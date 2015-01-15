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Цей будинок біля Стрийського парку, вул. Паркова. Він дійсно шикарний, але він не житловий, він здається в оренду під офіс (ми колись розглядали, але не підійшов по площі).
Так, Стрийського, чомусь про Франка подумав і переплутав... Про зону комфорта класно сказано. Про те що ненавидитимуть оточуючі, якщо почнеш зону комфорта розширяти... Ще в Донецьку пробували ОСББ створити, дуже пригодницький сюжет. Особисто збирав підписи і неодноразово насрали в душу... Чого я тільки не почув про себе, державу і т.п. Що і квартиру хочу забрати і субсидію, навіщо воно треба, жах.. За власною ініціативою перекрили дах у дев'ятиповерхівці за рахунок домовленості з жеком про зниження квартплати і тут обсірали. Хоча наша квартира на першому поверсі і нафік нам той дах, здавалося б. Домовилися з одним паном, що обіцяв матеріали доставити на власному авто, кудись зник. Живе доречі в цьому ж будинку. Довелося за власний кошт наймати авто і власноруч вигружати. Ніхто не вийшов допомогти. Знов всі зникли. Один п'яниця лише погодився за гроші допомогти. Теж живе у цьому будинку... Дах перекрили врешті решт. Квартплату було знижено. ОСББ так і не був створений. Ось так і розширяй зону комфорта. В новобудові з цим легше буде, сподіваюся.
....гірко, але це все є отакий наш український менталітет(який, частенько і тут, на форумі, проявляється озлобленістю до навколишніх)
ще на початку 2000-х їздив туди по роботі у колишній Електрон банк (зараз ВіЕсБанк)
мені подобається це місце, незважаючи на його історію... Часто прогулювались таким чином: спочатку у центрі трішки, далі йшли на цитадель, потім спускались і через Вітовського підіймались у парк культури, посиділи там, поласували морозивом, там часто різні концерти (можна було послухати різноманітні колективи), деколи сиділи на тих пошарпаних лавочках і дивились тренування або гру регбістів на стадіоні "Сокіл" (якщо дочекатись вечора - дуже гарний захід сонця побачите, сидячи на лавці перед стадіоном на самому верху), далі підіймались ще вище і гуляли у Стрийському парку спробуйте такий похід
на цитаделі подобається постійна тиша цього місця і майже відсутність людей кілька лавочок, невеличкий сквер перед банком і монументальні споруди. З боку хлопці влаштували собі спортивний майданчик, є поле для стрілянини з лука. Дорогезна Цитадель-Інн, але там переважно усе відбувається усередині, тому галасу не чути (навіть весілля справляють!)
коли підходили до споруди, яка розташована поближче до центру-Коперніка-Колесси, там де хрест стоїть, признаюсь: від того місця віє якимсь страхом та гнітючістю - таке відчуття мав я та дружина. якщо вибирати район - ближній центр - вибрав би 2 варіанти: 1. біля цитаделі (одне жахливо не подобається - страхітливі корки на Коперніка, Сахарова, Вітовського, Гвардійській), але 3 парки у пішій доступності! 2. На фото, яке скидав Козак-Характерник вище, за польським посольством вхід у Стрийський парк
але надав перевагу новобудові далеко від центру
p.s. ту квартиру купували близькі родичі
Востаннє редагувалось jump в Нед 25 бер, 2018 09:07, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник написав:Тобто пріоритетним було саме місце розташування, а не новобуд чи старий фонд? Чому обрали саме ближній центр врешті решт після всього отриманого досвіду проживання у різних частинах Львова?
Пересування переважно пішки і громадським транспортом (велосипед - не мій варіант), а авто - це для вихідного дня. Необхідність кожного дня, на кожен пчих сідати в машину і кудись їхати, деколи напрягає (за містом як? забув хліба купити - 8 км в Ашан, захворіла дитина - в чергову аптеку 10 км в Пустомити). Зрозуміло, для цього потрібен європейський громадський транспорт і європейські чисті тротуари. Але тут є банальний ризик, що такими темпами Львів скоро стане (бездумна забудова будинками без паркінгів + polskie blachy, які роблять машину доступною навіть для тих, хто не в стані її утримувати), тому пішохідна доступність всього, що потрібно, дуже бажана, ну і компакність Львова тут дуже грає на руку.
3. Ну і щоб було хоча б 3 пункти - ранкова пробіжка в Стрийському парку, мені подобається більше ніж пробіжка на шкільному стадіоні яких є безліч в районі Топольної, або на біговій дорожці в СпортЛайфі на Сихові.
Якось так.
