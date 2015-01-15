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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 172173174175>
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:27

Все простіше: тут один Рубан на днях вагон зброї завіз...
А ще на днях викрили, як виготовляли на Херсонщині фальшиві паспорти для вояків у Донецьку...
Не знаю, що так та людина розхвилювалася. Я Лондон і Донецьк зазначив в одній фразі.
Знову не так?
Тим більше, що я писав не про походження із Донецька (це за мене придумали і мені приписали), а про туриста або орендаря, який приїхав в ці дні або із Лондона, або із Донецька. І із Лондона, і із Донецька може приїхати як українець, так і англічанин, так і поляк, так і румун, так і болгарин.
Відчуйте різницю.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:37

  akurt написав:Все простіше: тут один Рубан на днях вагон зброї завіз...
А ще на днях викрили, як виготовляли на Херсонщині фальшиві паспорти для вояків у Донецьку...
Не знаю, що так та людина розхвилювалася.
Тим більше, що я писав не про походження із Донецька, а про орендаря, який приїхав в ці дні із Донецька.
Відчуйте різницю.

Люди знервовані, мало відпочивають, забагато працюють. :P В мене як справжнього дончанина НІКОЛИ у Львові не було конфліктів на грунті ксенофобії. Певне здивування відчував, особливо, що розмовляю українською... :P А так про ставлення більшості львів'ян справжнє до східняків знаю від коріних мешканців, те про що кажуть вдома між собою, а не туристам при зустрічі... :P Сприймають як москалів чи заблудших українців. Мені так і каже моя панянка: "Ви - москалі, але наші москалі!" Не такі як в Москальщині справжній. Але я на них не ображаюся... :) Є певна проблема, що нагніталася штучно. Потрібний час на устаканіваніє всього і вся... :) Руйнування стереотипів.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 25 бер, 2018 21:46, всього редагувалось 4 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:42

Все вірно пишите.
То люде знервовані... Це погано.

За останній раз під час диспуту із робітниками-роботягами на новобудовах Львова тільки один раз чув запитання-здивування - і то тільки щодо кримчан. Робітник-роботяга якось так загублено питав: "Чи дійсно вони - кримчане - вважають, що я монстр із рогами?"
Це питав під час диспуту справжній роботяга із зарплатою в 7000 гривень та трьома дітьми...
Так що хай панове не нервуються...
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:47

  Козак-характерник написав:
  deniska написав:
  akurt написав:- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)

А давно жители Донецка стали иностранцами? Я что-то пропустил? И вообще, судить о людях по месту их происхождения, это во-первых - признак скудоумия! А во-вторых - противозаконно, т.к. является дискриминацией по территориальному признаку, что в Украине является уголовным преступлением, между прочим. Только конченные му*** такое себе позволяют.

Людина - біосоціальна істота. І ксенофобія - природнє явище для неї. Засіб на психологічному рівні уникнути небезпеки від чужинців, в розумінні ксенофоба. Освіта, здоровий глузд показують безпідставність таких страхів, але інстинкти беруть своє. Я сприймаю це явище, як таке, що подолати не можливо. Я сам маю своїх тарганів в голові, але намагаюся їх травити раціо. Але біо є біо, ми лише тварини, що мають свободу волі і можливість уподобитися Творцю. Я не схвалюю ксенофобію, але розумію її витоки. Є певний менталітет мешканців західних регіонів, що формувався тривалий час. А тут ще політики розпалювали регіональну ворожнечу. От сидить собі такий вуйко чи вуйна і раптом чує про навалу "донецьких"... :P Мовляв всі вони якісь не такі, з шахт як чорти повилазили, всі зеки там, бандюки... :P Спрацьовує механізм психологічного захисту: чужинець - небезпека. Такі настрої іноді підживлюється реальними випадками, коли відбуваються випадки некоректної поведінки новоприбулих. І навіть якщо зі 100 новоприбулих лише один напакостить, людські плітки роздують цю ситуацію так, що всі 100 такі самі, як той один негідник... :P

Это все лишнее, здесь нечего объяснять или оправдывать. Я за эти годы уже четко научился распознавать таких му***. Он написал "А якщо із Сірії, або Донецька?", он ведь не написал "А если он из США, или Торонто?". Мы ведь все люди неглупые, и прекрасно понимаем, что хотел этим донести. Он уже четко для себя определил, что дончанин - враг и иностранец. Мне почему разум позволяет не судить обо всех Львовянах по "лишь одному из 100", хотя а я во Львове живу и тоже встречаю немало быдла, и оно абсолютно такое же, как и везде. Но кому-то видимо свое местное бы*** роднее.
deniska
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:51

  akurt написав:Все простіше: тут один Рубан на днях вагон зброї завіз...
А ще на днях викрили, як виготовляли на Херсонщині фальшиві паспорти для вояків у Донецьку...
Не знаю, що так та людина розхвилювалася. Я Лондон і Донецьк зазначив в одній фразі.
Знову не так?
Тим більше, що я писав не про походження із Донецька (це за мене придумали і мені приписали), а про туриста або орендаря, який приїхав в ці дні або із Лондона, або із Донецька. І із Лондона, і із Донецька може приїхати як українець, так і англічанин, так і поляк, так і румун, так і болгарин.
Відчуйте різницю.

