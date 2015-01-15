Додано: Нед 25 бер, 2018 12:02

продовження про квартиру на Грабовсько-Коперніка



додам трохи про планування: 1кімнатна, але кухня велика, здається 12 квадратів, з неї є вихід на невеличкий балкончик, місця там на 2 стільці і малесенький столик, по периметру балкона іржаві перила висотою десь по пояс. Кімната - 15-16квадратів+коридор+малесенька ванна кімната - загалом, по пам"яті 44м2

В ідеалі треба було викупити і квартиру збоку, був би свій загальний коридор і далі об"єднати то все докупи, перепланувати і зробити шикарну квартиру. Але сусіди вперлись рогом і не схотіли віддавати спочатку взагалі, потім ломили неадекватну ціну. Потім ситуація змінилась у корені... Власниця померла, співмешканця вигнали її спадкоємці, зробили мінімальний ремонт і віддали ту квартиру під оренду.



Далі про ремонт:

як стисло описав Coder: "Ми купили квартиру в стані "полный убой", хоча людина там жила."



родичі закупили усі необхідні матеріали та попросили допомогти занести до квартири, запевнивши, що там небагато носити і буде ще кілька людей. Завбачливо вибрали суботу та попередили мене за тиждень до тієї акції...

Лихе передчуття з"явилось у мене, коли у внутрішній двір натужно поперджуючи від шаленого перенаватаження в"їхала зелена тентована газеля із надписом "Нова лінія"

Ми відкрили борт, скинули на землю піддони і почали вивантажувати, усе те, що було за бортом. Було нас багато: я і брат..., хлопці, які мали розвантажувати не прийшли, оскільки вони, знаючи який то гемор запросили за роботу щось біля 100долярів, а їм відмовили, мовляв то дорого (про це я дізнався уже ввечері).

Водій собі спокійно покурював, поки ми скидали на землицю мішки з піском, гіпсом, цементом, вапном, витягували гіпсокартонні плити та всілякий інший матеріал для майбутнього ремонту.

З жахом глянувши на гору матеріалу, яка гордо височіла посеред двору, ми подзвонили до батька, аби приїхав допомогти, але він ще був у селі: "приїду ближче до вечора". Перехрестившись та промовивши молитву взялись носити те все на 3 поверх по закручених, скрипучих і довжелезних сходах.

З дитинства і по даний час постійно займаюсь спортом, то ж мені спочатку було не важко. Брат вхоркався набагато швидше, казав що перед очима зелені кола, серце рветься десь піти прогулятись за межі грудної клітини і ноги все сильніше прогинаються у колінах і не хочуть розпрямлятись назад. На 2 годині того таргання я уже хотів попросити політичного притулку у сусідів навпроти, а на приблизно 3 годині під час закидання правої ноги на чергову сходинку я відчув легенький шурхіт у себе за лівим вухом. Останнім зусиллям я повернув свою голову глянути, що ся діє: на плечі у мене сидів гарненький ангелик і махаючи ніжними рученятами кликав мене увись десь до сонечка та хмаринок. Я якось навіть незчувся як уже майже став невагомим і став підійматись догори і тут на грішну, зачовгану та запльовану підлогу мене вернув стогін брата з 1 поверху "тато приїхали".

Ми вже не мали сили ходити, то позатягували останні міхи з піском до підвалу (невеличкий, входив у ціну квартири).

Ввечері ми троє висмалили літру горілки та чотири літри пива, правда бокал підіймали двома руками, бо скручені пальці уже нормально не випрямлялись і руки дуже тремтіли, як у вуйка Петра після місяця запою.



далі було подібне як у Coder:

"Ремонт розпочався з повного демонтажу - збили штукатурку на стіні/стелі до цегли/перекриття, вивезли дошки дошки/лаги на яку він був покладений, забрали пісок, щоб дійти до перекриття."



Сусіди то пам"ятатимуть до другого пришестя

Мене попередили за місяць, аби не втік зі Львова...

Ми були озброєні до зубів: кувалди, долота, гвіздотяги, викрутки, дрелі, ломи різних розмірів. І почалось...

Грав бойовий марш іменитих тевтонців Rammstein - "ich liebe dich"

Пилюка стояла над будинком, птахи збивались з курсу, бо внутрішній компас раптово зупинявся, коли вони попадали у епіцентр нашого ремонту. Як скидали старі меблі, дошки, ригелі, двері, налічники з балкону додолу - стояв такий гуркіт та пелена, що ворони та сороки, які облюбували довколишні дерева дістали всі враз атаку серця і попадали у корчі знизу, голуби, які гасали за голубками по карнизу будинку (весна) дістали параліч своїх цюцюрок та стискання анальних отворів, через, що все внизу було засіяне їх послідом, вперемішку із послідом котів, які ще кілька хвилин тому спокійно грілись на сонечку і тут якось всі разом дістали дриставку.

Серед того грому та блискавиць я раптом почув ледь розбірливі ніжні вигуки: "Ви...й..б... твою...мать...пішли всі на х..., уди й розтуди. З подивом повернувши голову на ці ласкаві слова я помітив, що на сусідньому балконі бабуленція уперемішку із матом якось дивно махає руками і показує униз під балькон. Як потім виявилось, знизу ріс кущ бузку, який вона посадила за день до втрати дівочої цноти, який був дуже дорогий її серцю і потихенько зачахав разом із нею (на жаль ми не вічні). Вона слізно благала не пошкодити того коричневого корча, рясно засипаного лайном пташок, котиків, песиків, та недопалками.



p.s після ремонту за 5років у тій хаті жили усього кілька місяців, потім її здали в оренду.

ремонт зробили якісний, пральку поставили у кухні, оскільки ванна кімната дуже маленька: з унітазу перекинувши ногу через чашу можна одразу було залізти у душову, що є практичним та вдалим рішенням. У кухні поставили диван, можна було спати там або в кімнаті на ліжку