Додано: Пон 26 бер, 2018 07:46

Квесторе_поверніться написав: akurt написав: квартири куплені у серпні 2015 року за попреднім Договором, будинок зданий у квітні 2016. Власником покупець став у квітні 2016. квартири куплені у серпні 2015 року за попреднім Договором, будинок зданий у квітні 2016. Власником покупець став у квітні 2016.

А здавались відколи? А здавались відколи?

Документи остаточно оформлені після введення будинка в експлуатацію 20 квітня.1. На 10 травня були вже записані на монтаж електрики (з цього почали).Бригада - 3 злопці зі Львова. На квартиру - 2 доби.Дроти мідні, арматура французька. Частково куплена на Південному - частково через інтернет (рекомендую, поставка - з Києва Новою поштою).Все - в пластикових турбах. Пайка. Розцінки на роботу: щось 10 гривень метр, щось 20 гривень метр. Монтаж точки: 20 гривень. Закуповували хлопці все самі. Не контролювали їх. Нормальні.2. Відразу зайшла бригада хлопців зі Львова на штукатурно-малярні роботи. Тут повезло: зазвичай у них черга, але вони поміркували так: в них в цьому будинку у роботі було три об"єкти, то взяти ще 3 - і нікуди не їздити (витрати на пальне та час на доїзд), та не тягати обладнання - прийшли відразу до мене. Ще й паралельний метод роботи - щось робили в одній квартирі, і вільний "ігрок" в цей час парацював на іншому об"єекті. Закупи робив бригадир. Не було витрат на розвантаження-завантаження, хлопці все тягали самі. Для заохочення я закуповував їм воду та напої. Розцінки на укладання ламінату уних були 30 гривень квадрат, а в тому ж під"їзді інша бригада брала по 70 - ось як бува!3. Ця бригада дала сантехніків - 2 хлопця. Не найкращі, робили помилки не про монтажі труб води та каналізації у стінах або підлозі, а при збиранні або монтажі самих пристроїв сантехніки. Ці працювали на квартирі не більше 2-х днів - потім поверталися - коли можна було продовжувати роботи після робіт із кахелем.4. Найважче було знайти фахівця із кахеля - всі були розібрані іншими об"єктами.5. Були затримкм із поставкою кахеля - те, що вибирали, не завжди було на складі. Тут треба індивідуально думати, чи варто чекати місяць щось особливе, а це особливе приводило до затримки. Варто звертати увагу на акції на кахель в Епіцентрі та в інших місцях - наприклад, на робочу стінку в кухнях купувався кахель польский за якоюсь смішною ціною - щось по 80 гривень квадрат, бо треба маленькі обсяги. Приємне враженні від закупів ламінату а Пасіках-Зубрицьких - Богдан там класний хлопець!Двері міжкімнатні - "Папа Карло". Зверніть увагу: в них є склад у Львові готових. Якісь собливі серії - під замовлення. Особливі і на замолвення не означають краще. Означають дорожче. А є готові на складі. Монтаж трьох дверей у 1-к квартирі зайняв 1-2 дні. Бригади нормальні, мені сподобалися. Все чітко та чисто.6. Меблі завозилися акційні з "Bkack red white" меблі якісні, рекомендую, бувають знижки по 50 реальних відсотків. Наприклад, якісний диван-кровать було куплено за 3 600 гривень. Якісні стільці - щось по 500 або 600 гривень.Перша здача була 15 липня. Первинне оголошення - на OLX.Шквал дзвінків від ріелторів, які заносили у свою базу даних. Клієнтів чекали тиждень. Прискіпливо вибирали (тут є на форумі інструкція). В один день було по 2 клієнта.Договір - жорсткий. Наприклад, при затримці платежів - пеня 3,3 відсотки за один день просрочки.Комунальні - вода+газ+електрика. З виставленою первинною ціною - 8 000 гривень НІХТО НЕ ТОРГУВАВСЯ. Реальні клієнти буи взяті БЕЗ РІЕЛТОРІВ - клієнти самі нас знайшли по оголошенню на на OLX.Інтернет безкоштовно, оскільки встановлено 1 потужний модем TK-link Acher - всім вистачало.Квартплату в ОСББ орендарям - звісно - не виставляли - там якісь копійки - 120 гривень на місяць.Ну ось так...Суттєві витрати у мене були на пальне по Львову - без кінця їздили то за кахелем, то за сантехнікою, то ще за чим то у Шевченківський район, то в Пасіки-Зубрицькі - по 14 літрів на 100 км пробігу. Порада для інших: спробуйте менш прискіпливо вибирати кахель та сантехніку - зменшіть свох власні витрати.