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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 173174175176>
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:15

  akurt написав:А, может, я имел ввиду, что тем, кто приехал из Донецка надо делать скидку в 50 или 75 процентов?
И матом будете других крыть.

Поздно батенька метаться, может быть что-то там и имел ввиду, но это уже неважно, оправдываться якобы скидками уже не поможет :)
Все что ты будешь писать дальше, уже не имеет никакого значения, ты себя идентифицировал. Мат я вроде бы еще даже не употреблял, или "му***" это матерное слово? Давно оно таким стало? И я даже на личности не переходил, заметь. И тебя лично му*** не называл. Хотя пальцы чешутся, честно.
Востаннє редагувалось deniska в Нед 25 бер, 2018 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:18

  Долярчик написав::evil: ... еееехххххх, а так гарно гілочка читалась........майже до 21:00!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)

Ну раз ты ничего плохого не имел ввиду, тогда объясни, что ты имел ввиду?
"А если из Сирии, или Донецка?" - то что? скидку 75% предложить? или ты думаешь тут дураки форум читают? Если что, почему я пишу тебе "ты" - потому что, да, я тебя не уважаю.
Востаннє редагувалось deniska в Нед 25 бер, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Акурт, не выкручивайтесь. Достаточно извиниться, и вопрос закроется.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:25

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:В мене як справжнього дончанина


чи донеччанина? :)
вроді різні гео-речі!

Це автохтонна назва, саме "дончанє"... :P Покорьожене "донецькі" або українізований варіант "донеччани". Ріка Сіверський Донець живить Донбас. До речі я не понаєх по комсомольській путівці на Донбас, а по материнській лінії з часів ще як мінімум Юзівки там всі предки народжувалися і жили постійно. До речі розмовляли українською всі. Мама і її двоюрідний брат теж в дитинстві розмовляли українською. Потім в садочку, школі їх перевчили. Зараз мама не може вільно розмовляти, але все розуміє, дивиться українське телебачення. Я вже виростав в повністю російськомовному середовищі.
Зображення
  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Руйнування стереотипів.


70 років будували і за 5 зруйнують? нюню :)

Я ж не кажу, що так просто це... :) Але потрібно...

«Руська трійця» (1833—1837 рр.) — галицьке літературне угруповання, очолюване Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем, що з кінця 1820-х років розпочало на західних українських землях національно-культурне відродження.


Так ось...В чому значення діяльності цієї трійці? Вони перші висунули тезу, що мешканці західноукраїнських земель, що тоді перебували в складі Австро - Угорщини і мешканці українських земель, що входили до складу Російської імперії є один народ! :P

П.С. На Личаківському цвинтарі ті діячі поховані.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:польский люкс

В чому "фішка" даних будинків?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Квартири спеціально під оренду куплені в серпні 2015 року.
Успішно продані у лютому 2018 - є інші ідеї.


Зачекали б до серпня 2018 р. - зекономили б 6,5%!
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:32

  V2 написав:
  Козак-характерник написав:польский люкс

В чому "фішка" даних будинків?

Обличчям Львова вважають старовинні будинки, якими не перестають милуватися як туристи, так і корінні львів’яни. Незважаючи на плин століть, польські та австрійські помешкання цінують як головну окрасу міста та вважають найкращим житлом.

Польські «люкси» – це будинки початку XX століття, збудовані у стилі класицизм. Ці будівлі позбавлені зайвих ліплень та прикрас, а вікна займають значну площу – на 20% більшу, ніж у попередньому стилі – чиншовому класицизмі.

Сучасники помилково вважають, що термін «люкс» означає найкращий. Насправді ці будинки у 30-ті роки XX століття будувала польська фірма, яка мала назву «люкс», а поляки цінували їх так само, як ми теперішні «хрущовки». У таких будинках переважно розміщувалися квартири по 2-3 кімнати, площею близько 100 квадратних метрів та однокімнатні «кавалерки». Стелі сягали близько 3 м, туалет часто розташовували на балконі.

Зазвичай ці помешкання здавали в оренду, оскільки жити в них було непрестижно. Хоча траплялося, що саме в «люксах» мешкали відомі письменники, художники та навіть професура. Тут панувала дисципліна: на ніч під’їзд завжди закривали. Щоб потрапити додому після десятої вечора, доводилося платити двірнику, який чергував на вході.

У повоєнні часи ці помешкання вважалися одними з найкращих. У кращі «люкси» селили комуністичну верхівку, з решти робили комунальні квартири: з допомогою перегородки кімнати ділили на так звані «клітки».

Будинки класу «люкс» розташовані на Кастелівці (паралельно вул. Сахарова), в районі вул. Горбачевського, Тютюнників, Снопківської та на початку Стрийської. На вул. Левицького знаходяться найкращі у Львові «люкси».

http://naitidom.lviv.ua/2015/05/polski- ... m-u-lvovi/
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 00:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  V2 написав:В чому "фішка" даних будинків?

це найбільш якісне житло у центрі/ближньому центрі.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 06:23

  V2 написав:
  akurt написав:Квартири спеціально під оренду куплені в серпні 2015 року.
Успішно продані у лютому 2018 - є інші ідеї.


Зачекали б до серпня 2018 р. - зекономили б 6,5%!


V2 дякую за репліку.
Це дійсно треба враховувати. Тому, хто хоче перепродати. І на тому заробити 10 000 долярів.
Але було цього разу так:
- квартири куплені у серпні 2015 року за попреднім Договором, будинок зданий у квітні 2016. Власником покупець став у квітні 2016. Це треба було чекати до квітня 2019.
- витрати по оформленню - навпіл.
- погодьтеся: приємно заплатити і державі 5 відсотків, і військовий збір 1,5 відсотка. Не кожний же день...
Так що все ОК! Калькулятора в руках маємо завжди...
Якщо дають правильні реальні гроші - тре продавати!
Це назвивається знайти "реального покупця".
І ще зверніть увагу - я продав не стіни, а реальний працючий бізнес, тобто там зараз живуть - слава Богу - орендарі.
Загальні витрати тільки по одній 1-к квартирі склали 50 000 гривень.
Моя доля - 25 000. Вони враховані у ціні продажу.
Покупець їх "відбив" так: частина - за рахунок наданої знижки від стартової ціни, і ще - за рахунок платежів орендаря по 8 000 гривень на місяць - не більше ніж за 3 місяця, як бачите.

Не знаю, чи пан Долярчик заробить на своїй квартирі у квітні 2019 10 000 долярів, але вже сьогодні знаю, де можна купити:
- однокімнатну...
- двокімнатну...
- трикімнатну...
готові
у будинках, зданих в 2017 році.
Купити можна готове за ціною квітня 2016 року.
Ну, просять +100 долярів за квадрат, але думаю, то тільки для того, щоби "відбити" оті (5+1,5) відсотка...
Доречі, важливий індикатор: виставлені на продаж більше місяця тому...

Всім гарного грошовитого тижня!
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