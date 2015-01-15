RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 174175176177>
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:21

  deniska написав:
  akurt написав:- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)

Ну раз ты ничего плохого не имел ввиду, тогда объясни, что ты имел ввиду?
"А если из Сирии, или Донецка?" - то что? скидку 75% предложить? или ты думаешь тут дураки форум читают? Если что, почему я пишу тебе "ты" - потому что, да, я тебя не уважаю.

Іноземець з Сирії чи Донецька може виявитись наймитом пу, терористом.
В тому і ризик...яка знижка?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24215
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:квартири куплені у серпні 2015 року за попреднім Договором, будинок зданий у квітні 2016. Власником покупець став у квітні 2016.

А здавались відколи?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24215
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:25

  Квесторе_поверніться написав:
  deniska написав:
  akurt написав:- іноземець (ніби то із Лондона. Ось Вам перший ризик - Ви впевнені, що він із Лондона? А якщо із Сірії, або Донецька?)

Ну раз ты ничего плохого не имел ввиду, тогда объясни, что ты имел ввиду?
"А если из Сирии, или Донецка?" - то что? скидку 75% предложить? или ты думаешь тут дураки форум читают? Если что, почему я пишу тебе "ты" - потому что, да, я тебя не уважаю.

Іноземець з Сирії чи Донецька може виявитись наймитом пу, терористом.
В тому і ризик...яка знижка?

"Іноземець з Донецька" - Еще один умник.
А "иностранец из Киева" не может оказаться террористом?
Ты тоже иди в игнор, в компанию к акурту.
Откуда вы такие беретесь, а? Это риторический вопрос :)
deniska
 
Повідомлень: 410
З нами з: 23.04.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  deniska написав:А "иностранец из Киева" не может оказаться террористом?

Може і в Києві притаїтись наймит пу, війна.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24215
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:38

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:В мене як справжнього дончанина


чи донеччанина? :)
вроді різні гео-речі!

ростовчанина
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12442
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1666 раз.
Подякували: 3313 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:38

Deniska, чому на свій рахунок Ви це сприймаєте?
А чи немає в Сирії чи Донецьку московитів що воюють.
Ось Вам і іноземці.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 26 бер, 2018 07:48, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24215
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:43

  deniska написав:Откуда вы такие беретесь, а? Это риторический вопрос :)

это просто полит-корректность.
точнее её полное отсутствие.
сначала рубим правду-матку, потом призываем считать скобки.
как говорится... :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12442
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1666 раз.
Подякували: 3313 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:46

  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:квартири куплені у серпні 2015 року за попреднім Договором, будинок зданий у квітні 2016. Власником покупець став у квітні 2016.

А здавались відколи?


Документи остаточно оформлені після введення будинка в експлуатацію 20 квітня.
1. На 10 травня були вже записані на монтаж електрики (з цього почали).
Бригада - 3 злопці зі Львова. На квартиру - 2 доби.
Дроти мідні, арматура французька. Частково куплена на Південному - частково через інтернет (рекомендую, поставка - з Києва Новою поштою).
Все - в пластикових турбах. Пайка. Розцінки на роботу: щось 10 гривень метр, щось 20 гривень метр. Монтаж точки: 20 гривень. Закуповували хлопці все самі. Не контролювали їх. Нормальні.

2. Відразу зайшла бригада хлопців зі Львова на штукатурно-малярні роботи. Тут повезло: зазвичай у них черга, але вони поміркували так: в них в цьому будинку у роботі було три об"єкти, то взяти ще 3 - і нікуди не їздити (витрати на пальне та час на доїзд), та не тягати обладнання - прийшли відразу до мене. Ще й паралельний метод роботи - щось робили в одній квартирі, і вільний "ігрок" в цей час парацював на іншому об"єекті. Закупи робив бригадир. Не було витрат на розвантаження-завантаження, хлопці все тягали самі. Для заохочення я закуповував їм воду та напої. Розцінки на укладання ламінату уних були 30 гривень квадрат, а в тому ж під"їзді інша бригада брала по 70 - ось як бува!

