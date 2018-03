Додано: Нед 25 бер, 2018 17:51

Долярчик написав: ще раз повертаючись до моїх авалонців.... ще раз повертаючись до моїх авалонців....

Кажуть дизайнери інтер'єрів, що а Авалон-люкс навіть стяжки-стіни рівні, по яких можна вже творчістю займатися, а не переробляти. Чи то інший рівень авалона, чи шо...[/quote]Ну на то він і люкс, але ж і ціна в 30тис за квадрат малаб щось під собою мати.