абсолютно згідний життя за містом - то купа гемору з добиранням і вирішенням щоденних питань якщо власний будинок - тільки у місті за містом - хіба пенсія
місто уже практично стоїть - щодня за кермом, на вихідні часто їду до брата, батьків - пересування на авто стає невиносимим, що буде далі - страшно уявити (маршрутки патологічно не переношу: брудні і немиті люди, галасливі та матюкливі підлітки із кількома звивинами у голові, пянота, крикливі тітки із торбами, кравчучками...)
...ще раз повертаючись до моїх авалонців.......- от уважно переглянув Лайт на "ЛУНі" і що я бачу? - то, що по 16000м2 - то тільки "трьохи" залишились і то лише в третій секції, бо перша і друга сек. - РОЗКУПЛЕНО ВСЕ ВЩЕНТ! - а однуха(бо двухи теж всі розкуплені) на моменті коштує 19000м2! (а пів року тому, я там взяв однуху, але таку, щоб можна буде розділити на двуху(більше 50м2) за 14200м2! - подорожчало "нєпадєтскі"! - Я прикинув на калькуляторі і перевів на доляри, то вийшло, що моя "прєлєсць" подорожчала за ПІВ РОКУ приблизно на 10тис. дол.! ...а головне, якщо б я вичікував того "дешевія", про який беззупинно пишуть на Київській гілці("шо будєт дєшевєць" ), то на моменті(в Лайті) для мене НЕМАЄ - НІ ВАРІАНТІВ, НІ - грошових МОЖЛИВОСТЕЙ! ... отаке(с).... а так, дійсно, чекай Долярчику, поки "подешевіє" до........ пенсії
....ну, звичайно, я там(вище) трохи перебільшив, бо восени брав однуху по найнижчій ціні..... - але, тоді, був вибір однух, а тепер, однухи - лише по 19000м2, а це означає, що якщо хтось дуже хоче купити(на моменті) ОДНУХУ, а я б запропонував на тисячу менше(по 18000м2), то б в мене шанси продати по такій ціні - булиб ДУЖЕ ВИСОКІ! (тож, в будь-якому випадку, ціна таки ЗРОСЛА!)
додам трохи про планування: 1кімнатна, але кухня велика, здається 12 квадратів, з неї є вихід на невеличкий балкончик, місця там на 2 стільці і малесенький столик, по периметру балкона іржаві перила висотою десь по пояс. Кімната - 15-16квадратів+коридор+малесенька ванна кімната - загалом, по пам"яті 44м2 В ідеалі треба було викупити і квартиру збоку, був би свій загальний коридор і далі об"єднати то все докупи, перепланувати і зробити шикарну квартиру. Але сусіди вперлись рогом і не схотіли віддавати спочатку взагалі, потім ломили неадекватну ціну. Потім ситуація змінилась у корені... Власниця померла, співмешканця вигнали її спадкоємці, зробили мінімальний ремонт і віддали ту квартиру під оренду.
Далі про ремонт: як стисло описав Coder: "Ми купили квартиру в стані "полный убой", хоча людина там жила."
родичі закупили усі необхідні матеріали та попросили допомогти занести до квартири, запевнивши, що там небагато носити і буде ще кілька людей. Завбачливо вибрали суботу та попередили мене за тиждень до тієї акції... Лихе передчуття з"явилось у мене, коли у внутрішній двір натужно поперджуючи від шаленого перенаватаження в"їхала зелена тентована газеля із надписом "Нова лінія" Ми відкрили борт, скинули на землю піддони і почали вивантажувати, усе те, що було за бортом. Було нас багато: я і брат..., хлопці, які мали розвантажувати не прийшли, оскільки вони, знаючи який то гемор запросили за роботу щось біля 100долярів, а їм відмовили, мовляв то дорого (про це я дізнався уже ввечері). Водій собі спокійно покурював, поки ми скидали на землицю мішки з піском, гіпсом, цементом, вапном, витягували гіпсокартонні плити та всілякий інший матеріал для майбутнього ремонту. З жахом глянувши на гору матеріалу, яка гордо височіла посеред двору, ми подзвонили до батька, аби приїхав допомогти, але він ще був у селі: "приїду ближче до вечора". Перехрестившись та промовивши молитву взялись носити те все на 3 поверх по закручених, скрипучих і довжелезних сходах. З дитинства і по даний час постійно займаюсь спортом, то ж мені спочатку було не важко. Брат вхоркався набагато швидше, казав що перед очима зелені кола, серце рветься десь піти прогулятись за межі грудної клітини і ноги все сильніше прогинаються у колінах і не хочуть розпрямлятись назад. На 2 годині того таргання я уже хотів попросити політичного притулку у сусідів навпроти, а на приблизно 3 годині під час закидання правої ноги на чергову сходинку я відчув легенький шурхіт у себе за лівим вухом. Останнім зусиллям я повернув свою голову глянути, що ся діє: на плечі у мене сидів гарненький ангелик і махаючи ніжними рученятами кликав мене увись десь до сонечка та хмаринок. Я якось навіть незчувся як уже майже став невагомим і став підійматись догори і тут на грішну, зачовгану та запльовану підлогу мене вернув стогін брата з 1 поверху "тато приїхали". Ми вже не мали сили ходити, то позатягували останні міхи з піском до підвалу (невеличкий, входив у ціну квартири). Ввечері ми троє висмалили літру горілки та чотири літри пива, правда бокал підіймали двома руками, бо скручені пальці уже нормально не випрямлялись і руки дуже тремтіли, як у вуйка Петра після місяця запою.