3. Ця бригада дала сантехніків - 2 хлопця. Не найкращі, робили помилки не про монтажі труб води та каналізації у стінах або підлозі, а при збиранні або монтажі самих пристроїв сантехніки. Ці працювали на квартирі не більше 2-х днів - потім поверталися - коли можна було продовжувати роботи після робіт із кахелем.

4. Найважче було знайти фахівця із кахеля - всі були розібрані іншими об"єктами.

5. Були затримкм із поставкою кахеля - те, що вибирали, не завжди було на складі. Тут треба індивідуально думати, чи варто чекати місяць щось особливе, а це особливе приводило до затримки. Варто звертати увагу на акції на кахель в Епіцентрі та в інших місцях - наприклад, на робочу стінку в кухнях купувався кахель польский за якоюсь смішною ціною - щось по 80 гривень квадрат, бо треба маленькі обсяги. Приємне враженні від закупів ламінату а Пасіках-Зубрицьких - Богдан там класний хлопець!
Двері міжкімнатні - "Папа Карло". Зверніть увагу: в них є склад у Львові готових. Якісь собливі серії - під замовлення. Особливі і на замолвення не означають краще. Означають дорожче. А є готові на складі. Монтаж трьох дверей у 1-к квартирі зайняв 1-2 дні. Бригади нормальні, мені сподобалися. Все чітко та чисто.

6. Меблі завозилися акційні з "Bkack red white" меблі якісні, рекомендую, бувають знижки по 50 реальних відсотків. Наприклад, якісний диван-кровать було куплено за 3 600 гривень. Якісні стільці - щось по 500 або 600 гривень.

Перша здача була 15 липня. Первинне оголошення - на OLX.
Шквал дзвінків від ріелторів, які заносили у свою базу даних. Клієнтів чекали тиждень. Прискіпливо вибирали (тут є на форумі інструкція). В один день було по 2 клієнта.
Договір - жорсткий. Наприклад, при затримці платежів - пеня 3,3 відсотки за один день просрочки.
Комунальні - вода+газ+електрика. З виставленою первинною ціною - 8 000 гривень НІХТО НЕ ТОРГУВАВСЯ. Реальні клієнти буи взяті БЕЗ РІЕЛТОРІВ - клієнти самі нас знайшли по оголошенню на на OLX.
Інтернет безкоштовно, оскільки встановлено 1 потужний модем TK-link Acher - всім вистачало.
Квартплату в ОСББ орендарям - звісно - не виставляли - там якісь копійки - 120 гривень на місяць.
Ну ось так...

P.S. Суттєві витрати у мене були на пальне по Львову - без кінця їздили то за кахелем, то за сантехнікою, то ще за чим то у Шевченківський район, то в Пасіки-Зубрицькі - по 14 літрів на 100 км пробігу. Порада для інших: спробуйте менш прискіпливо вибирати кахель та сантехніку - зменшіть свох власні витрати.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 бер, 2018 08:11, всього редагувалось 3 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2040
З нами з: 12.02.09
Подякував: 161 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:46

  Квесторе_поверніться написав:Deniska, чому на свій рахунок Ви це сприймаєте?

Ты поймешь это тогда, когда подобные тебе запишут всех выходцев из твоего города в террористы и агенты ...уйла. Но будет поздно.
deniska
 
Повідомлень: 410
З нами з: 23.04.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:58

  deniska написав:
  Квесторе_поверніться написав:Deniska, чому на свій рахунок Ви це сприймаєте?

Ты поймешь это тогда, когда подобные тебе запишут всех выходцев из твоего города в террористы и агенты ...уйла. Но будет поздно.

Вихідців з мого міста п.уйло вже давно записав в фашисти і жидобандерівці...це така тактика КГБістів створювати образ ворога.
Але слід думати головою і не піддаватись емоціям і не бачити ворога в кожному хто має інші погляди.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24215
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 174175176177>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Google Adsense [Bot], Оранжевый-хит сезона і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 388545
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15917
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62933
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54932)
26.03.2018 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.