deniska написав: akurt написав: - іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?) - іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)

А давно жители Донецка стали иностранцами? Я что-то пропустил? И вообще, судить о людях по месту их происхождения, это во-первых - признак скудоумия! А во-вторых - противозаконно, т.к. является дискриминацией по территориальному признаку, что в Украине является уголовным преступлением, между прочим. Только конченные му*** такое себе позволяют. А давно жители Донецка стали иностранцами? Я что-то пропустил? И вообще, судить о людях по месту их происхождения, это во-первых - признак скудоумия! А во-вторых - противозаконно, т.к. является дискриминацией по территориальному признаку, что в Украине является уголовным преступлением, между прочим. Только конченные му*** такое себе позволяют.

Людина - біосоціальна істота. І ксенофобія - природнє явище для неї. Засіб на психологічному рівні уникнути небезпеки від чужинців, в розумінні ксенофоба. Освіта, здоровий глузд показують безпідставність таких страхів, але інстинкти беруть своє. Я сприймаю це явище, як таке, що подолати не можливо. Я сам маю своїх тарганів в голові, але намагаюся їх травити раціо. Але біо є біо, ми лише тварини, що мають свободу волі і можливість уподобитися Творцю. Я не схвалюю ксенофобію, але розумію її витоки. Є певний менталітет мешканців західних регіонів, що формувався тривалий час. А тут ще політики розпалювали регіональну ворожнечу. От сидить собі такий вуйко чи вуйна і раптом чує про навалу "донецьких"...Мовляв всі вони якісь не такі, з шахт як чорти повилазили, всі зеки там, бандюки...Спрацьовує механізм психологічного захисту: чужинець - небезпека. Такі настрої іноді підживлюється реальними випадками, коли відбуваються випадки некоректної поведінки новоприбулих. І навіть якщо зі 100 новоприбулих лише один напакостить, людські плітки роздують цю ситуацію так, що всі 100 такі самі, як той один негідник...