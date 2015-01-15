Додано: Нед 25 бер, 2018 19:30

[u]Долярчик

Lambada

Akurt

Lambada

[/u]"... як тут не плюсанеш, коли таке самісіньке, Я робив у Варшаві..... років 15 тому..."Ви працювали за брудні папірці, а я покращував свою карму, так би мовити здобував чергові добрі записи у книзі власного буття"Цікаво, є хтось із сусідів-пенсіонерів, хто пам'ятає, що там реально робилося у 40і роки, не в курсі?"Відверто, ні разу не спілкувався із жодним мешканцем цього будинкуповторюсь, там квартиру купували родичі.серед мешканців хмара асвабадітєлєй, їх дітей та внуків..."Читайте та думайте... Люде творять справжні подвиги."В жизни всегда есть место подвигу!"Чи Ви готові до цього?Я - ні!"Я не можу відмовити рідним. А це просив брат та його жона.Від того часу на подвиги не йду...про "лібьодку"/лебідку ніхто не подумав? Ну хоча би в оренду...Це ж потім і меблі носилися по гвинтових сходах...я приїхав на місце каторги у розумінні, що усе буде організоване набагато технічніше+будуть помічники, а тут ще й дощ почався, от ми й звивались...меблі уже не носив... заплатили майстрамp.sсидимо увечері якось із братіком, розмірковуємо про сутність буття і тут дзвінок від його дружини: приїжджайте - ровер у дитини вкрали цвіркуни-сусіди, ті що живуть у сусідній квартирі. Ми швиденько під"їхали - картина: бідолашна жінка, уся в сльозах, дитина, тиснеться до неї (в загальному коридорі), навпроти два пуголовки під 1.90 зростом, сварка, незрозумілі рухи. Розмова у нас вийшла дуже коротка, надзвичайно культурна і головне вичерпно-результативна: ті двоє допитливі молоді пани раптом виявились пристрасними поціновувачами Шерлока Холмса та доктора Ватсона і якось так разом упевнено заявили, що вони напевне дуже швидко розкриють цей ганебний злочин. Поки ми попили лавацци із крапелинкою амаретто, дитячий роверик уже стояв під дверима із вимитими колесами. Дитина була щаслива, жіночі сльози враз висохли, ми ще раз перевірили професійні знання у тих поціновувачів кримінального права та ніжно розпрощались...шануйте сусідів