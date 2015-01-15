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jump написав:дуже треба любити і хотіти жити у старому фонді, чи у центрі....
Це мабуть мій випадок, я тут народився і прожив 25 років, потім переїхав в спальний район, захотів повернутися. Плюс 3 місяці на рік (поки малий не пішов в школу було 5) ми живемо на дачі за містом (25км/35хв до офісу, є електрика, вода, газ, від заміського будинку вона відрізняється лише площею). Нам є з чим порівнювати (і центр, і спальні райони, і життя за містом), тому цей вибір свідомий.
Наголошую, що це не центр, це "ближній центр". Цікавили польські люкси (1930-ті роки), не Австрія. Плюс, ми не зациклювалися на старому фонді. Ми дивилися і новобудови. На той момент їх було небагато (ще не почали забудовувати Пекарську, лише починали будувати Погулянка 5 та Зарицьких 5). Всі новобудови були відсіяні одним простим питанням до представника забудовника: "Чи є в статуті/правилах ОСББ заборона на модифікацію фасаду (скління балконів, встановлення кондиціонерів, сателітарних антен)?". Лише в "Личаківській перлині" ми отримали моментальну ствердну відповідь. Всі інші дивилися на нас круглими очима і казали "Ви перший, хто про таке питає".
Звідки таке питання. Я достатньо часу провів за кордоном (Західна Європа, США), причому не лише як турист, а й в побуті - тривалі відрядження, на зйомній квартирі, або в відпустки в друзів/родичів. Я знаю як класно виглядають будинки, які залишаються в тому стані, в якому їх запроектував архітектор. Йдеш по вулиці і душа радіє. В ідеалі я хочу, щоб будинки в нас виглядали так як там. Принаймі хочу жити в такому будинку. В мене сестра живе у Франції. Коли вона тільки переїхала, ще не знала мови, вона хотіла поставити сателітарну антену, щоб дивитися наше ТБ. Їй не дозволили. Сателітарки і кондиціонери є лише в арабських "гетто", куда представники контролюючих органів бояться зайти. Купувати квартиру по ціні $1400-1600 за квадрат в майбутньому "гетто", ми не були готові. Зараз у Львові в мене душа радіє, коли ми приїжджаємо в гості до знайомих в "Бельгійске містечко" (воно дуже схоже забудову в Західній Європі), але лише до того моменту, як там проїжджає потяг.
Щодо ціни, то вона таки $770 + борги + ремонт. Враховуючи, що роботи в будинку, і балкон сусідки, і багато чого ще, я не рахував окремо, то сума вийшла чимала. Але навіть з усіма меблями, шторами, технікою, ТВ і т. ін. це вийшло трішки нижче ніж ціна голого квадрату в майбутньому "гетто" в ближньому центрі. Щодо нервів, я такого не пригадаю. Ремонтом переважно займалася дружина, на мені були лише фінанси. Плюс, вона теж не дуже нервувала, оскільки, я вважаю, нам пощастило з майстром-бригадиром, він дуже багато організаційних питань взяв на себе. Нервував я лише один раз. Я писав про копію вхідних дверей. Ми з оригінальних дверей зняли латунні елементи: дверне вічко, рамка для візитної карти/таблички з іменем мешканця, проріз для листів (таку з кришечкую на пружині, із надписом "Listy" раніше не було поштових скриньок внизу, листоноша розносив все по квартирах, і вони через цей проріз падали на підлогу в квартирі). І поставили їх на нові двері, чисто декоративно, щоб двері не відрізнялись від дверей сусідів. За два тижні до заселення, табличку "Listy" скрутили.
признавайтесь, це Ви прикупили та причепурили ту хату якраз на біржовій торгівлі дама серця на фото?
Ні, не я... Занадто жирно буде.. То мама моя...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
jump написав:Щойно відчинивши ті загальні скрипучі ворота, я отримав в обидві ніздрі порцію демонічної суміші, яка складалась із квашеної капусти, протухлого оселедця, немитих баняків уперемішку із непраним одягом, старими портєтами, кількома парами зашкарублих мештів вуйка Стефка і вуйни Степаниди,які мешкали по ліву руку. Та хазяйновита пара влаштувала у відростку невеличкого загального коридору імпровізоване місце-кухню, де можна було погамати за хитким столиком 1953 року випуску (Львівська фабрика "Табуретка"), комірчину зі шкафчиком із поламаною однією дверцітою та відсутньою другою, де лежали вперемішку ружні модні речі верхнього та нижнього одягу тих кумпелів, на каслику та під ним стояли різних розмірів слоїчки із варенням, квашеними огірками та трилітрові слоїки з квашенов капустов. Я мав трохи катар і хлюпав мій ніс (Скрябін), але дивним чином тая какофонія запахів моментально мене вилікувала і я став відчувати навіть такії барви і відтінки, які раніше зроду не чув і ніде не нюхав.
Так, помітив, що старі люди у Львові чомусь дуже неохайні. Занедбані якісь... І запах відповідний. Іноді йдеш вулицею і від деяких так потом смердить, начебто місяць не милися.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Coder написав:Нам є з чим порівнювати (і центр, і спальні райони, і життя за містом), тому цей вибір свідомий.
