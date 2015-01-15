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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 171172173174>
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:59

akurt
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:00

Долярчик
з авалону мали би виднітися особняки на Інструментальній.
Зображення
А ті, що ви запостили - то Ільмова. До речі, там ще пару тижнів тому були вільні квартири у зданому будинку. Особняки поруч - жахливі. Там трохи вглиб тих особняків є пару гарних малоповерхових новобудів із закритими територіями.
Недавно почали копати котлован за лікарнею, на горбі вниз направо як їхати на Щурата чи до 97 школи - Ціна 11700+розтермінування до кінця будівництва+ паркомісце в оренду.
Востаннє редагувалось Lambada в Нед 25 бер, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:повторюсь, там квартиру купували родичі.
серед мешканців хмара асвабадітєлєй, їх дітей та внуків...

ну якщо під оренду - ок.
Дайте родичам ото прочитати, воно приховувалося багато років:
http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/01/13/149434/
http://www.jewishheritage.org.ua/ua/167 ... lvovi.html
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:22

  Lambada написав:Долярчик
з авалону мали би виднітися особняки на Інструментальній.
Зображення
А ті, що ви запостили - то Ільмова. До речі, там ще пару тижнів тому були вільні квартири у зданому будинку. Особняки поруч - жахливі. Там трохи вглиб тих особняків є пару гарних малоповерхових новобудів із закритими територіями.
Недавно почали копати котлован за лікарнею, біля циганів, на горбі вниз направо як їхати на Щурата чи до 97 школи - Ціна 11700+розтермінування до кінця будівництва+ паркомісце в оренду.

...я робив фотки з боку дороги Мазепи!.... йдучи від заправки, повз Лайт і крокуючи далі по тротуарі вздовж Мазепи, оглядаючись і фоткаючи Лайт!
... от, йду від заправки..

Зображення
проходжу повз...
Зображення
...йду далі по Мазепи
Зображення
... йду ще далі по Мазепи, озираючись і фоткаючи
Зображення
.... а деякі фото, я робив, підійшовши впритул до будинку, з того боку, що на останньому фото!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:30

Долярчик
це оці балкони треба засклити?

Зображення

Що жінка каже на такі балкони, як тут:
Зображення
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)

А давно жители Донецка стали иностранцами? Я что-то пропустил? И вообще, судить о людях по месту их происхождения, это во-первых - признак скудоумия! А во-вторых - противозаконно, т.к. является дискриминацией по территориальному признаку, что в Украине является уголовным преступлением, между прочим. Только конченные му*** такое себе позволяют.
deniska
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:51

  Lambada написав:Долярчик
це оці балкони треба засклити?

Зображення

Що жінка каже на такі балкони, як тут:
Зображення

... нє, такі маленькі - можна і не склити!
... мій балкон виходить з протилежного боку(там загороджено і фото зробити не можу!) і має 5м2!-а якщо ще й ті виступи(про які я ранішше згадував) не враховані, то вийде цілих 7м2 :shock:

п. с..... жінка каже: такі балкони теж добрі, але в ТЕПЛІШШИХ країнах! :wink: :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:14

  Долярчик написав:
  akurt написав:Я тут вже писав - але пани топтали ногами, бо не мають коштів купити калькулятора.
На сьогодні НАЙКРАЩІЙ варіянт: купити 2-3 "однушки" під здачу та жити за кордоном

...ну добре, а може простішше - не майже постійно(пів року) жити за кордоном, а час-від-часу їздити туди на відпочинок, чи то швидше/краще на закупи різного товару(шмоток/харчів)?

п. с...... я веду до того, що може НЕ ВАРТУЄ витратити кошти на закордонну нерухомість(якщо і так постійно там не жити!), а краще ті гроші прокручувати(нехай навіть, на здачі однушок у місті Лева), а на їх "дивіденти" - подорожувати/закуплятись за кордоном і таке інше? :?: :idea:

Якщо молодий то може і так.Але пів року в нас погода добра для заробляння хіба ревматизму.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:20

Дубль
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 25 бер, 2018 21:30, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:23

  Козак-характерник написав:
  deniska написав:
  akurt написав:- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)

А давно жители Донецка стали иностранцами? Я что-то пропустил? И вообще, судить о людях по месту их происхождения, это во-первых - признак скудоумия! А во-вторых - противозаконно, т.к. является дискриминацией по территориальному признаку, что в Украине является уголовным преступлением, между прочим. Только конченные му*** такое себе позволяют.

Людина - біосоціальна істота. І ксенофобія - природнє явище для неї. Засіб на психологічному рівні уникнути небезпеки від чужинців, в розумінні ксенофоба. Освіта, здоровий глузд показують безпідставність таких страхів, але інстинкти беруть своє. Я сприймаю це явище, як таке, що подолати не можливо. Я сам маю своїх тарганів в голові, але намагаюся їх травити раціо. Але біо є біо, ми лише тварини, що мають свободу волі і можливість уподобитися Творцю. Я не схвалюю ксенофобію, але розумію її витоки. Є певний менталітет мешканців західних регіонів, що формувався тривалий час. А тут ще політики розпалювали регіональну ворожнечу. От сидить собі такий вуйко чи вуйна і раптом чує про навалу "донецьких"... :P Мовляв всі вони якісь не такі, з шахт як чорти повилазили, всі зеки там, бандюки... :P Спрацьовує механізм психологічного захисту: чужинець - небезпека. Такі настрої іноді підживлюється реальними випадками, коли відбуваються випадки некоректної поведінки новоприбулих. І навіть якщо зі 100 новоприбулих лише один напакостить, людські плітки роздують цю ситуацію так, що всі 100 такі самі, як той один негідник... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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