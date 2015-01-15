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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 165166167168
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:Вважає, що хтось повинен прийти і зробити їм все знову ж таки на халяву, жек чи міфічна держава.

Людина може не мати грошей...пенсія мізерна, хророби, ліки...потрібно виживати якось. :(

Це все зрозуміло. Але по факту вони стають гальмом для розвитку будинку, непотрібним баластом. Як би це цинічно не звучало. Я маю на увазі з економічної точки зору. Без лірики. Наприклад, ініціативні мешканці будинку хочуть розширити зону комфорту. Умовно 10 квартир. Затрати 10000, теж умовні. З 10 квартир половина пєнси, сірі та убогі...

Ідеальний варіант: 10000:10 = 1000 на нос.

Соціалістичний варіант: 10000:5 = 2000 на нос.

Користуватися зоною комфорта будуть всі 10 квартир, а не 5 пайщиків - концесіонерів. Де справедливість? Деякі махнуть рукою і скажуть, нафік нужно? :P Простіше в новобудові нове життя почати, ніж спонсорувати чужу старість... :P

А саме препаскудненьке, що пєнси зазвичай не такі вже сірі й убогі, але дюже хитрожопі: мають доляри під матрасом, мають дітей заможних, що отримають ці хати потім. Але падають на дурку: в очах сльози, в ноздрях соплі, пожалійте старість! :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:07

  Квесторе_поверніться написав:Тут є імяреки, які останнім часом саме купили львівську нерухомість для здачі під аренду?

А Ви з якою метою цікавитеся? :P Плануєте теж інвестувати в місто Лева? Чи інтерес сугубо теоретичний? :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:12

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут є імяреки, які останнім часом саме купили львівську нерухомість для здачі під аренду?

А Ви з якою метою цікавитеся? :P Плануєте теж інвестувати в місто Лева? Чи інтерес сугубо теоретичний? :)

Хочу почути міркування людей що купляють актив...поки що теоретично.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:38

  Квесторе_поверніться написав:Хочу почути міркування людей що купляють актив...поки що теоретично.

З приводу вигідно чи ні інвестувати? :P Моя думкка, що це не актив, а пасив. Якщо в розрізі саме інвестицій міркувати. Хоча відомо, що пасиви можуть стати активами і навпаки. Це повноцінний звичайний бізнес. Навіть нервовий бізнес. В жодному разі не пасивний дохід. Якщо Ви готові займатися таким бізнесом, то він цілком прийнятний і буде давати копійчину на хліб з маслом. А ось чи стане активом і вдалою інвестицією, як Бог дасть... :P Якщо ж займатися сурйозно цим бізнесом, то треба виробити ефективний бізнес - план, де прорахувати всі нюанси і сценарії розвитку. Від суто економічних, географічно - локаційних, ментальних, до політичних і міжнародних.

П.С. Моя думка, що цей бізнес не перетвориться в майбутньому на вигідну інвестицію. Бо кролік жадібний, а іноземні володарі пропонують нашим людям кращі умови життя та роботи. Тому міграція найактивніших верств населення невідворотня. А значить й потенціал перетворення бетону в інвестицію мінімальний.

П.С.2. Можливо якщо кролік схаменеться і почне менше жерти, то й підфартить бетоноінвесторам, але це схоже на фантастичний варіант. :P
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 25 бер, 2018 13:45, всього редагувалось 3 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Ми були озброєні до зубів: кувалди, долота, гвіздотяги, викрутки, дрелі, ломи різних розмірів. І почалось...
Грав бойовий марш іменитих тевтонців Rammstein - "ich liebe dich"
Пилюка стояла над будинком, птахи збивались з курсу, бо внутрішній компас раптово зупинявся, коли вони попадали у епіцентр нашого ремонту. Як скидали старі меблі, дошки, ригелі, двері, налічники з балкону додолу - стояв такий гуркіт та пелена, що ворони та сороки

... як тут не плюсанеш, коли таке самісіньке, Я робив у Варшаві..... років 15 тому...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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