Наголошую, що це не центр, це "ближній центр". Цікавили польські люкси (1930-ті роки), не Австрія. Плюс, ми не зациклювалися на старому фонді. Ми дивилися і новобудови. (
Тобто пріоритетним було саме місце розташування, а не новобуд чи старий фонд? Чому обрали саме ближній центр врешті решт після всього отриманого досвіду проживання у різних частинах Львова?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Цей будинок біля Стрийського парку, вул. Паркова. Він дійсно шикарний, але він не житловий, він здається в оренду під офіс (ми колись розглядали, але не підійшов по площі).
Козак-характерник написав:Або буде цукерочка в гівні, якщо усим будинком не займатися, а лише однією квартирою...
Власне, це пояснення, чому я вийшов за межі однієї квартири. В мене ще в планах впорядкувати освітлення (поки що зробили лише на своєму поверсі), кабельну структру (телефони, інтернет, кабельне ТБ), щоб не висіли ті "соплі" по під'їзду, газони перед будинком засіяти травою, відреставрувати балкони на фасаді і т.ін.
Можна вимагати/чекати того від ЖЕКу/мера/Президента/Ради Європи/Ліги сексуальних реформ, а можна будувати кращий світ/Європу/цукерочку навколо себе самому. Я роблю це не для когось, а для себе. Щоб душа раділа, не лише в квартирі, але й при виході з/на підході до неї. Так, я не зможу зробити багато, але я прийнаймі спробував. На цю тему є дуже хороша стаття Артемія Лєбєдєва (відомий російський веб-дизайнер). Хоча я його не дуже люблю, але ця стаття просто шикарна, вона називається "Зона комфорта"
Я дуже раджу її прочитати повністю (вона невеличка), але процитую, як на мене, ключовий момент (він пише про Росію, але це й нас стосується).
У человека, который живет в Европе, зона комфорта распространяется дальше, чем его квартира: она захватывает его лестничную площадку, его дворик, его улицу, его квартал. Его центр города. (Окраины европейских городов при этом так же ужасны, как и наши: панельное жилье везде довольно жуткое и французский шахтерский городок мало чем отличается от донецких унылых окраин.)
В России традиционно зона комфорта заканчивается у человека его входной дверью. Обивка, которую он сделал себе на дверь, еще будет входить в зону комфорта, а вот сантиметр от порога уже нет. Человеку все равно, что там: страшная масляная краска, велосипед или какой-то пятидесятого года сундук, выставленный соседями.
Очень редки случаи, когда кто-нибудь делает ремонт у себя в подъезде. Человек идет в соседние квартиры, а там говорят — денег нет, не дадим. Ну, может быть, найдется второй олигарх, который скинется. И вот два человека (это в лучшем случае) ремонтируют подъезд, а остальные их ненавидят и стараются как-то поднасрать: нарисовать там что-нибудь или разбить. Или не закрыть входную дверь, чтобы бомжи пришли. Наши люди не готовы принимать расширение зоны комфорта.
Власне моя зона комфорту, вона виходить трохи далі за межі моєї квартири. "цукерочка в гівні" не радує душу. Мені здається, тут все просто - чим більше людей в нас розширить свою зону комфорту, тим краще ми будемо жити
Цей будинок біля Стрийського парку, вул. Паркова. Він дійсно шикарний, але він не житловий, він здається в оренду під офіс (ми колись розглядали, але не підійшов по площі).
Так, Стрийського, чомусь про Франка подумав і переплутав... Про зону комфорта класно сказано. Про те що ненавидитимуть оточуючі, якщо почнеш зону комфорта розширяти... Ще в Донецьку пробували ОСББ створити, дуже пригодницький сюжет. Особисто збирав підписи і неодноразово насрали в душу... Чого я тільки не почув про себе, державу і т.п. Що і квартиру хочу забрати і субсидію, навіщо воно треба, жах.. За власною ініціативою перекрили дах у дев'ятиповерхівці за рахунок домовленості з жеком про зниження квартплати і тут обсірали. Хоча наша квартира на першому поверсі і нафік нам той дах, здавалося б. Домовилися з одним паном, що обіцяв матеріали доставити на власному авто, кудись зник. Живе доречі в цьому ж будинку. Довелося за власний кошт наймати авто і власноруч вигружати. Ніхто не вийшов допомогти. Знов всі зникли. Один п'яниця лише погодився за гроші допомогти. Теж живе у цьому будинку... Дах перекрили врешті решт. Квартплату було знижено. ОСББ так і не був створений. Ось так і розширяй зону комфорта. В новобудові з цим легше буде, сподіваюся.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Coder написав: И вот два человека (это в лучшем случае) ремонтируют подъезд, а остальные их ненавидят и стараются как-то поднасрать: нарисовать там что-нибудь или разбить. Или не закрыть входную дверь, чтобы бомжи пришли. Наши люди не готовы принимать расширение зоны комфорта.
Згадалося..
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!