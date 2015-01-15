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Козак-характерник написав:Вважає, що хтось повинен прийти і зробити їм все знову ж таки на халяву, жек чи міфічна держава.
Людина може не мати грошей...пенсія мізерна, хророби, ліки...потрібно виживати якось.
Це все зрозуміло. Але по факту вони стають гальмом для розвитку будинку, непотрібним баластом. Як би це цинічно не звучало. Я маю на увазі з економічної точки зору. Без лірики. Наприклад, ініціативні мешканці будинку хочуть розширити зону комфорту. Умовно 10 квартир. Затрати 10000, теж умовні. З 10 квартир половина пєнси, сірі та убогі...
Ідеальний варіант: 10000:10 = 1000 на нос.
Соціалістичний варіант: 10000:5 = 2000 на нос.
Користуватися зоною комфорта будуть всі 10 квартир, а не 5 пайщиків - концесіонерів. Де справедливість? Деякі махнуть рукою і скажуть, нафік нужно? Простіше в новобудові нове життя почати, ніж спонсорувати чужу старість...
А саме препаскудненьке, що пєнси зазвичай не такі вже сірі й убогі, але дюже хитрожопі: мають доляри під матрасом, мають дітей заможних, що отримають ці хати потім. Але падають на дурку: в очах сльози, в ноздрях соплі, пожалійте старість!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Квесторе_поверніться написав:Тут є імяреки, які останнім часом саме купили львівську нерухомість для здачі під аренду?
А Ви з якою метою цікавитеся? Плануєте теж інвестувати в місто Лева? Чи інтерес сугубо теоретичний?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Квесторе_поверніться написав:Хочу почути міркування людей що купляють актив...поки що теоретично.
З приводу вигідно чи ні інвестувати? Моя думкка, що це не актив, а пасив. Якщо в розрізі саме інвестицій міркувати. Хоча відомо, що пасиви можуть стати активами і навпаки. Це повноцінний звичайний бізнес. Навіть нервовий бізнес. В жодному разі не пасивний дохід. Якщо Ви готові займатися таким бізнесом, то він цілком прийнятний і буде давати копійчину на хліб з маслом. А ось чи стане активом і вдалою інвестицією, як Бог дасть... Якщо ж займатися сурйозно цим бізнесом, то треба виробити ефективний бізнес - план, де прорахувати всі нюанси і сценарії розвитку. Від суто економічних, географічно - локаційних, ментальних, до політичних і міжнародних.
П.С. Моя думка, що цей бізнес не перетвориться в майбутньому на вигідну інвестицію. Бо кролік жадібний, а іноземні володарі пропонують нашим людям кращі умови життя та роботи. Тому міграція найактивніших верств населення невідворотня. А значить й потенціал перетворення бетону в інвестицію мінімальний.
П.С.2. Можливо якщо кролік схаменеться і почне менше жерти, то й підфартить бетоноінвесторам, але це схоже на фантастичний варіант.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 25 бер, 2018 13:45, всього редагувалось 3 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
jump написав:Ми були озброєні до зубів: кувалди, долота, гвіздотяги, викрутки, дрелі, ломи різних розмірів. І почалось... Грав бойовий марш іменитих тевтонців Rammstein - "ich liebe dich" Пилюка стояла над будинком, птахи збивались з курсу, бо внутрішній компас раптово зупинявся, коли вони попадали у епіцентр нашого ремонту. Як скидали старі меблі, дошки, ригелі, двері, налічники з балкону додолу - стояв такий гуркіт та пелена, що ворони та сороки
... як тут не плюсанеш, коли таке самісіньке, Я робив у Варшаві..... років 15 тому...
Козак-характерник написав:Приклад реставрації житлового фонду. Будинок при вході в парк Франка. Уж не знаю, хто то робив і що там буде, але файно
а цей будинок часом не належить до католицького університету?
Coder написав:"Чи є в статуті/правилах ОСББ заборона на модифікацію фасаду (скління балконів, встановлення кондиціонерів, сателітарних антен)?". Лише в "Личаківській перлині" ми отримали моментальну ствердну відповідь.
Квесторе_поверніться написав:Тут є імяреки, які останнім часом саме купили львівську нерухомість для здачі під аренду?
Є. Це - я. Все описував раніше із подробицями. Квартири спеціально під оренду куплені в серпні 2015 року. Орієнтир ціни - 700 долярів квадрат. Розтермінування від забудовника дуже приємне: фіксація ціни в долярах, термін опати - 1 рік, оплата частинами раз на 1,5 місяця, по курсу НБУ (на тому трохи вигравали, бо зливали бакси по вищому курсу). Дуже висока якість після забудовників: мінімальні вкладення, бо дуже гарна стяжка та гарні стіни - не треба було витягувати. Ремонт вийшов в 100 долярів квадрат (квартири по 45 квадратів). На підлозі - ніцмецький ламінат (по акції щось за 180 гривень квадрат). Стіни фарбовані. Ніяких шпалер. Стеля - гіпсокартон. Сантехніка та кахель польскі. Однушки успішно здавалися по 8 000 гривень на місяць+комуналь. Успішно продані у лютому 2018 - є інші ідеї. Досвід та вердикт - позитивні.
Пан Долярчик! Читаю зараз цей текст від суперовго легіня jump в голос жінці.
"Брат вхоркався набагато швидше, казав що перед очима зелені кола, серце рветься десь піти прогулятись за межі грудної клітини і ноги все сильніше прогинаються у колінах і не хочуть розпрямлятись назад. На 2 годині того таргання я уже хотів попросити політичного притулку у сусідів навпроти, а на приблизно 3 годині під час закидання правої ноги на чергову сходинку я відчув легенький шурхіт у себе за лівим вухом. Останнім зусиллям я повернув свою голову глянути, що ся діє: на плечі у мене сидів гарненький ангелик і махаючи ніжними рученятами кликав мене увись десь до сонечка та хмаринок"
Читайте та думайте... Люде творять справжні подвиги. "В жизни всегда есть место подвигу!" Чи Ви готові до цього? Я - ні! Спеціально для Вас зробив сьогодні фото. Як Ви там казали: ліву ногу догори?
P.S. Для тих, хто згоден на подвиг. Сьогодні подзвонили приятелі: в реанімацію попав і багатий, і вродивий, і успішний, і завзятий... Вчора раптом почався тиск: верхня 170, нижню я забув. В реанімації, хочуть вводити якесь контрастне щось (родичі стоять на порзі реанімації із пачками долярів, євро, британських фунтів та гривень), щоби подивитися що там в голові та в серці. Кажуть, не інфаркт. Далеко до пенсії. Втратив свідомість. Перечитую знов в голос: "...3 годині під час закидання правої ноги на чергову сходинку я відчув легенький шурхіт у себе за лівим вухом. Останнім зусиллям я повернув свою голову глянути, що ся діє: на плечі у мене сидів гарненький ангелик і махаючи ніжними рученятами кликав мене увись десь до сонечка та хмаринок..."
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 15:58, всього редагувалось 1 раз.