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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 169170171172173>
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:22

  akurt написав:Не все так просто: треба казати всю правду.
Треба відкрити на 15 осіб в різних банках 15 депозитів величиною в Фонд (по 200 000 гривень).
Із 3 000 000 гривень щось подібне будете мати.
3 000 000 х 12%= 360 000 гривень.
360 000/3=120 000 гривень на рік.
Теоретчино, це менше ніж 8000х12=96 000 гривень.
Але рахуємо так:
Три однушки:
3х(45х900)х27= 3 280 000 гривень.
Ці 3 280 000 гривень дають безпроблемно, або майже безпроблемно, 96 000 гривень на рік.

15 депозитів в наш час відкрити - кожний по 200 000 гривень - є проблема.
Вже задають питання у банках:
"Откуда дровішкі, служівий?"

Вони дають майже 317000 чистими на рік а аренда 288000.
І це лише при 12% грязними :!:
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:24

Добре, що є різні думки на цю тему.
Я зазвичай саме так і люблю: мати варіанти...
Ми вже тут рахували:
- здача в оренду житла в Україні дає орендарю 9 відсотків річних. Без клопоту.
- депозит в українському банку дає 12 відсотків річних чистими. Разом з Корвалолом.
- стільки ж - 9 відсотків річних - дають вкладення в арабські облігації, якими граються банкіри, яким ви віддаєте свої гроші під 12 відсотків річних.
- депозит в іноземному банку дає 14,25 відсотків річних по валюті.
Просто треба знати місця...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 18:33, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:30

Негативний фактор в вигідності довготривалої аренди це стагнація економіки.
Хороші робочі місця майже не зявляються. Нарід не має де заробити.
Будують багато - збільшується пропозиція на полі аренди, попит буде відставати, що викличе зменшення цін.
Аналогічно і на полі депо - НБУ заставляє зменшувати % ставки.
Куди вкладати кошти?
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:14,25 відсотків річних по валюті

Хороші місця.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:35

А то!
Я клієнт Bank of America - 0,75 річних.
Але теж - гарний банк!
Трохи тримаю... на розплод...

Про "місця".
Я тут писав:
- п"ятниця, Дніпро. Двушка. Продана. Здавалася в оренду за 4000 (!!!) гривень на місяць.
- продана за 24 000 долярів чистими.
- куплена під оренду.
- підраХУЄмо: (4 000х12)/27=1 777 $ на рік.
- рахуємо далі:
24 000$ - 100 %
1777 - х %
х=(1777х100)/24 000=7,4 відсотка річних.

24 000 $ - SWIFT - побігли далеко...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 18:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

....хтось тут ранішше писав про ці будиночки(начебто, панянка Ламбада, - хоч можу помилятись), які я годину тому "клацнув" і виставляю свіженькі(ще тепленькі) фотки тут...
- це ті будинки, які трохи нижче перехрестя Миколайчука і Маземи....(неподалік "Зайчика")
(забігаючи наперед, - ми з дружиною їх слабо розглядали, бо вони були якісь "приховані", мало рекламовані.... і маловідомих забудовників)
Зображення
...і ще під іншим ракурсом...
Зображення
...зверніть увагу, що в будинку праворуч вже багато балконів засклили мешканці.... - і тут хочеться звернутись до ЗАБУДОВНИКІВ:
- НУ ЯК НЕ ЗДАЄТЕ КВАРТИРИ З РЕМОНТАМИ(на які я бачу попит ДУЖЕ зріс), ТО ХОЧ БАЛКОНИ В ЕКОНОМ І КОМФОРТ-КЛАСУ -
ЗАСКЛІТЬ, БУДЬТЕ ТАК ЛАСКАВІ! - БО Ж БАЧИТЕ(і це повсюди так), ЩО ЛЮДИ ХОЧУТЬ МАТИ БАЛКОНИ ЗА-СКЛЕ-НІ!!!
...це в "люксах" - можете не заморочуватись!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:45

Допоможу пану Долярчику: просто фото стискайте перед завантаженням до ширини в 500 пікселів, все буде гарно!

Зображення

Нормальні забудовники продають у Львові по 700 долярів квадрат і балкони вже остеклені...
Одні круті викликали фірму - замінити - фірма подивилася та сказала чесно: ми краще не поставимо. Пішли...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:49

Долярчик
Та зробіть фотки нормальні.
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Lambada
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:53

...а мораль басні наступна!

  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:Я тут вже писав - НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ - тільки ремонт у 2016 роки війшов 100 долярів квадрат.
Якщо порахувати все все все - ремонт+сантехніка +меблі+обладнання (холодильник, пралка, ТВ (SMART), меблі якісні) - вийшло щось на 200 долярів квадрат.
Тобто реально получається так на прикладі "однушки":
45 кв. метрів х (700+200).
8 000 гривень на місяць за оренду (зовсім не в центрі) - аж бігом.
Ріелтори - про здачу в оренду - досі дзвонять.

При уточнених даних депогривня при 12% річних приносить біля 102 тисячі чистими в рік.
Аренда по 8000 96 тисяч.
Так що гривнедеполюди залишаються в виграші.
В 15-17 роках були в значному виграші.

...то заднім числом - всі розумні..... - а насправді, люди, які дуже люблять гривнедепо, то сиділи в ньому і з 13того року і ще ранішше!
... то, будьте такі ласкаві, порахуйте ЩЕ РАЗ, але тепер з 12-го чи 2013-го року і до сьогодні НАДприбутки гривнедипозитчиків! :mrgreen:
п. с....... а ті, що забирали/видирали з банків у той КРИЗОВИЙ рік, то мабуть, не дуже пізнішше несли знову на депо, а швидше вложились в доляр, чи бетон!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 25 бер, 2018 18:57, всього редагувалось 2 разів.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:55

  Квесторе_поверніться написав:Куди вкладати кошти?

Онлі кріптобіржі... :P + гривня на харчування під заздалегідь приготовлені жирні стовпчики! :) Трохи погратися на крос - курсі валют можна монетками з під груші.... :wink: Це якщо про пасивний дохід йде мова.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 25 бер, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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