70 років будували і за 5 зруйнують? нюню
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:09
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:14
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... еееехххххх, а так гарно гілочка читалась........майже до 21:00!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 25 бер, 2018 22:16, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:15
Поздно батенька метаться, может быть что-то там и имел ввиду, но это уже неважно, оправдываться якобы скидками уже не поможет
Все что ты будешь писать дальше, уже не имеет никакого значения, ты себя идентифицировал. Мат я вроде бы еще даже не употреблял, или "му***" это матерное слово? Давно оно таким стало? И я даже на личности не переходил, заметь. И тебя лично му*** не называл. Хотя пальцы чешутся, честно.
Востаннє редагувалось deniska в Нед 25 бер, 2018 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:18
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну раз ты ничего плохого не имел ввиду, тогда объясни, что ты имел ввиду?
"А если из Сирии, или Донецка?" - то что? скидку 75% предложить? или ты думаешь тут дураки форум читают? Если что, почему я пишу тебе "ты" - потому что, да, я тебя не уважаю.
Востаннє редагувалось deniska в Нед 25 бер, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Акурт, не выкручивайтесь. Достаточно извиниться, и вопрос закроется.
Всё просто.
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:25
Це автохтонна назва, саме "дончанє"... Покорьожене "донецькі" або українізований варіант "донеччани". Ріка Сіверський Донець живить Донбас. До речі я не понаєх по комсомольській путівці на Донбас, а по материнській лінії з часів ще як мінімум Юзівки там всі предки народжувалися і жили постійно. До речі розмовляли українською всі. Мама і її двоюрідний брат теж в дитинстві розмовляли українською. Потім в садочку, школі їх перевчили. Зараз мама не може вільно розмовляти, але все розуміє, дивиться українське телебачення. Я вже виростав в повністю російськомовному середовищі.
Я ж не кажу, що так просто це... Але потрібно...
«Руська трійця» (1833—1837 рр.) — галицьке літературне угруповання, очолюване Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем, що з кінця 1820-х років розпочало на західних українських землях національно-культурне відродження.
Так ось...В чому значення діяльності цієї трійці? Вони перші висунули тезу, що мешканці західноукраїнських земель, що тоді перебували в складі Австро - Угорщини і мешканці українських земель, що входили до складу Російської імперії є один народ!
П.С. На Личаківському цвинтарі ті діячі поховані.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 25 бер, 2018 23:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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