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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:27
Все простіше: тут один Рубан на днях вагон зброї завіз...
А ще на днях викрили, як виготовляли на Херсонщині фальшиві паспорти для вояків у Донецьку...
Не знаю, що так та людина розхвилювалася. Я Лондон і Донецьк зазначив в одній фразі.
Знову не так?
Тим більше, що я писав не про походження із Донецька (це за мене придумали і мені приписали), а про туриста або орендаря, який приїхав в ці дні або із Лондона, або із Донецька. І із Лондона, і із Донецька може приїхати як українець, так і англічанин, так і поляк, так і румун, так і болгарин.
Відчуйте різницю.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 25 бер, 2018 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:37
akurt написав:
Все простіше: тут один Рубан на днях вагон зброї завіз...
А ще на днях викрили, як виготовляли на Херсонщині фальшиві паспорти для вояків у Донецьку...
Не знаю, що так та людина розхвилювалася.
Тим більше, що я писав не про походження із Донецька,
а про орендаря, який приїхав в ці дні із Донецька.
Відчуйте різницю.
Люди знервовані, мало відпочивають, забагато працюють.
В мене як справжнього дончанина НІКОЛИ у Львові не було конфліктів на грунті ксенофобії. Певне здивування відчував, особливо, що розмовляю українською...
А так про ставлення більшості львів'ян справжнє до східняків знаю від коріних мешканців, те про що кажуть вдома між собою, а не туристам при зустрічі...
Сприймають як москалів чи заблудших українців. Мені так і каже моя панянка: "Ви - москалі, але наші москалі!" Не такі як в Москальщині справжній. Але я на них не ображаюся...
Є певна проблема, що нагніталася штучно. Потрібний час на устаканіваніє всього і вся...
Руйнування стереотипів.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Нед 25 бер, 2018 21:46, всього редагувалось 4 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:42
Все вірно пишите.
То люде знервовані... Це погано.
За останній раз під час диспуту із робітниками-роботягами на новобудовах Львова тільки один раз чув запитання-здивування - і то тільки щодо кримчан. Робітник-роботяга якось так загублено питав: "Чи дійсно вони - кримчане - вважають, що я монстр із рогами?"
Це питав під час диспуту справжній роботяга із зарплатою в 7000 гривень та трьома дітьми...
Так що хай панове не нервуються...
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:47
Козак-характерник написав: deniska написав: akurt написав:
- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)
А давно жители Донецка стали иностранцами? Я что-то пропустил? И вообще, судить о людях по месту их происхождения, это во-первых - признак скудоумия! А во-вторых - противозаконно, т.к. является дискриминацией по территориальному признаку, что в Украине является уголовным преступлением, между прочим. Только конченные му*** такое себе позволяют.
Людина - біосоціальна істота. І ксенофобія - природнє явище для неї. Засіб на психологічному рівні уникнути небезпеки від чужинців, в розумінні ксенофоба. Освіта, здоровий глузд показують безпідставність таких страхів, але інстинкти беруть своє. Я сприймаю це явище, як таке, що подолати не можливо. Я сам маю своїх тарганів в голові, але намагаюся їх травити раціо. Але біо є біо, ми лише тварини, що мають свободу волі і можливість уподобитися Творцю. Я не схвалюю ксенофобію, але розумію її витоки. Є певний менталітет мешканців західних регіонів, що формувався тривалий час. А тут ще політики розпалювали регіональну ворожнечу. От сидить собі такий вуйко чи вуйна і раптом чує про навалу "донецьких"...
Мовляв всі вони якісь не такі, з шахт як чорти повилазили, всі зеки там, бандюки...
Спрацьовує механізм психологічного захисту: чужинець - небезпека. Такі настрої іноді підживлюється реальними випадками, коли відбуваються випадки некоректної поведінки новоприбулих. І навіть якщо зі 100 новоприбулих лише один напакостить, людські плітки роздують цю ситуацію так, що всі 100 такі самі, як той один негідник...
Это все лишнее, здесь нечего объяснять или оправдывать. Я за эти годы уже четко научился распознавать таких му***. Он написал "А якщо із Сірії, або Донецька?", он ведь не написал "А если он из США, или Торонто?". Мы ведь все люди неглупые, и прекрасно понимаем, что хотел этим донести. Он уже четко для себя определил, что дончанин - враг и иностранец. Мне почему разум позволяет не судить обо всех Львовянах по "лишь одному из 100", хотя а я во Львове живу и тоже встречаю немало быдла, и оно абсолютно такое же, как и везде. Но кому-то видимо свое местное бы*** роднее.
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deniska
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:51
akurt написав:
Все простіше: тут один Рубан на днях вагон зброї завіз...
А ще на днях викрили, як виготовляли на Херсонщині фальшиві паспорти для вояків у Донецьку...
Не знаю, що так та людина розхвилювалася. Я Лондон і Донецьк зазначив в одній фразі.
Знову не так?
