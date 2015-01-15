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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:15

  Козак-характерник написав:А я все частіше думаю про придбання не з котловану новобудови, а вже готове щось. Можливо вже з ремонтом. :roll:


Козаче, у свій час також думав про придбання повністю умебльованої квартири із усією побутової технікою - "заходь і живи". Тоді шукав 1кімнатну - у принципі згідний був і на центрові варіанти або новобуд, тільки не совкошлак та панелі. Рясне-пСихів-Левандівку відмітав одразу.
Дуже сподобались 2 варіанти: в обидвох прекрасні дизайнерські ремонти, чудові меблі, якісна техніка та сантехніка. Метраж - від 44 до 52 м2, ціна складала орієнтовно 52-56 тис. баків.
Реально класні варіанти, які позбавляють головного болю, нервів, фізичного та морального гарування 8)
дивився на ОЛХ - спробуйте :D
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:вже сьогодні знаю, де можна купити:
- однокімнатну...
- двокімнатну...
- трикімнатну...
готові
у будинках, зданих в 2017 році.
Купити можна готове за ціною квітня 2016 року.
Ну, просять +100 долярів за квадрат, але думаю, то тільки для того, щоби "відбити" оті (5+1,5) відсотка...

...а давайте так, беремо ту однуху, наприклад в 40 м2 і підставляємо Вашу ціну ГОТОВОГО, яку Ви знаєте(ще б добре було, якщо б вказали кілометраж від центру, і чи взагалі, локація там - гуд?)
....а ми вже тут прокоментуємо, чи то ГОТОВЕ вигіднішше за інші, які здадуться, наприклад, восени цього року!(тільки одне зле - ми не будемо знати остаточної вартості наших віртуальних будинків із здачею восени!) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:здобував чергові добрі записи у книзі власного буття


Гарно сказано :!:
:idea: Чим більше таких записів, як і людей, які ведуть такі книги - тим кращою й стане Україна!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:18

  akurt написав:2 хлопця. Не найкращі, робили помилки не про монтажі труб води та каналізації у стінах або підлозі, а при збиранні або монтажі самих пристроїв сантехніки. Ці працювали на квартирі не більше 2-х днів - потім поверталися - коли можна було продовжувати роботи після робіт із кахелем.

4. Найважче було знайти фахівця із кахеля - всі були розібрані іншими об"єктами.

В Києві немає проблем з сантехніками чи плиточниками чи електриками.
Можна найняти коли завгодно, фактично без черги.
У Львові - виявляється, є.
Може, мало платять? :lol:

  akurt написав:зайшла бригада хлопців зі Львова на штукатурно-малярні роботи. Тут повезло: зазвичай у них черга,
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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