далі було подібне як у Coder: "Ремонт розпочався з повного демонтажу - збили штукатурку на стіні/стелі до цегли/перекриття, вивезли дошки дошки/лаги на яку він був покладений, забрали пісок, щоб дійти до перекриття."
Сусіди то пам"ятатимуть до другого пришестя Мене попередили за місяць, аби не втік зі Львова... Ми були озброєні до зубів: кувалди, долота, гвіздотяги, викрутки, дрелі, ломи різних розмірів. І почалось... Грав бойовий марш іменитих тевтонців Rammstein - "ich liebe dich" Пилюка стояла над будинком, птахи збивались з курсу, бо внутрішній компас раптово зупинявся, коли вони попадали у епіцентр нашого ремонту. Як скидали старі меблі, дошки, ригелі, двері, налічники з балкону додолу - стояв такий гуркіт та пелена, що ворони та сороки, які облюбували довколишні дерева дістали всі враз атаку серця і попадали у корчі знизу, голуби, які гасали за голубками по карнизу будинку (весна) дістали параліч своїх цюцюрок та стискання анальних отворів, через, що все внизу було засіяне їх послідом, вперемішку із послідом котів, які ще кілька хвилин тому спокійно грілись на сонечку і тут якось всі разом дістали дриставку. Серед того грому та блискавиць я раптом почув ледь розбірливі ніжні вигуки: "Ви...й..б... твою...мать...пішли всі на х..., уди й розтуди. З подивом повернувши голову на ці ласкаві слова я помітив, що на сусідньому балконі бабуленція уперемішку із матом якось дивно махає руками і показує униз під балькон. Як потім виявилось, знизу ріс кущ бузку, який вона посадила за день до втрати дівочої цноти, який був дуже дорогий її серцю і потихенько зачахав разом із нею (на жаль ми не вічні). Вона слізно благала не пошкодити того коричневого корча, рясно засипаного лайном пташок, котиків, песиків, та недопалками.
p.s після ремонту за 5років у тій хаті жили усього кілька місяців, потім її здали в оренду. ремонт зробили якісний, пральку поставили у кухні, оскільки ванна кімната дуже маленька: з унітазу перекинувши ногу через чашу можна одразу було залізти у душову, що є практичним та вдалим рішенням. У кухні поставили диван, можна було спати там або в кімнаті на ліжку
Мені здається центр поступово буде викуплений заможними людьми, що зможуть довести до пуття отой старий фонд. Поки не вимруть всі пєнси, що отримували хати нахаляву (двірники, нащадки окупантів і т.п) або поки їх непутьові нащадки не розбазарять майно батьків, діла не буде. Ставлення до халяви відповідне. Така людина не відчуває себе власником, а почувається врємєнщіком. Вважає, що хтось повинен прийти і зробити їм все знову ж таки на халяву, жек чи міфічна держава. Але ніхто не прийде. А вони не можуть те усвідомити. І живуть в засцяних під'їздах. А можливо підсвідомо й розуміють, але їм вже пофік...Аби якось дожити. Тому й коли викуплять ті хати, там такий розкардаж і бомжатник, що мама нє горюй! Наразі людина, що прагне придбати польский люкс стає перед ділемою: або робити цукерочку в гівні або за власний кошт ремонтувати не лише власну квартиру, а й увесь будинок. Викликаючи на себе увесь гнів пролетаріату... + шкідництво і різні підлянки... Тобто людині середнього достатку простіше розпочати життя в новобудові. Хоча 100% гарантій і там немає, контингент може бути ще той... Але ймовірність жити по людськи вища!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Долярчик написав:....ну, звичайно, я там(вище) трохи перебільшив, бо восени брав однуху по найнижчій ціні..... - але, тоді, був вибір однух, а тепер, однухи - лише по 19000м2, а це означає, що якщо хтось дуже хоче купити(на моменті) ОДНУХУ, а я б запропонував на тисячу менше(по 18000м2), то б в мене шанси продати по такій ціні - булиб ДУЖЕ ВИСОКІ! (тож, в будь-якому випадку, ціна таки ЗРОСЛА!)
А я все частіше думаю про придбання не з котловану новобудови, а вже готове щось. Можливо вже з ремонтом.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!