Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Аkurt, дякую за інфо. Прикинув, якщо Ваші витрати розмістити в банки при курсі 26 за американець. Дохід при 13% річних біля 98000 в рік чистими. У Вас 96000=8*12. При відносно стабільному курсі долара депо виграє. З ростом цін на ремонт пасивний дохід на депо є виграшним при стабільному курсі долара. А 15, 16, 17 рік відносно стабільний курс був виграшним для гривнедеполюдей. Ну і ставку можна було зафіксувати біля 20% річних. Правда продати Ви могли дорожче 36000 американців, що компенсувало втрати на аренді.
Розрахунковий термін "відбити" ремонт - 3 роки. Продав значно дорожче зазначаних 36 000 долярів. Грався депозитам - точно не скажу - але, мабуть, із часві введення гривні. Максимальнимй обся депозитів: - по євро - 100 000 євро - по гривні - 500 000 гривень - по долару - чесно - на пам"ятаю. Все це одночасно. Вийшов з того: не вигідно останні тро роки. Інфляція з"їдаж все на світі. Ось сьогодні - зайдіть в Україні в магазин та купіть кросовки - нічого не купите дешевше 3000 гривень.
Зовсім інша справа сьогодні в мене:
Повертились із пляжу и купили: 1) упаковка готових голубців (без м"яса) - 13 гривень, пахнуть, як домашні (разігріли у пічці СВЧ), 2) йогурт відро 1,5 кг (!!!) - 42 гривні, пляшка червоного сухого - 91 гривня. Сидимо на балконі, балдіємо… Вчора купили: кросовик жінці - 35 (тридять п"ять) гривень. Бейсболка - 70 (сімдесят) гривень. Вчора купи корм для собаки - Premium - 15 кг - 360 гривень,у Львові брав по 950 мішок. У Львові ніколит не пив молоко - у мне від нього шлунок "пучіть" - тут літра 3,1 жирність - 15 гривень - як топлене, аж солодке...
Я тут вже писав - але пани топтали ногами, бо не мають коштів купити калькулятора. На сьогодні НАЙКРАЩІЙ варіянт: купити 2-3 "однушки" під здачу та жити за кордоном. Лаются. Ну і нехай!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 17:40, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Однаково випускників НІДЕ на роботу не беруть. Якщо беруть - за 3 200 в місяць, то чого горювати?
а шо значить беруть/не беруть? Це як за Союзу - хтось когось має брати на роботу? Мені здається, у нас є тільки кулінарне училище на Пулюя, де випускників розбирають на розхват.
Агенства нерухомості (не всі, деякі) беруть людей взагалі без зарплати. Тобто нічого не платять, спочатку поки кандидат вчиться, потім коли відкривають фоп, платять тільки обіцянками і відсотками від проданого/зданого, і то по-братски: орієнтовно 30% рабацягі і 70% на фірму і рекламу. Люди працюють безкоштовно, тобто собі в мінус. Зато завжди є вакансії і свіжі голови.
З іншого боку, всі HR просто в шоці від кризи кадрів. Нема людей, які хочуть працювати на галімі гроші. Студіки без досвіду роботи хочуть 10 штук, і мало хто з них залишається на одній посаді більше року. І це правильно - бо якщо нема можливості платити нормальні/достойні гроші працівникам, треба добре думати, чи відкривати такий бізнес. Хоча "фуджікури" тому і відкривають, що у нас поки ще є дешева робоча сила.
akurt написав:Розрахунковий термін "відбити" ремонт - 3 роки. Продав значно дорожче зазначаних 36 000 долярів. Грався депозитам - точно не скажу - але, мабуть, із часві введення гривні. Максимальнимй обся депозитів: - по євро - 100 000 євро - по гривні - 500 000 гривень - по долару - чесно - на пам"ятаю. Все це одночасно. Вийшов з того: не вигідно останні тро роки. Інфляція з"їдаж все на світі. Ось сьогодні - зайдіть в Україні в магазин та купіть кросовки - нічого не купите дешевше 3000 гривень.