Тим більше, що я писав не про походження із Донецька (це за мене придумали і мені приписали),
а про туриста або орендаря, який приїхав в ці дні або із Лондона, або із Донецька.
І із Лондона, і із Донецька може приїхати як українець, так і англічанин, так і поляк, так і румун, так і болгарин.
Відчуйте різницю.
ты написал - иностранец, дальше в скобках перечислил, кого ты считаешь иностранцами, или мы по-разному понимаем значение скобок?
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:51
deniska написав:
Это все лишнее, здесь нечего объяснять или оправдывать. Я за эти годы уже четко научился распознавать таких му***. Он написал "А якщо із Сірії, або Донецька?", он ведь не написал "А если он из США, или Торонто?". Мы ведь все люди неглупые, и прекрасно понимаем, что хотел этим донести. Он уже четко для себя определил, что дончанин - враг и иностранец. Мне почему разум позволяет не судить обо всех Львовянах по "лишь одному из 100", хотя а я во Львове живу и тоже встречаю немало быдла, и оно абсолютно такое же, как и везде. Но кому-то видимо свое местное бы*** роднее.
Давайте не розбурхувати і не нагнітати...
Як то кажуть будьмо толерантними один до одного!
Та й тема про інше. Наймудріше, що я чув про людські стосунки. Хоча там про російсько - кавказькі відносини, але цілком можна екстраполювати на ситуацію в будь - якому суспільстві. Культурна людина завжди порозуміється з іншою культурною людиною, без прив'язки до її національності, походження і т.п.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Нед 25 бер, 2018 22:04, всього редагувалось 3 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:52
Господин Дениска!
Успокойтесь и не пишите то, чего не было.
Не ищите черную кошку в темной комнате.
И не приписывайте небылиц.
Не путайте то, что в этот понедельник мог приехать и снять жилье во Львове тот же Захарченко с фальшивым паспортом из Херсонской области и привезти с собой 100 гранатометов.
А то начали тут ярлыки клеить.
Я написал именно так, как написал, перечитайте еще раз.
И все станет проще.
И посчитайте количество скобок правильно.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 25 бер, 2018 21:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:53
Козак-характерник написав: deniska написав:
Это все лишнее, здесь нечего объяснять или оправдывать. Я за эти годы уже четко научился распознавать таких му***. Он написал "А якщо із Сірії, або Донецька?", он ведь не написал "А если он из США, или Торонто?". Мы ведь все люди неглупые, и прекрасно понимаем, что хотел этим донести. Он уже четко для себя определил, что дончанин - враг и иностранец. Мне почему разум позволяет не судить обо всех Львовянах по "лишь одному из 100", хотя а я во Львове живу и тоже встречаю немало быдла, и оно абсолютно такое же, как и везде. Но кому-то видимо свое местное бы*** роднее.
Давайте не розбурхувати і не нагнітати...
Як то кажуть будьмо толерантними один до одного!
Та й тема про інше.
Это не я начал, так что не это не ко мне, это к акурту.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:04
akurt написав:
Не путайте то, что в этот понедельник мог приехать и снять жилье во Львове тот же Захарченко с фальшивым паспортом из Херсонской области и привезти с собой 100 гранатометов.
Ага, Захарченко проехал через все ВСУ-шные блокпосты с сотней гранатометов и аж до Львова, по пути еще и Савченко с Рубаном с собой прихватил, да
И еще и жилье во Львове решил снять, ага
Это вам Луценко такую небылицу рассказал?
Кто тут небылицы несет?
akurt написав:
И посчитайте количество скобок правильно.
Издеваешься? одна открывает, другая закрывает.
akurt написав:
Успокойтесь и не пишите то, чего не было.
Не ищите черную кошку в темной комнате.
...не приписывайте небылиц.
Не путайте ...
...перечитайте .
P.S. Не указывайте, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти.
Востаннє редагувалось deniska
в Нед 25 бер, 2018 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:05
Вот мой текст 14 страниц назад, в оригинале:
akurt написав:
Я ОСОБИСТО (прошу теоретиків не топати ногами) робив у Львові експеримент: зареєстрував одну з квартир на [b]Airbnb
.
У перший же день - замовлення та бронювання.Іноземець.
Через 6 годин відмінив.
На наступний день - нове замовлення. Знову іноземець.
Круто!
Всі іноземці
- у Львів!
До речі, того, хто замовив зовсім не інтересувало, квартира на площі Ринок чи на Лесі Українки.
Зовсім.
Так ось:
- іноземець
(ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?
)
Тут что неясно, что я писал именно про иностранцев
и именно из Лондона
?
Цитата: "Ви впевнені, що він [Примечание мое: кто "він"? Іноземець. Із Лондона]із Лондона?
"
И что Вас так задело упоминание Донецка и заметьте без намека и мысли на происхождение
из Донецка? были указаны полярные варианты - разве не ясно?
А, может, я имел ввиду, что тем, кто приехал из Донецка, надо делать скидку в 50 или 75 процентов?Так что не ищите черных котов в черной комнате.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 25 бер, 2018 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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