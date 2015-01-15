Додано: Пон 26 бер, 2018 06:23

V2 написав: akurt написав: Квартири спеціально під оренду куплені в серпні 2015 року.

Успішно продані у лютому 2018 - є інші ідеї. Квартири спеціально під оренду куплені в серпні 2015 року.Успішно продані у лютому 2018 - є інші ідеї.



Зачекали б до серпня 2018 р. - зекономили б 6,5%! Зачекали б до серпня 2018 р. - зекономили б 6,5%!

дякую за репліку.Тому, хто хоче перепродати. І на тому заробити 10 000 долярів.Але було цього разу так:- квартири куплені у серпні 2015 року за попреднім Договором, будинок зданий у квітні 2016. Власником покупець став у квітні 2016. Це треба було чекати до квітня 2019.- витрати по оформленню - навпіл.- погодьтеся: приємно заплатити і державі 5 відсотків, і військовий збір 1,5 відсотка. Не кожний же день...Так що все ОК! Калькулятора в руках маємо завжди...Це назвивається знайти "реального покупця".І ще зверніть увагу - я продав не стіни, а реальний працючий бізнес, тобто там зараз живуть - слава Богу - орендарі.Загальні витрати тільки по одній 1-к квартирі склали 50 000 гривень.Моя доля - 25 000. Вони враховані у ціні продажу.Покупець їх "відбив" так: частина - за рахунок наданої знижки від стартової ціни, і ще - за рахунок платежів орендаря по 8 000 гривень на місяць - не більше ніж за 3 місяця, як бачите.Не знаю, чи панзаробить на своїй квартирі у квітні 2019 10 000 долярів, але вже сьогодні знаю, де можна купити:- однокімнатну...- двокімнатну...- трикімнатну...у будинках, зданих в 2017 році.Купити можна готове за ціною квітня 2016 року.Ну, просять +100 долярів за квадрат, але думаю, то тільки для того, щоби "відбити" оті (5+1,5) відсотка...Доречі, важливий індикатор: виставлені на продаж більше місяця тому...