Додано: Нед 25 бер, 2018 16:27

Пан Долярчик!

Не вірте у вираз "Дурень думкою багатіє!"

Докуповуйте ще 2 або три однушки-двушки, у 2019 році - коли воно здасться - продасте та на кожній заробите - як ви вже сьогодні бачите - по 10 000 $ - це страшенні гроші будуть у 2019 році!



А я читаю та перечитую - знов в голос...

"Пилюка стояла над будинком, птахи збивались з курсу, бо внутрішній компас раптово зупинявся, коли вони попадали у епіцентр нашого ремонту. Як скидали старі меблі, дошки, ригелі, двері, налічники з балкону додолу - стояв такий гуркіт та пелена, що ворони та сороки, які облюбували довколишні дерева дістали всі враз атаку серця і попадали у корчі знизу, голуби, які гасали за голубками по карнизу будинку (весна) дістали параліч своїх цюцюрок та стискання анальних отворів, через, що все внизу було засіяне їх послідом, вперемішку із послідом котів, які ще кілька хвилин тому спокійно грілись на сонечку і тут якось всі разом дістали дриставку."



В мене родич - відомий в Україні репер - виступає на сцені та гроші стриже, навіть продає свої пісні, виставляє нові тексти щодня на Фейсбуці - скажу, щоби ту лавку закрив...

Це - краще!



P.S. Вважаю, що наша гілка - сама інтелектуальна на форумі!