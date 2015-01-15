Додано: Суб 24 бер, 2018 22:03

jump написав: дуже треба любити і хотіти жити у старому фонді, чи у центрі.... дуже треба любити і хотіти жити у старому фонді, чи у центрі....

Це мабуть мій випадок, я тут народився і прожив 25 років, потім переїхав в спальний район, захотів повернутися. Плюс 3 місяці на рік (поки малий не пішов в школу було 5) ми живемо на дачі за містом (25км/35хв до офісу, є електрика, вода, газ, від заміського будинку вона відрізняється лише площею). Нам є з чим порівнювати (і центр, і спальні райони, і життя за містом), тому цей вибір свідомий.Наголошую, що це не центр, це "ближній центр". Цікавили польські люкси (1930-ті роки), не Австрія. Плюс, ми не зациклювалися на старому фонді. Ми дивилися і новобудови. На той момент їх було небагато (ще не почали забудовувати Пекарську, лише починали будувати Погулянка 5 та Зарицьких 5). Всі новобудови були відсіяні одним простим питанням до представника забудовника: "Чи є в статуті/правилах ОСББ заборона на модифікацію фасаду (скління балконів, встановлення кондиціонерів, сателітарних антен)?". Лише в "Личаківській перлині" ми отримали моментальну ствердну відповідь. Всі інші дивилися на нас круглими очима і казали "Ви перший, хто про таке питає".Звідки таке питання. Я достатньо часу провів за кордоном (Західна Європа, США), причому не лише як турист, а й в побуті - тривалі відрядження, на зйомній квартирі, або в відпустки в друзів/родичів. Я знаю як класно виглядають будинки, які залишаються в тому стані, в якому їх запроектував архітектор. Йдеш по вулиці і душа радіє. В ідеалі я хочу, щоб будинки в нас виглядали так як там. Принаймі хочу жити в такому будинку. В мене сестра живе у Франції. Коли вона тільки переїхала, ще не знала мови, вона хотіла поставити сателітарну антену, щоб дивитися наше ТБ. Їй не дозволили. Сателітарки і кондиціонери є лише в арабських "гетто", куда представники контролюючих органів бояться зайти. Купувати квартиру по ціні $1400-1600 за квадрат в майбутньому "гетто", ми не були готові. Зараз у Львові в мене душа радіє, коли ми приїжджаємо в гості до знайомих в "Бельгійске містечко" (воно дуже схоже забудову в Західній Європі), але лише до того моменту, як там проїжджає потяг.Щодо ціни, то вона таки $770 + борги + ремонт. Враховуючи, що роботи в будинку, і балкон сусідки, і багато чого ще, я не рахував окремо, то сума вийшла чимала. Але навіть з усіма меблями, шторами, технікою, ТВ і т. ін. це вийшло трішки нижче ніж ціна голого квадрату в майбутньому "гетто" в ближньому центрі. Щодо нервів, я такого не пригадаю. Ремонтом переважно займалася дружина, на мені були лише фінанси. Плюс, вона теж не дуже нервувала, оскільки, я вважаю, нам пощастило з майстром-бригадиром, він дуже багато організаційних питань взяв на себе. Нервував я лише один раз. Я писав про копію вхідних дверей. Ми з оригінальних дверей зняли латунні елементи: дверне вічко, рамка для візитної карти/таблички з іменем мешканця, проріз для листів (таку з кришечкую на пружині, із надписом "Listy" раніше не було поштових скриньок внизу, листоноша розносив все по квартирах, і вони через цей проріз падали на підлогу в квартирі). І поставили їх на нові двері, чисто декоративно, щоб двері не відрізнялись від дверей сусідів. За два тижні до заселення, табличку "Listy" скрутили.