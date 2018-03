Додано: Нед 25 бер, 2018 16:50

Супер!

Зауважу, що то я цитував пана jump.



One day I'm gonna fly away

В один прекрасный день я улечу,

One day when heaven calls my name

Однажды, когда небо позовёт меня по имени...

I lay down I close my eyes at night

Ночью я ложусь, закрываю глаза

I can see morning light

И вижу утренний свет.

