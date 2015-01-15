Додано: Пон 26 бер, 2018 07:46

Квесторе_поверніться написав: akurt написав: квартири куплені у серпні 2015 року за попреднім Договором, будинок зданий у квітні 2016. Власником покупець став у квітні 2016. квартири куплені у серпні 2015 року за попреднім Договором, будинок зданий у квітні 2016. Власником покупець став у квітні 2016.

А здавались відколи? А здавались відколи?

Документи остаточно оформлені після введення будинка в експлуатацію 20 квітня.1. На 10 травня були вже записані на монтаж електрики (з цього почали).Бригада - 3 злопці зі Львова. На квартиру - 2 доби.Дроти мідні, арматура французька. Частково куплена на Південному - частково через інтернет.Все - в пластикових турбах. Пайка. Розцінки на роботу: щось 10 гривень метр, щось 20 гривень метр. Монтаж точки: 20 гривень. Закуповували хлопці все самі. Не контролювали їх. Нормальні.2. Відразу зайшла бригада хлопців зі Львова на штукатурно-малярні роботи. Тут повезло: зазвичай у них черга, але вони поміркували так: в них в цьому будинку у роботі було три об"єкти, то взяти ще 3 - і нікуди не їздити (витрати на пальне та час на доїзд), та не тягати обладнання - прийшли відразу до мене. Ще й паралельний метод роботи - щось робили в одній квартирі, і вільний "ігрок" в цей час парацював на іншому об"єекті. Закупи робив бригадир. Не було витрат на розвантаження-завантаження, хлопці все тягали самі. Для заохочення я закуповував їм воду та напої.3. Ця бригада дала сантехніків - 2 хлопця. Не найкращі, робили помилки не про монтажі труб води та каналізації у стінах або бідлозі, а при збиранні або монтажі самих пристроїв сантехніки. Ці працювал на квартирі не більше 2-х днів - потім поверталися - коли можна було продовжувати роботи після робіт із кахелем.4. Найважче було знайти фахівця із кахеля - всі були розібрані іншими об"єктами.5. Були затримкм із поставкою кахеля - те, що вибирали, не завжди були на складі. Тут треба індивідуально думати, чи варто чекати місяць щось особливе, а це особливе приводило до затримки. Варто звертати увагу на акції на кахель в Епіцентрі та в інших місцях - наприклад, на робочу стінку в кухнях купувався кахель польский за якоюсь смішною ціною - щось по 80 гривень квадрат, бо треба маленькі обсяги. Приємне враженні від закупів ламінату а Пасіках-Зубрицьких - Богдан там класний хлопець!6. Меблі завозилися акційні з "Bkack red white" меблі якісні, рекомендую, бувають знижки по 50 реальних відсотків.Перша здача була 15 липня. Первинне оголошення - на OLX.Шквал дзвінків від ріелторів, які заносили у свою базу даних. Клієнтів чекали тиждень. Прискіпливо вибирали (тут є на форумі інструкція).Договір - жорсткий. Наприклад, при затримці платежів - пеня 3,3 відсотки за день просрочки.Комунальні - вода+газ+електрика. З виставленою первинною ціною - 8 000 гривень НІХТО НЕ ТОРГУВАВСЯ.Інтернет безкоштовно, оскільки встановлено 1 потужний модем TK-link Acher - всім вистачало.Ну ось так...