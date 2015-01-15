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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:32

  V2 написав:
  Козак-характерник написав:польский люкс

В чому "фішка" даних будинків?

Обличчям Львова вважають старовинні будинки, якими не перестають милуватися як туристи, так і корінні львів’яни. Незважаючи на плин століть, польські та австрійські помешкання цінують як головну окрасу міста та вважають найкращим житлом.

Польські «люкси» – це будинки початку XX століття, збудовані у стилі класицизм. Ці будівлі позбавлені зайвих ліплень та прикрас, а вікна займають значну площу – на 20% більшу, ніж у попередньому стилі – чиншовому класицизмі.

Сучасники помилково вважають, що термін «люкс» означає найкращий. Насправді ці будинки у 30-ті роки XX століття будувала польська фірма, яка мала назву «люкс», а поляки цінували їх так само, як ми теперішні «хрущовки». У таких будинках переважно розміщувалися квартири по 2-3 кімнати, площею близько 100 квадратних метрів та однокімнатні «кавалерки». Стелі сягали близько 3 м, туалет часто розташовували на балконі.

Зазвичай ці помешкання здавали в оренду, оскільки жити в них було непрестижно. Хоча траплялося, що саме в «люксах» мешкали відомі письменники, художники та навіть професура. Тут панувала дисципліна: на ніч під’їзд завжди закривали. Щоб потрапити додому після десятої вечора, доводилося платити двірнику, який чергував на вході.

У повоєнні часи ці помешкання вважалися одними з найкращих. У кращі «люкси» селили комуністичну верхівку, з решти робили комунальні квартири: з допомогою перегородки кімнати ділили на так звані «клітки».

Будинки класу «люкс» розташовані на Кастелівці (паралельно вул. Сахарова), в районі вул. Горбачевського, Тютюнників, Снопківської та на початку Стрийської. На вул. Левицького знаходяться найкращі у Львові «люкси».

http://naitidom.lviv.ua/2015/05/polski- ... m-u-lvovi/
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 00:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  V2 написав:В чому "фішка" даних будинків?

це найбільш якісне житло у центрі/ближньому центрі.
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