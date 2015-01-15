Додано: Нед 25 бер, 2018 08:42

Lambada написав: jump написав: на стику Коперніка-Грабовського на стику Коперніка-Грабовського

Ви коли купували, знали про історію Цитаделі? Ви коли купували, знали про історію Цитаделі?

Маєте на увазі катівні?ще на початку 2000-х їздив туди по роботі у колишній Електрон банк (зараз ВіЕсБанк)мені подобається це місце, незважаючи на його історію...Часто прогулювались таким чином: спочатку у центрі трішки, далі йшли на цитадель, потім спускались і через Вітовського підіймались у парк культури, посиділи там, поласували морозивом, там часто різні концерти (можна було послухати різноманітні колективи), деколи сиділи на тих пошарпаних лавочках і дивились тренування або гру регбістів на стадіоні "Сокіл" (якщо дочекатись вечора - дуже гарний захід сонця побачите, сидячи на лавці перед стадіоном на самому верху), далі підіймались ще вище і гуляли у Стрийському паркуспробуйте такий похідна цитаделі подобається постійна тиша цього місця і майже відсутність людейкілька лавочок, невеличкий сквер перед банком і монументальні споруди. З боку хлопці влаштували собі спортивний майданчик, є поле для стрілянини з лука. Дорогезна Цитадель-Інн, але там переважно усе відбувається усередині, тому галасу не чути (навіть весілля справляють!)коли підходили до споруди, яка розташована поближче до центру-Коперніка-Колесси, там де хрест стоїть, признаюсь: від того місця віє якимсь страхом та гнітючістю - таке відчуття мав я та дружина.якщо вибирати район - ближній центр - вибрав би 2 варіанти:1. біля цитаделі (одне жахливо не подобається - страхітливі корки на Коперніка, Сахарова, Вітовського, Гвардійській), але 3 парки у пішій доступності!2. На фото, яке скидав Козак-Характерник вище, за польським посольствомвхід у Стрийський паркале надав перевагу новобудові далеко від центруp.s. ту квартиру купували близькі родичі