ты написал - иностранец, дальше в скобках перечислил, кого ты считаешь иностранцами, или мы по-разному понимаем значение скобок?
deniska
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:51

  deniska написав:Это все лишнее, здесь нечего объяснять или оправдывать. Я за эти годы уже четко научился распознавать таких му***. Он написал "А якщо із Сірії, або Донецька?", он ведь не написал "А если он из США, или Торонто?". Мы ведь все люди неглупые, и прекрасно понимаем, что хотел этим донести. Он уже четко для себя определил, что дончанин - враг и иностранец. Мне почему разум позволяет не судить обо всех Львовянах по "лишь одному из 100", хотя а я во Львове живу и тоже встречаю немало быдла, и оно абсолютно такое же, как и везде. Но кому-то видимо свое местное бы*** роднее.

Давайте не розбурхувати і не нагнітати... :wink: Як то кажуть будьмо толерантними один до одного! :) Та й тема про інше. Наймудріше, що я чув про людські стосунки. Хоча там про російсько - кавказькі відносини, але цілком можна екстраполювати на ситуацію в будь - якому суспільстві. Культурна людина завжди порозуміється з іншою культурною людиною, без прив'язки до її національності, походження і т.п.

Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 25 бер, 2018 22:04, всього редагувалось 3 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:52

Господин Дениска!
Успокойтесь и не пишите то, чего не было.
Не ищите черную кошку в темной комнате.
И не приписывайте небылиц.
Не путайте то, что в этот понедельник мог приехать и снять жилье во Львове тот же Захарченко с фальшивым паспортом из Херсонской области и привезти с собой 100 гранатометов.
А то начали тут ярлыки клеить.
Я написал именно так, как написал, перечитайте еще раз.
И все станет проще.
И посчитайте количество скобок правильно.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 21:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:53

  Козак-характерник написав:
  deniska написав:Это все лишнее, здесь нечего объяснять или оправдывать. Я за эти годы уже четко научился распознавать таких му***. Он написал "А якщо із Сірії, або Донецька?", он ведь не написал "А если он из США, или Торонто?". Мы ведь все люди неглупые, и прекрасно понимаем, что хотел этим донести. Он уже четко для себя определил, что дончанин - враг и иностранец. Мне почему разум позволяет не судить обо всех Львовянах по "лишь одному из 100", хотя а я во Львове живу и тоже встречаю немало быдла, и оно абсолютно такое же, как и везде. Но кому-то видимо свое местное бы*** роднее.

Давайте не розбурхувати і не нагнітати... :wink: Як то кажуть будьмо толерантними один до одного! :) Та й тема про інше.

Это не я начал, так что не это не ко мне, это к акурту.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:04

  akurt написав:Не путайте то, что в этот понедельник мог приехать и снять жилье во Львове тот же Захарченко с фальшивым паспортом из Херсонской области и привезти с собой 100 гранатометов.


Ага, Захарченко проехал через все ВСУ-шные блокпосты с сотней гранатометов и аж до Львова, по пути еще и Савченко с Рубаном с собой прихватил, да :)
И еще и жилье во Львове решил снять, ага :)
Это вам Луценко такую небылицу рассказал?
Кто тут небылицы несет?

  akurt написав:И посчитайте количество скобок правильно.

Издеваешься? одна открывает, другая закрывает.

  akurt написав:Успокойтесь и не пишите то, чего не было.
Не ищите черную кошку в темной комнате.
...не приписывайте небылиц.
Не путайте ...
...перечитайте .

P.S. Не указывайте, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти.
Востаннє редагувалось deniska в Нед 25 бер, 2018 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:05

Вот мой текст 14 страниц назад, в оригинале:

  akurt написав:
Я ОСОБИСТО (прошу теоретиків не топати ногами) робив у Львові експеримент: зареєстрував одну з квартир на [b]Airbnb.
У перший же день - замовлення та бронювання.
Іноземець.
Через 6 годин відмінив.
На наступний день - нове замовлення. Знову іноземець. Круто!
Всі іноземці - у Львів!
До речі, того, хто замовив зовсім не інтересувало, квартира на площі Ринок чи на Лесі Українки.
Зовсім.
Так ось:
- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)


Тут что неясно, что я писал именно про иностранцев и именно из Лондона?
Цитата: "Ви впевнені, що він [Примечание мое: кто "він"? Іноземець. Із Лондона]із Лондона?"

И что Вас так задело упоминание Донецка и заметьте без намека и мысли на происхождение из Донецка? были указаны полярные варианты - разве не ясно?
А, может, я имел ввиду, что тем, кто приехал из Донецка, надо делать скидку в 50 или 75 процентов?
Так что не ищите черных котов в черной комнате.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 бер, 2018 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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