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Цей будинок біля Стрийського парку, вул. Паркова. Він дійсно шикарний, але він не житловий, він здається в оренду під офіс (ми колись розглядали, але не підійшов по площі).
Так, Стрийського, чомусь про Франка подумав і переплутав... Про зону комфорта класно сказано. Про те що ненавидитимуть оточуючі, якщо почнеш зону комфорта розширяти... Ще в Донецьку пробували ОСББ створити, дуже пригодницький сюжет. Особисто збирав підписи і неодноразово насрали в душу... Чого я тільки не почув про себе, державу і т.п. Що і квартиру хочу забрати і субсидію, навіщо воно треба, жах.. За власною ініціативою перекрили дах у дев'ятиповерхівці за рахунок домовленості з жеком про зниження квартплати і тут обсірали. Хоча наша квартира на першому поверсі і нафік нам той дах, здавалося б. Домовилися з одним паном, що обіцяв матеріали доставити на власному авто, кудись зник. Живе доречі в цьому ж будинку. Довелося за власний кошт наймати авто і власноруч вигружати. Ніхто не вийшов допомогти. Знов всі зникли. Один п'яниця лише погодився за гроші допомогти. Теж живе у цьому будинку... Дах перекрили врешті решт. Квартплату було знижено. ОСББ так і не був створений. Ось так і розширяй зону комфорта. В новобудові з цим легше буде, сподіваюся.
....гірко, але це все є отакий наш український менталітет(який, частенько і тут, на форумі, проявляється озлобленістю до навколишніх)
ще на початку 2000-х їздив туди по роботі у колишній Електрон банк (зараз ВіЕсБанк)
мені подобається це місце, незважаючи на його історію... Часто прогулювались таким чином: спочатку у центрі трішки, далі йшли на цитадель, потім спускались і через Вітовського підіймались у парк культури, посиділи там, поласували морозивом, там часто різні концерти (можна було послухати різноманітні колективи), деколи сиділи на тих пошарпаних лавочках і дивились тренування або гру регбістів на стадіоні "Сокіл" (якщо дочекатись вечора - дуже гарний захід сонця побачите, сидячи на лавці перед стадіоном на самому верху), далі підіймались ще вище і гуляли у Стрийському парку спробуйте такий похід
на цитаделі подобається постійна тиша цього місця і майже відсутність людей кілька лавочок, невеличкий сквер перед банком і монументальні споруди. З боку хлопці влаштували собі спортивний майданчик, є поле для стрілянини з лука. Дорогезна Цитадель-Інн, але там переважно усе відбувається усередині, тому галасу не чути (навіть весілля справляють!)
коли підходили до споруди, яка розташована поближче до центру-Коперніка-Колесси, там де хрест стоїть, признаюсь: від того місця віє якимсь страхом та гнітючістю - таке відчуття мав я та дружина. якщо вибирати район - ближній центр - вибрав би 2 варіанти: 1. біля цитаделі (одне жахливо не подобається - страхітливі корки на Коперніка, Сахарова, Вітовського, Гвардійській), але 3 парки у пішій доступності! 2. На фото, яке скидав Козак-Характерник вище, за польським посольством вхід у Стрийський парк
але надав перевагу новобудові далеко від центру
p.s. ту квартиру купували близькі родичі
Востаннє редагувалось jump в Нед 25 бер, 2018 09:07, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник написав:Тобто пріоритетним було саме місце розташування, а не новобуд чи старий фонд? Чому обрали саме ближній центр врешті решт після всього отриманого досвіду проживання у різних частинах Львова?
Пересування переважно пішки і громадським транспортом (велосипед - не мій варіант), а авто - це для вихідного дня. Необхідність кожного дня, на кожен пчих сідати в машину і кудись їхати, деколи напрягає (за містом як? забув хліба купити - 8 км в Ашан, захворіла дитина - в чергову аптеку 10 км в Пустомити). Зрозуміло, для цього потрібен європейський громадський транспорт і європейські чисті тротуари. Але тут є банальний ризик, що такими темпами Львів скоро стане (бездумна забудова будинками без паркінгів + polskie blachy, які роблять машину доступною навіть для тих, хто не в стані її утримувати), тому пішохідна доступність всього, що потрібно, дуже бажана, ну і компакність Львова тут дуже грає на руку.
3. Ну і щоб було хоча б 3 пункти - ранкова пробіжка в Стрийському парку, мені подобається більше ніж пробіжка на шкільному стадіоні яких є безліч в районі Топольної, або на біговій дорожці в СпортЛайфі на Сихові.
Якось так.
абсолютно згідний життя за містом - то купа гемору з добиранням і вирішенням щоденних питань якщо власний будинок - тільки у місті за містом - хіба пенсія
місто уже практично стоїть - щодня за кермом, на вихідні часто їду до брата, батьків - пересування на авто стає невиносимим, що буде далі - страшно уявити (маршрутки патологічно не переношу: брудні і немиті люди, галасливі та матюкливі підлітки із кількома звивинами у голові, пянота, крикливі тітки із торбами, кравчучками...)
...ще раз повертаючись до моїх авалонців.......- от уважно переглянув Лайт на "ЛУНі" і що я бачу? - то, що по 16000м2 - то тільки "трьохи" залишились і то лише в третій секції, бо перша і друга сек. - РОЗКУПЛЕНО ВСЕ ВЩЕНТ! - а однуха(бо двухи теж всі розкуплені) на моменті коштує 19000м2! (а пів року тому, я там взяв однуху, але таку, щоб можна буде розділити на двуху(більше 50м2) за 14200м2! - подорожчало "нєпадєтскі"! - Я прикинув на калькуляторі і перевів на доляри, то вийшло, що моя "прєлєсць" подорожчала за ПІВ РОКУ приблизно на 10тис. дол.! ...а головне, якщо б я вичікував того "дешевія", про який беззупинно пишуть на Київській гілці("шо будєт дєшевєць" ), то на моменті(в Лайті) для мене НЕМАЄ - НІ ВАРІАНТІВ, НІ - грошових МОЖЛИВОСТЕЙ! ... отаке(с).... а так, дійсно, чекай Долярчику, поки "подешевіє" до........ пенсії
....ну, звичайно, я там(вище) трохи перебільшив, бо восени брав однуху по найнижчій ціні..... - але, тоді, був вибір однух, а тепер, однухи - лише по 19000м2, а це означає, що якщо хтось дуже хоче купити(на моменті) ОДНУХУ, а я б запропонував на тисячу менше(по 18000м2), то б в мене шанси продати по такій ціні - булиб ДУЖЕ ВИСОКІ! (тож, в будь-якому випадку, ціна таки ЗРОСЛА!)