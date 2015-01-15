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akurt написав:А, может, я имел ввиду, что тем, кто приехал из Донецка надо делать скидку в 50 или 75 процентов? И матом будете других крыть.
Поздно батенька метаться, может быть что-то там и имел ввиду, но это уже неважно, оправдываться якобы скидками уже не поможет Все что ты будешь писать дальше, уже не имеет никакого значения, ты себя идентифицировал. Мат я вроде бы еще даже не употреблял, или "му***" это матерное слово? Давно оно таким стало? И я даже на личности не переходил, заметь. И тебя лично му*** не называл. Хотя пальцы чешутся, честно.
Востаннє редагувалось deniska в Нед 25 бер, 2018 22:22, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)
Ну раз ты ничего плохого не имел ввиду, тогда объясни, что ты имел ввиду? "А если из Сирии, или Донецка?" - то что? скидку 75% предложить? или ты думаешь тут дураки форум читают? Если что, почему я пишу тебе "ты" - потому что, да, я тебя не уважаю.
Востаннє редагувалось deniska в Нед 25 бер, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник написав:В мене як справжнього дончанина
чи донеччанина? вроді різні гео-речі!
Це автохтонна назва, саме "дончанє"... Покорьожене "донецькі" або українізований варіант "донеччани". Ріка Сіверський Донець живить Донбас. До речі я не понаєх по комсомольській путівці на Донбас, а по материнській лінії з часів ще як мінімум Юзівки там всі предки народжувалися і жили постійно. До речі розмовляли українською всі. Мама і її двоюрідний брат теж в дитинстві розмовляли українською. Потім в садочку, школі їх перевчили. Зараз мама не може вільно розмовляти, але все розуміє, дивиться українське телебачення. Я вже виростав в повністю російськомовному середовищі.
greenozon написав:
Козак-характерник написав:Руйнування стереотипів.
70 років будували і за 5 зруйнують? нюню
Я ж не кажу, що так просто це... Але потрібно...
«Руська трійця» (1833—1837 рр.) — галицьке літературне угруповання, очолюване Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем, що з кінця 1820-х років розпочало на західних українських землях національно-культурне відродження.
Так ось...В чому значення діяльності цієї трійці? Вони перші висунули тезу, що мешканці західноукраїнських земель, що тоді перебували в складі Австро - Угорщини і мешканці українських земель, що входили до складу Російської імперії є один народ!
П.С. На Личаківському цвинтарі ті діячі поховані.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Обличчям Львова вважають старовинні будинки, якими не перестають милуватися як туристи, так і корінні львів’яни. Незважаючи на плин століть, польські та австрійські помешкання цінують як головну окрасу міста та вважають найкращим житлом.
Польські «люкси» – це будинки початку XX століття, збудовані у стилі класицизм. Ці будівлі позбавлені зайвих ліплень та прикрас, а вікна займають значну площу – на 20% більшу, ніж у попередньому стилі – чиншовому класицизмі.
Сучасники помилково вважають, що термін «люкс» означає найкращий. Насправді ці будинки у 30-ті роки XX століття будувала польська фірма, яка мала назву «люкс», а поляки цінували їх так само, як ми теперішні «хрущовки». У таких будинках переважно розміщувалися квартири по 2-3 кімнати, площею близько 100 квадратних метрів та однокімнатні «кавалерки». Стелі сягали близько 3 м, туалет часто розташовували на балконі.
Зазвичай ці помешкання здавали в оренду, оскільки жити в них було непрестижно. Хоча траплялося, що саме в «люксах» мешкали відомі письменники, художники та навіть професура. Тут панувала дисципліна: на ніч під’їзд завжди закривали. Щоб потрапити додому після десятої вечора, доводилося платити двірнику, який чергував на вході.
У повоєнні часи ці помешкання вважалися одними з найкращих. У кращі «люкси» селили комуністичну верхівку, з решти робили комунальні квартири: з допомогою перегородки кімнати ділили на так звані «клітки».
Будинки класу «люкс» розташовані на Кастелівці (паралельно вул. Сахарова), в районі вул. Горбачевського, Тютюнників, Снопківської та на початку Стрийської. На вул. Левицького знаходяться найкращі у Львові «люкси».
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
akurt написав:Квартири спеціально під оренду куплені в серпні 2015 року. Успішно продані у лютому 2018 - є інші ідеї.
Зачекали б до серпня 2018 р. - зекономили б 6,5%!
V2 дякую за репліку. Це дійсно треба враховувати. Тому, хто хоче перепродати. І на тому заробити 10 000 долярів. Але було цього разу так: - квартири куплені у серпні 2015 року за попреднім Договором, будинок зданий у квітні 2016. Власником покупець став у квітні 2016. Це треба було чекати до квітня 2019. - витрати по оформленню - навпіл. - погодьтеся: приємно заплатити і державі 5 відсотків, і військовий збір 1,5 відсотка. Не кожний же день... Так що все ОК! Калькулятора в руках маємо завжди... Якщо дають правильні реальні гроші - тре продавати! Це назвивається знайти "реального покупця". І ще зверніть увагу - я продав не стіни, а реальний працючий бізнес, тобто там зараз живуть - слава Богу - орендарі. Загальні витрати тільки по одній 1-к квартирі склали 50 000 гривень. Моя доля - 25 000. Вони враховані у ціні продажу. Покупець їх "відбив" так: частина - за рахунок наданої знижки від стартової ціни, і ще - за рахунок платежів орендаря по 8 000 гривень на місяць - не більше ніж за 3 місяця, як бачите.
Не знаю, чи пан Долярчик заробить на своїй квартирі у квітні 2019 10 000 долярів, але вже сьогодні знаю, де можна купити: - однокімнатну... - двокімнатну... - трикімнатну... готові у будинках, зданих в 2017 році. Купити можна готове за ціною квітня 2016 року. Ну, просять +100 долярів за квадрат, але думаю, то тільки для того, щоби "відбити" оті (5+1,5) відсотка... Доречі, важливий індикатор: виставлені на продаж більше місяця тому...