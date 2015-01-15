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Козак-характерник написав:А я все частіше думаю про придбання не з котловану новобудови, а вже готове щось. Можливо вже з ремонтом.
Козаче, у свій час також думав про придбання повністю умебльованої квартири із усією побутової технікою - "заходь і живи". Тоді шукав 1кімнатну - у принципі згідний був і на центрові варіанти або новобуд, тільки не совкошлак та панелі. Рясне-пСихів-Левандівку відмітав одразу. Дуже сподобались 2 варіанти: в обидвох прекрасні дизайнерські ремонти, чудові меблі, якісна техніка та сантехніка. Метраж - від 44 до 52 м2, ціна складала орієнтовно 52-56 тис. баків. Реально класні варіанти, які позбавляють головного болю, нервів, фізичного та морального гарування дивився на ОЛХ - спробуйте
akurt написав:вже сьогодні знаю, де можна купити: - однокімнатну... - двокімнатну... - трикімнатну... готові у будинках, зданих в 2017 році. Купити можна готове за ціною квітня 2016 року. Ну, просять +100 долярів за квадрат, але думаю, то тільки для того, щоби "відбити" оті (5+1,5) відсотка...
...а давайте так, беремо ту однуху, наприклад в 40 м2 і підставляємо Вашу ціну ГОТОВОГО, яку Ви знаєте(ще б добре було, якщо б вказали кілометраж від центру, і чи взагалі, локація там - гуд?) ....а ми вже тут прокоментуємо, чи то ГОТОВЕ вигіднішше за інші, які здадуться, наприклад, восени цього року!(тільки одне зле - ми не будемо знати остаточної вартості наших віртуальних будинків із здачею восени!)
akurt написав:2 хлопця. Не найкращі, робили помилки не про монтажі труб води та каналізації у стінах або підлозі, а при збиранні або монтажі самих пристроїв сантехніки. Ці працювали на квартирі не більше 2-х днів - потім поверталися - коли можна було продовжувати роботи після робіт із кахелем.
4. Найважче було знайти фахівця із кахеля - всі були розібрані іншими об"єктами.
В Києві немає проблем з сантехніками чи плиточниками чи електриками. Можна найняти коли завгодно, фактично без черги. У Львові - виявляється, є. Може, мало платять?
akurt написав:зайшла бригада хлопців зі Львова на штукатурно-малярні роботи. Тут повезло: зазвичай у них черга,