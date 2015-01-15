Додано: Нед 25 бер, 2018 16:42

Lambada написав: З того моменту дещо змінилося, мабуть: З того моменту дещо змінилося, мабуть:

Все змінилося набагато раніше. За два тижні після першого перегляду, ми приїхали дивитися ще одну квартиру, яка нам подобалась більше, але й мала більше площі. І під час того візиту, на балконі на одному з поверхів була встановлена МП конструкція, хоча в неї ще не були вставлені склопакети. А під вікном тієї ж квартири, на новенькому фасаді була встановлена зовнішня сирена, приблизно ось такаПредставник забудовника при нас кудись зателефонував (судячи з фрагментів розмови, виглядало так, що цю квартиру купив якийсь прокурор), на когось там нагримав, демонстративно сказав "Щоб до понеділка демонтували.", і сказав нам, що все владнають. Ні за два тижні, ні за два роки (ми заради цікавості заїхали подивитись) ніхто нічого не владнав. На тому наша історія з ЛП і закінчилася.Окрім того, вікна ЛП виходили на якесь промислове подвір'я із високим цегляним комином. На наше зауваження, що не елітному об'єкту не пасує мати такий вигляд з вікон, нам розповіли, що комин розберуть, і там ще обладнають додаткову гостьову парковку. За два роки комин там і далі стояв.