Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Не все так просто: треба казати всю правду. Треба відкрити на 15 осіб в різних банках 15 депозитів величиною в Фонд (по 200 000 гривень). Із 3 000 000 гривень щось подібне будете мати. 3 000 000 х 12%= 360 000 гривень. 360 000/3=120 000 гривень на рік. Теоретчино, це менше ніж 8000х12=96 000 гривень. Але рахуємо так: Три однушки: 3х(45х900)х27= 3 280 000 гривень. Ці 3 280 000 гривень дають безпроблемно, або майже безпроблемно, 96 000 гривень на рік.
15 депозитів в наш час відкрити - кожний по 200 000 гривень - є проблема. Вже задають питання у банках: "Откуда дровішкі, служівий?"
Вони дають майже 317000 чистими на рік а аренда 288000. І це лише при 12% грязними
Добре, що є різні думки на цю тему. Я зазвичай саме так і люблю: мати варіанти... Ми вже тут рахували: - здача в оренду житла в Україні дає орендарю 9 відсотків річних. Без клопоту. - депозит в українському банку дає 12 відсотків річних чистими. Разом з Корвалолом. - стільки ж - 9 відсотків річних - дають вкладення в арабські облігації, якими граються банкіри, яким ви віддаєте свої гроші під 12 відсотків річних. - депозит в іноземному банку дає 14,25 відсотків річних по валюті. Просто треба знати місця...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 18:33, всього редагувалось 2 разів.
Негативний фактор в вигідності довготривалої аренди це стагнація економіки. Хороші робочі місця майже не зявляються. Нарід не має де заробити. Будують багато - збільшується пропозиція на полі аренди, попит буде відставати, що викличе зменшення цін. Аналогічно і на полі депо - НБУ заставляє зменшувати % ставки. Куди вкладати кошти?
А то! Я клієнт Bank of America - 0,75 річних. Але теж - гарний банк! Трохи тримаю... на розплод...
Про "місця". Я тут писав: - п"ятниця, Дніпро. Двушка. Продана. Здавалася в оренду за 4000 (!!!) гривень на місяць. - продана за 24 000 долярів чистими. - куплена під оренду. - підраХУЄмо: (4 000х12)/27=1 777 $ на рік. - рахуємо далі: 24 000$ - 100 % 1777 - х % х=(1777х100)/24 000=7,4 відсотка річних.
24 000 $ - SWIFT - побігли далеко...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 18:43, всього редагувалось 2 разів.
....хтось тут ранішше писав про ці будиночки(начебто, панянка Ламбада, - хоч можу помилятись), які я годину тому "клацнув" і виставляю свіженькі(ще тепленькі) фотки тут... - це ті будинки, які трохи нижче перехрестя Миколайчука і Маземи....(неподалік "Зайчика") (забігаючи наперед, - ми з дружиною їх слабо розглядали, бо вони були якісь "приховані", мало рекламовані.... і маловідомих забудовників) ...і ще під іншим ракурсом... ...зверніть увагу, що в будинку праворуч вже багато балконів засклили мешканці.... - і тут хочеться звернутись до ЗАБУДОВНИКІВ: - НУ ЯК НЕ ЗДАЄТЕ КВАРТИРИ З РЕМОНТАМИ(на які я бачу попит ДУЖЕ зріс), ТО ХОЧ БАЛКОНИ В ЕКОНОМ І КОМФОРТ-КЛАСУ - ЗАСКЛІТЬ, БУДЬТЕ ТАК ЛАСКАВІ! - БО Ж БАЧИТЕ(і це повсюди так), ЩО ЛЮДИ ХОЧУТЬ МАТИ БАЛКОНИ ЗА-СКЛЕ-НІ!!! ...це в "люксах" - можете не заморочуватись!
akurt написав:Я тут вже писав - НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ - тільки ремонт у 2016 роки війшов 100 долярів квадрат. Якщо порахувати все все все - ремонт+сантехніка +меблі+обладнання (холодильник, пралка, ТВ (SMART), меблі якісні) - вийшло щось на 200 долярів квадрат. Тобто реально получається так на прикладі "однушки": 45 кв. метрів х (700+200). 8 000 гривень на місяць за оренду (зовсім не в центрі) - аж бігом. Ріелтори - про здачу в оренду - досі дзвонять.
При уточнених даних депогривня при 12% річних приносить біля 102 тисячі чистими в рік. Аренда по 8000 96 тисяч. Так що гривнедеполюди залишаються в виграші. В 15-17 роках були в значному виграші.
...то заднім числом - всі розумні..... - а насправді, люди, які дуже люблять гривнедепо, то сиділи в ньому і з 13того року і ще ранішше! ... то, будьте такі ласкаві, порахуйте ЩЕ РАЗ, але тепер з 12-го чи 2013-го року і до сьогодні НАДприбутки гривнедипозитчиків! п. с....... а ті, що забирали/видирали з банків у той КРИЗОВИЙ рік, то мабуть, не дуже пізнішше несли знову на депо, а швидше вложились в доляр, чи бетон!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 25 бер, 2018 18:57, всього редагувалось 2 разів.
Онлі кріптобіржі... + гривня на харчування під заздалегідь приготовлені жирні стовпчики! Трохи погратися на крос - курсі валют можна монетками з під груші.... Це якщо про пасивний дохід йде мова.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 25 бер, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!