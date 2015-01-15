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Долярчик з авалону мали би виднітися особняки на Інструментальній. А ті, що ви запостили - то Ільмова. До речі, там ще пару тижнів тому були вільні квартири у зданому будинку. Особняки поруч - жахливі. Там трохи вглиб тих особняків є пару гарних малоповерхових новобудів із закритими територіями. Недавно почали копати котлован за лікарнею, на горбі вниз направо як їхати на Щурата чи до 97 школи - Ціна 11700+розтермінування до кінця будівництва+ паркомісце в оренду.
Востаннє редагувалось Lambada в Нед 25 бер, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Lambada написав:Долярчик з авалону мали би виднітися особняки на Інструментальній. А ті, що ви запостили - то Ільмова. До речі, там ще пару тижнів тому були вільні квартири у зданому будинку. Особняки поруч - жахливі. Там трохи вглиб тих особняків є пару гарних малоповерхових новобудів із закритими територіями. Недавно почали копати котлован за лікарнею, біля циганів, на горбі вниз направо як їхати на Щурата чи до 97 школи - Ціна 11700+розтермінування до кінця будівництва+ паркомісце в оренду.
...я робив фотки з боку дороги Мазепи!.... йдучи від заправки, повз Лайт і крокуючи далі по тротуарі вздовж Мазепи, оглядаючись і фоткаючи Лайт! ... от, йду від заправки..
проходжу повз... ...йду далі по Мазепи ... йду ще далі по Мазепи, озираючись і фоткаючи .... а деякі фото, я робив, підійшовши впритул до будинку, з того боку, що на останньому фото!
akurt написав:- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)
А давно жители Донецка стали иностранцами? Я что-то пропустил? И вообще, судить о людях по месту их происхождения, это во-первых - признак скудоумия! А во-вторых - противозаконно, т.к. является дискриминацией по территориальному признаку, что в Украине является уголовным преступлением, между прочим. Только конченные му*** такое себе позволяют.
Lambada написав:Долярчик це оці балкони треба засклити?
Що жінка каже на такі балкони, як тут:
... нє, такі маленькі - можна і не склити! ... мій балкон виходить з протилежного боку(там загороджено і фото зробити не можу!) і має 5м2!-а якщо ще й ті виступи(про які я ранішше згадував) не враховані, то вийде цілих 7м2
п. с..... жінка каже: такі балкони теж добрі, але в ТЕПЛІШШИХ країнах!
akurt написав:Я тут вже писав - але пани топтали ногами, бо не мають коштів купити калькулятора. На сьогодні НАЙКРАЩІЙ варіянт: купити 2-3 "однушки" під здачу та жити за кордоном
...ну добре, а може простішше - не майже постійно(пів року) жити за кордоном, а час-від-часу їздити туди на відпочинок, чи то швидше/краще на закупи різного товару(шмоток/харчів)?
п. с...... я веду до того, що може НЕ ВАРТУЄ витратити кошти на закордонну нерухомість(якщо і так постійно там не жити!), а краще ті гроші прокручувати(нехай навіть, на здачі однушок у місті Лева), а на їх "дивіденти" - подорожувати/закуплятись за кордоном і таке інше?
Якщо молодий то може і так.Але пів року в нас погода добра для заробляння хіба ревматизму.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 25 бер, 2018 21:30, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
akurt написав:- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)
А давно жители Донецка стали иностранцами? Я что-то пропустил? И вообще, судить о людях по месту их происхождения, это во-первых - признак скудоумия! А во-вторых - противозаконно, т.к. является дискриминацией по территориальному признаку, что в Украине является уголовным преступлением, между прочим. Только конченные му*** такое себе позволяют.
Людина - біосоціальна істота. І ксенофобія - природнє явище для неї. Засіб на психологічному рівні уникнути небезпеки від чужинців, в розумінні ксенофоба. Освіта, здоровий глузд показують безпідставність таких страхів, але інстинкти беруть своє. Я сприймаю це явище, як таке, що подолати не можливо. Я сам маю своїх тарганів в голові, але намагаюся їх травити раціо. Але біо є біо, ми лише тварини, що мають свободу волі і можливість уподобитися Творцю. Я не схвалюю ксенофобію, але розумію її витоки. Є певний менталітет мешканців західних регіонів, що формувався тривалий час. А тут ще політики розпалювали регіональну ворожнечу. От сидить собі такий вуйко чи вуйна і раптом чує про навалу "донецьких"... Мовляв всі вони якісь не такі, з шахт як чорти повилазили, всі зеки там, бандюки... Спрацьовує механізм психологічного захисту: чужинець - небезпека. Такі настрої іноді підживлюється реальними випадками, коли відбуваються випадки некоректної поведінки новоприбулих. І навіть якщо зі 100 новоприбулих лише один напакостить, людські плітки роздують цю ситуацію так, що всі 100 такі самі, як той один негідник...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!