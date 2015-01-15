Додано: Нед 25 бер, 2018 15:48

Квесторе_поверніться написав: Тут є імяреки, які останнім часом саме купили львівську нерухомість для здачі під аренду? Тут є імяреки, які останнім часом саме купили львівську нерухомість для здачі під аренду?

є інші ідеї.

Все описував раніше із подробицями.Квартири спеціально під оренду куплені в серпні 2015 року.Орієнтир ціни - 700 долярів квадрат.Розтермінування від забудовника дуже приємне: фіксація ціни в долярах, термін опати - 1 рік, оплата частинами раз на 1,5 місяця, по курсу НБУ (на тому трохи вигравали, бо зливали бакси по вищому курсу).Дуже висока якість після забудовників: мінімальні вкладення, бо дуже гарна стяжка та гарні стіни - не треба було витягувати.Ремонт вийшов в 100 долярів квадрат (квартири по 45 квадратів).На підлозі - ніцмецький ламінат (по акції щось за 180 гривень квадрат). Стіни фарбовані. Ніяких шпалер. Стеля - гіпсокартон.Сантехніка та кахель польскі.Однушки успішно здавалися по 8 000 гривень на місяць+комуналь.Успішно продані у лютому 2018 -ПанЧитаю зараз цей текст від суперовго легіняжінці."Брат вхоркався набагато швидше, казав що перед очима зелені кола, серце рветься десь піти прогулятись за межі грудної клітини і ноги все сильніше прогинаються у колінах і не хочуть розпрямлятись назад. На 2 годині того таргання я уже хотів попросити політичного притулку у сусідів навпроти, а на приблизно 3 годині під час закидання правої ноги на чергову сходинку я відчув легенький шурхіт у себе за лівим вухом. Останнім зусиллям я повернув свою голову глянути, що ся діє: на плечі у мене сидів гарненький ангелик і махаючи ніжними рученятами кликав мене увись десь до сонечка та хмаринок"Читайте та думайте..."В жизни всегда есть место подвигу!"Чи Ви готові до цього?Я - ні!Спеціально для Вас зробив сьогодні фото.Як Ви там казали: ліву ногу догори?P.S. Для тих, хто згоден на подвиг. Сьогодні подзвонили приятелі: в реанімацію попав і багатий, і вродивий, і успішний, і завзятий... Вчора раптом почався тиск: верхня 170, нижню я забув. В реанімації, хочуть вводити якесь контрастне щось (родичі стоять на порзі реанімації із пачками долярів, євро, британських фунтів та гривень), щоби подивитися що там в голові та в серці. Кажуть, не інфаркт. Далеко до пенсії. Втратив свідомість.Перечитую знов в голос:"...3 годині під час закидання правої ноги на чергову сходинку я відчув легенький шурхіт у себе за лівим вухом. Останнім зусиллям я повернув свою голову глянути, що ся діє: на плечі у мене сидів