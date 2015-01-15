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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 18:58
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
после фразы про 14% в валюте весь смысл этой ветки теряется. Ждём теперь подробностей, чтобы эта фраза не оказалась пуком в пудру.
Всё просто.
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:08
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
....от бачите, я тільки-но фото навчився нормально прикріпляти(ще раз дякую і панянці Ламбаді, і пану Акурту за підказки), а пан Козак-Храктерник, ще казав лізти мені у крипту!
...та куда мені до крипти...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:21
Наведу конкретний приклад. Живе така собі бабуня у власному будинку. Воду вимкнули за несплату, ходить по воду до родичів, будинок яких поруч. Світла немає, палить свічки. Унітазу немає. Пісяє на городі, а какашки в папірець закладає. При всьому тому не знімає вже років 10 пенсію, копить на чорний день. В Промінвесті вже біля 600 тис. гривень. В хаті ховає у підвалі доляри в трьохлітровій банці. Близько 25 тис. зелених. Деякі доляри вже позабувала де сховала.... Це друг розповідав. Це його бабусі дальня родичка.
П.С. А взагалі така мода ще присутня. Бабуся живе одна в трьохкімнатній хаті, ще й в центрі, все вже пооблізало - пообвєтшало з брєжнєвських чи сталінських часів. Але ісправно платить комуналку і сидить на хлібі з водою. Продала б чи поміняла на однокімнатну на перефірії, поїла б нормально, пожила по людськи...Ні, береже для онучка, що просере ту хату вмить... А той онучок навіть бабусю не провідує. Такі зарисовки життя - буття...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 25 бер, 2018 19:27, всього редагувалось 3 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:22
... так, ото-то!
...мені от наступної весни ремонт робити..... а я не ризикну ВСЕ закинути на гривнедепо! (думаю зробити 50/50).....бо, минулого літа зайшов 98/2 дол/грн! - поступово конвертуючи дол. через продаж товару, на грн(і поповнюючи стопчики депо)..... хоч, малу частину планував взимку злити на піку...... - але, пік пропустив ...... от тепер і впихаю невпихаюче в свій товар...... в свій бізнес!
п. с..... добре, що хоч в бетон більшу частину впихнув!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:24
Депо треба тасувати і конвертувати своєчасно. Не завжди це виходить, але намагатися треба гойдатися на піках...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:30
[u]Долярчик[/u]
"... як тут не плюсанеш, коли таке самісіньке, Я робив у Варшаві..... років 15 тому..."
Ви працювали за брудні папірці, а я покращував свою карму, так би мовити здобував чергові добрі записи у книзі власного буття
Lambada
"Цікаво, є хтось із сусідів-пенсіонерів, хто пам'ятає, що там реально робилося у 40і роки, не в курсі?"
Відверто, ні разу не спілкувався із жодним мешканцем цього будинку
повторюсь, там квартиру купували родичі.
серед мешканців хмара асвабадітєлєй, їх дітей та внуків...
Akurt
"Читайте та думайте... Люде творять справжні подвиги.
"В жизни всегда есть место подвигу!"
Чи Ви готові до цього?
Я - ні!"
Я не можу відмовити рідним. А це просив брат та його жона.
Від того часу на подвиги не йду...
Lambada
про "лібьодку"/лебідку ніхто не подумав? Ну хоча би в оренду...
Це ж потім і меблі носилися по гвинтових сходах...
я приїхав на місце каторги у розумінні, що усе буде організоване набагато технічніше+будуть помічники, а тут ще й дощ почався, от ми й звивались...
меблі уже не носив... заплатили майстрам
p.s
сидимо увечері якось із братіком, розмірковуємо про сутність буття і тут дзвінок від його дружини: приїжджайте - ровер у дитини вкрали цвіркуни-сусіди, ті що живуть у сусідній квартирі. Ми швиденько під"їхали - картина: бідолашна жінка, уся в сльозах, дитина, тиснеться до неї (в загальному коридорі), навпроти два пуголовки під 1.90 зростом, сварка, незрозумілі рухи. Розмова у нас вийшла дуже коротка, надзвичайно культурна і головне вичерпно-результативна: ті двоє допитливі молоді пани раптом виявились пристрасними поціновувачами Шерлока Холмса та доктора Ватсона і якось так разом упевнено заявили, що вони напевне дуже швидко розкриють цей ганебний злочин. Поки ми попили лавацци із крапелинкою амаретто, дитячий роверик уже стояв під дверима із вимитими колесами. Дитина була щаслива, жіночі сльози враз висохли, ми ще раз перевірили професійні знання у тих поціновувачів кримінального права та ніжно розпрощались...
шануйте сусідів
Востаннє редагувалось jump в Нед 25 бер, 2018 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:33
Люблю чисті експерименти: у листопаді 2008 відкрив безкінечний депозит у Приваті...
Поклав для експерименту 10 гривень...
На сьогодні маю аж 37 гривень!
Тільки тоді пачка йогурта була 0,5 літра і коштувала 1 гривню 80 копійок.
А сьогодні 0,280 літра зробленого із крохмалю та коштує 17 гривень....
Оренда однушки як коштувала 300 долярів у 2008, так і коштує 300 долярів у 2018...
Jutrzejszy kurs może przecież postawić w zupełnie nowym świetle dzisiejszą transakcję.
Ведь с изменением курса та или иная выгодная экономическая операция завтра вполне может оказаться невыгодной.
Куплено сьогодні. Йогурт. ВІДРО! 2 (два) кілограми.
42 (сорок дві) гривні.
Які там депозити в гривнях??? Смішно слухати: лівою рукою щось дали, правою все відібрали. Тільки більше...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 19:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:52
...а може щастя поруч?....... на рідній землі?
...ну добре, а може простішше - не майже постійно(пів року) жити за кордоном, а час-від-часу їздити туди на відпочинок, чи то швидше/краще на закупи різного товару(шмоток/харчів)?
п. с...... я веду до того, що може НЕ ВАРТУЄ витратити кошти на закордонну нерухомість(якщо і так постійно там не жити!), а краще ті гроші прокручувати(нехай навіть, на здачі однушок у місті Лева), а на їх "дивіденти" - подорожувати/закуплятись за кордоном і таке інше?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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