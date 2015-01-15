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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 167168169170>
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:взялись носити те все на 3 поверх по закручених, скрипучих і довжелезних сходах.

про "лібьодку"/лебідку ніхто не подумав? Ну хоча би в оренду...
Це ж потім і меблі носилися по гвинтових сходах...

  Долярчик написав:влітку, може, запишусь в авалонців на "оглядини" і гляну на якість їхніх робіт....... рівність стін

Долярчик, будьте нормальним господарем! Якщо стіна крива, зі штукатуркою стане рівна? Хоч пофоткайте, де і шо вони там поклали, бо як доведеться патрошити, будете знати, де шукати!
Я там недавно проїжджала - мені здалося, що найдостойніші квартири ті, які вікнами на особняки виходять. Хоч людям з особняків так не здається - знаю по собі. Зверху мабуть і високий замок видно, поки його не забудували інші...
Востаннє редагувалось Lambada в Нед 25 бер, 2018 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:14

Ну, штукатури вирівняють все що завгодно...
Головне вуха закривати, або не приїжджати до закінчення робіт...
Я вуха не закривав було - чув, що накладають шар штукатурки від 5 мм до 5 см...
Не жартую.
І нічого, нормально... Нє, ну витрати, звісно... але хіба то хто рахує?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:16

  Lambada написав:а цей будинок часом не належить до католицького університету?


  Coder написав:Цей будинок біля Стрийського парку, вул. Паркова. Він дійсно шикарний, але він не житловий, він здається в оренду під офіс (ми колись розглядали, але не підійшов по площі).
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:20

  akurt написав:Нє, ну а шо: гарне гніздечко...
Зображення

...і локація - супер! - підходить дружині з дитиною!
...за 200м школа і садочок(а в пішій доступності є ще пару шкіл і садочків), базарчик/сільпо/атб - (3хв пішки), зупинка автотранспорту - 70-80м..... за рік-другий ще добудують "Спартак"(3хв пішки)
...то, невже, Я б зараз не продав(якщо мав би таке на меті) за 18000грн.м2 свою "прєлєсць" :?: (яка, у забудовників на моменті коштує 19тис.грн.м2 і вибір ДУУУЖЕ обмежений!)

Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:27

Пан Долярчик!
Не вірте у вираз "Дурень думкою багатіє!"
Докуповуйте ще 2 або три однушки-двушки, у 2019 році - коли воно здасться - продасте та на кожній заробите - як ви вже сьогодні бачите - по 10 000 $ - це страшенні гроші будуть у 2019 році!

А я читаю та перечитую - знов в голос...
"Пилюка стояла над будинком, птахи збивались з курсу, бо внутрішній компас раптово зупинявся, коли вони попадали у епіцентр нашого ремонту. Як скидали старі меблі, дошки, ригелі, двері, налічники з балкону додолу - стояв такий гуркіт та пелена, що ворони та сороки, які облюбували довколишні дерева дістали всі враз атаку серця і попадали у корчі знизу, голуби, які гасали за голубками по карнизу будинку (весна) дістали параліч своїх цюцюрок та стискання анальних отворів, через, що все внизу було засіяне їх послідом, вперемішку із послідом котів, які ще кілька хвилин тому спокійно грілись на сонечку і тут якось всі разом дістали дриставку."

В мене родич - відомий в Україні репер - виступає на сцені та гроші стриже, навіть продає свої пісні, виставляє нові тексти щодня на Фейсбуці - скажу, щоби ту лавку закрив...
Це - краще!

P.S. Вважаю, що наша гілка - сама інтелектуальна на форумі!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:28

Козак-характерник
Одне другого не виключає.
Колись я була там у панотців УКУ. Може, зараз пішло в оренду.
Реставрація суперова, як і інша їх архітектура - центр Шептицького, корпус на Козельницькій чи Хуторівці. Загалом, добре, що в нас є УКУ.
Зрештою, наші Політех, Універ і ще пару вишів ДВА МІСЯЦІ були закриті -до 12 березня- економили (!!) опалення! Це називається дистанційне навчання :mrgreen:
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:40

Дуже сподобалося, бо правда...
  Козак-характерник написав:саме препаскудненьке, що пєнси зазвичай не такі вже сірі й убогі, але дюже хитрожопі: мають доляри під матрасом, мають дітей заможних, що отримають ці хати потім. Але падають на дурку: в очах сльози, в ноздрях соплі, пожалійте старість!


Блін, навіть не встигаю все читати... Ну пани дають...

Тут немає нічого страшного:
  Lambada написав:Зрештою, наші Політех, Універ і ще пару вишів ДВА МІСЯЦІ були закриті -до 12 березня- економили (!!) опалення! Це називається дистанційне навчання :mrgreen:

Однаково випускників НІДЕ на роботу не беруть.
Якщо беруть - за 3 200 в місяць, то чого горювати?
Знаю один Національний вищ, де, щоби обійти обмеження, замість посади "Декан заочного факультету" (треба мати 500 студентів) в Штатний розклад ввели "Директор дистанційного навчання" та ввели 3 (три) посади заступників.
Всі посади не вакантні.
Заочників - 200.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 16:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:З того моменту дещо змінилося, мабуть:


Все змінилося набагато раніше. За два тижні після першого перегляду, ми приїхали дивитися ще одну квартиру, яка нам подобалась більше, але й мала більше площі. І під час того візиту, на балконі на одному з поверхів була встановлена МП конструкція, хоча в неї ще не були вставлені склопакети. А під вікном тієї ж квартири, на новенькому фасаді була встановлена зовнішня сирена, приблизно ось така
Зображення

Представник забудовника при нас кудись зателефонував (судячи з фрагментів розмови, виглядало так, що цю квартиру купив якийсь прокурор), на когось там нагримав, демонстративно сказав "Щоб до понеділка демонтували.", і сказав нам, що все владнають. Ні за два тижні, ні за два роки (ми заради цікавості заїхали подивитись) ніхто нічого не владнав. На тому наша історія з ЛП і закінчилася.

Окрім того, вікна ЛП виходили на якесь промислове подвір'я із високим цегляним комином. На наше зауваження, що не елітному об'єкту не пасує мати такий вигляд з вікон, нам розповіли, що комин розберуть, і там ще обладнають додаткову гостьову парковку. За два роки комин там і далі стояв.
Востаннє редагувалось Coder в Нед 25 бер, 2018 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:46

  akurt написав: на плечі у мене сидів гарненький ангелик і махаючи ніжними рученятами кликав мене увись десь до сонечка та хмаринок..."

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:50

Супер!
Зауважу, що то я цитував пана jump.

One day I'm gonna fly away
В один прекрасный день я улечу,
One day when heaven calls my name
Однажды, когда небо позовёт меня по имени...
I lay down I close my eyes at night
Ночью я ложусь, закрываю глаза
I can see morning light
И вижу утренний свет.
One day I'm gonna fly away
В один прекрасный день я улечу,
One day I'll see your eyes again
Однажды я снова посмотрю в твои глаза.
I lay down I close my eyes at night
Ночью я ложусь, закрываю глаза
I can see morning light
И вижу утренний свет.
akurt
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