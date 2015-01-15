Додано: Нед 25 бер, 2018 17:34

akurt написав: Однаково випускників НІДЕ на роботу не беруть.

Якщо беруть - за 3 200 в місяць, то чого горювати? Однаково випускників НІДЕ на роботу не беруть.Якщо беруть - за 3 200 в місяць, то чого горювати?

а шо значитьЦе як за Союзу - хтось когось має брати на роботу?Мені здається, у нас є тільки кулінарне училище на Пулюя, де випускників розбирають на розхват.Агенства нерухомості (не всі, деякі) беруть людей взагалі без зарплати. Тобто нічого не платять, спочатку поки кандидат вчиться, потім коли відкривають фоп, платять тільки обіцянками і відсотками від проданого/зданого, і то по-братски: орієнтовно 30% рабацягі і 70% на фірму і рекламу. Люди працюють безкоштовно, тобто собі в мінус. Зато завжди є вакансії і свіжі голови.З іншого боку, всі HR просто в шоці від кризи кадрів. Нема людей, які хочуть працювати на галімі гроші. Студіки без досвіду роботи хочуть 10 штук, і мало хто з них залишається на одній посаді більше року. І це правильно - бо якщо нема можливості платити нормальні/достойні гроші працівникам, треба добре думати, чи відкривати такий бізнес. Хоча "фуджікури" тому і відкривають, що у нас поки ще є дешева робоча сила.