Зовсім інша справа сьогодні в мене:
Повертились із пляжу и купили: 1) упаковка готових голубців (без м"яса) - 13 гривень, пахнуть, як домашні (разігріли у пічці СВЧ), 2) йогурт відро 1,5 кг (!!!) - 42 гривні, пляшка червоного сухого - 91 гривня. Сидимо на балконі, балдіємо… Вчора купили: кросовик жінці - 35 (тридять п"ять) гривень. Бейсболка - 70 (сімдесят) гривень.
Я тут вже писав - але пани топтали ногами, бо не мають кошітв купити калькулятора. На сьогодін НАЙКРАЩІЙ варіянт: купити 3 однушки під здачу та жити за кордоном. Лаются. Ну і нехай!
Яка вартість за метр того ремонту що відбивається за 3 роки?
Я тут вже писав - НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ - тільки ремонт у 2016 роки війшов 100 долярів квадрат. Якщо порахувати все все все - ремонт+сантехніка +меблі+обладнання (холодильник, пралка, ТВ (SMART), меблі якісні) - вийшло щось на 200 долярів квадрат. Тобто реально получається так на прикладі "однушки": 45 кв. метрів х (700+200). 8 000 гривень на місяць за оренду (зовсім не в центрі) - аж бігом. Ріелтори - про здачу в оренду - досі дзвонять.
Якщо бути точним, то ремонт відбивається менше, ніж за 3 роки - але я приплюсував несподіванки.
P.S. Як всі знають, я дуже поважаю пана Долярчика - дійсно чесна відкрита нормальна людина - яле - можете мене лаяти - я не вірю, що він за свій Авалон візьме у 2019 році +10 000$. Слва Богу, якщо візьме ту саму ціну і вийде в "нуль".
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 17:52, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Я тут вже писав - НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ - тільки ремонт у 2016 роки війшов 100 долярів квадрат. Якщо порахувати все все все - ремонт+сантехніка +меблі+обладнання (холодильник, пралка, ТВ (SMART), меблі якісні) - вийшло щось на 200 долярів квадрат. Тобто реально получається так на прикладі "однушки": 45 кв. метрів х (700+200). 8 000 гривень на місяць за оренду (зовсім не в центрі) - аж бігом. Ріелтори - про здачу в оренду - досі дзвонять.
При уточнених даних депогривня при 12% річних приносить біля 102 тисячі чистими в рік. Аренда по 8000 96 тисяч. Так що гривнедеполюди залишаються в виграші. В 15-17 роках були в значному виграші.
Не все так просто: треба казати всю правду. Треба відкрити на 15 осіб в різних банках 15 депозитів величиною в Фонд (по 200 000 гривень). Із 3 000 000 гривень щось подібне будете мати. 3 000 000 х 12%= 360 000 гривень. 360 000/3=120 000 гривень на рік. Теоретчино, це менше ніж 8000х12=96 000 гривень. Але рахуємо так: Три однушки: 3х(45х900)х27= 3 280 000 гривень. Ці 3 280 000 гривень дають безпроблемно, або майже безпроблемно, 96 000 гривень на рік.
15 депозитів в наш час відкрити - кожний по 200 000 гривень - є проблема. Вже задають питання у банках: "Откуда дровішкі, служівий?"
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 18:05, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Не все так просто: треба казати всю правду. Треба відкрити на 15 осіб в різних банках 15 депозитів величиною в Фонд (по 200 000 гривень). Із 3 000 000 гривень щось подібне будете мати.
В Ощаді і Приваті можна відкривати на 1 імярека. В інших банках так...слід дробити. В Вашому випадку на 5-6 імяреків або банків. Якщо не секрет...куди вклали американців від продажу...в загальних рисах.
Я тут третій день дивуюся, що відсутні збоченці, що аналізують не те, що моє кожне слово, а кожну букву, щось мовчать... То що якщо я ще пару слов напищу - в понеділок буде буря... Хай я вже якось так спокійно рибку у мутній водиці полОвлю...