горіти в пеклі: немає кеби зробити який-ніякий відновлювальний ремонт, живуть як бомжі, але в справжніх палацах."
Підтримую запитання від jump:
"...скільки ж Ви ввалили в той ремонт грошей-часу-нервів-сил???"
Я так зрозумів, що все обійшлося в 770 долярів за квадрат, а може й ні...
Моя думка збігається із думкою jump і в іншому: якщо під оренду, то не треба лізти в центр Львова. За моїм досвідом та досвідом моїх знайомих різні люде мають різні причини для оренди, і завжди знайдеться та людина, якій треба житло саме в цьому будинку.
Останній лютневий варіант був саме такий: квартира приятелів зовсім не в центрі, але новенька, перша здача, не дорогий, але якісний і ремонт, і дизайн. В квартирі ВСІ нове. Приємно відмітити, що матрац вибрали за моєю порадою. Сама основа двоспальної кроваті не дорога: 6 500 гривень, але якісно перевірена на витримування повздовжно-вертикальних навантажень.
На протязі 3-х днів прибігли 2 (два) клієнта, орендодавець думав 24 години, перевагу отримала молода пара без дітей, яка приїхала на BMW.
Саме так: BMW у Львові є, а квартири у Львові немає. А їм і не треба. Треба на рік по 12 000 гривень на місяць якісне житло. А кордон близько...
P.S. Пару сторінок тому дехто хвилювався, що я для того, щоби "впарити комусь щось", надіслав з цього приводу запит в Анкару. Звісно, людина помилилася (як і взагалі в усіх питаннях, про які писав дурниці): запит був щодо деяких банківських операцій. Вчора ввечері відповідь прийшла, що питання в Анкарі для мене узгоджене.
Ну ось, відпочиваємо до понеділка...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 бер, 2018 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:31
Акурт там ціна 770баків за м2+1500 баків борг по комуналю+сам ремонт
тому й питання «скільки???»:-)
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:38
Я згодний із запитанням про ціну того подвига. Все правильно.
Додам тільки, що там якось в грошах треба оцінити і нервові вкладення.
Додано: Суб 24 бер, 2018 15:40
Згідний. Центр файний, але не зовсім практичний. Тому я теж йду з центру в новобудову. Проблема не лише в квартирі в старому фонді, а й загальній зношеності комунікацій будинку, фасаду і т.п. Тут потрібні колективні зусилля мешканців будинку. Створення ОСББ. А люди інертні...багато мороки. Звісно можна цукерочку зробити й зі старого фонду, як тут...Але то лише состоятєльному человєку под сілу... Або буде цукерочка в гівні, якщо усим будинком не займатися, а лише однією квартирою... Приклад реставрації житлового фонду. Будинок при вході в парк Франка. Уж не знаю, хто то робив і що там буде, але файно... Я фото навіть зробив.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:48
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
дуже гарно і влучно Ви висловились
признавайтесь, це Ви прикупили та причепурили ту хату
якраз на біржовій торгівлі
дама серця на фото?
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:30
років 9 тому прикупили квартиру на стику Коперніка-Грабовського
коли туди вперше зайшов, отримав незабутні враження:
загальний коридор на 2 квартири, на поверсі величезні деревяні, оббиті подряпаним та брудним дермантином двері вели мене у маленький коридорчик, у якому були двері в окремі квартири. Щойно відчинивши ті загальні скрипучі ворота, я отримав в обидві ніздрі порцію демонічної суміші, яка складалась із квашеної капусти, протухлого оселедця, немитих баняків уперемішку із непраним одягом, старими портєтами, кількома парами зашкарублих мештів вуйка Стефка і вуйни Степаниди,які мешкали по ліву руку. Та хазяйновита пара влаштувала у відростку невеличкого загального коридору імпровізоване місце-кухню, де можна було погамати за хитким столиком 1953 року випуску (Львівська фабрика "Табуретка"), комірчину зі шкафчиком із поламаною однією дверцітою та відсутньою другою, де лежали вперемішку ружні модні речі верхнього та нижнього одягу тих кумпелів, на каслику та під ним стояли різних розмірів слоїчки із варенням, квашеними огірками та трилітрові слоїки з квашенов капустов. Я мав трохи катар і хлюпав мій ніс (Скрябін), але дивним чином тая какофонія запахів моментально мене вилікувала і я став відчувати навіть такії барви і відтінки, які раніше зроду не чув і ніде не нюхав.
Шпортаючись та переступаючи через колекцію мештів ручної роботи я додибав до других дверей - то була придбана квартира. Усередині тої квартири я побачив: стіни, які плакали за ремонтом від часів похорону Брєжнєва, списані телефонами обої на кухні над тумбою, де стояв телєфон із слухавкою, замотаною брудним пластирем, від якого дико тхнуло перегаром, цигарками і нечистим духом, старезний продавлений диван із колоніями молі, послідом та шерстю кота, величаві стінку, дзеркало-трюмо та два стільці із надтріснутими ніжками часів 2 світової війни (напевно були вивезені в якості війського призу із завойованого совєцькими військами Берліна), іржаву ванну, та щось подібне на місце, де колишні власники справляли нужду (не зміг того розгледіти добре, бо ноги не слухали команд мого згвалтованого в особливо жорстокій формі мозку)
Вікна були трохи брудні, здавалось, що за ними сизий ранковий туман як у Карпатах зранку, коли гори парують і за 3 метри вже ніц не видно (хоч насправді був погожий трохи хмарний день)
Але то є байка
Далі сі зачала робота ....
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